Stanovnici uz Savu mogli bi dobiti dugo čekanu vezu: Projektira se most i gotovo kilometar spojne ceste

Nakon desetljeća ovisnosti o skelama i dugim obilascima, novi most trebao bi povezati obale Save te znatno olakšati svakodnevni život.

Na području između Kratečkog i Bistrača priprema se jedan od važnijih prometnih zahvata u Sisačko-moslavačkoj županiji - novi most preko rijeke Save s pristupnim prometnicama. Projekt bi trebao povezati državne ceste DC232 i DC224 te stanovnicima naselja uz Savu omogućiti bržu, sigurniju i pouzdaniju vezu prema Sunji, Sisku i drugim dijelovima županije.

U prethodnom savjetovanju objavljena je nabava za izradu glavnih i izvedbenih projekata mosta, uključujući ishođenje građevinske dozvole. Procijenjena vrijednost projektantskih usluga iznosi 300.000 eura.

To još nije natječaj za samu gradnju niti znači da će strojevi odmah izaći na teren. Riječ je o važnoj pripremnoj fazi u kojoj se budući zahvat mora razraditi do najsitnijih tehničkih detalja. Tek nakon završetka projektiranja, ishođenja dozvola i pripreme troškovnika moći će se raspisati zaseban natječaj za izvođenje građevinskih radova.

Most bi smanjio ovisnost o riječnim skelama

Državna cesta DC232 prati lijevu obalu Save od Siska prema Jasenovcu, no na toj dionici ne postoji most koji bi izravno povezao dvije obale. Stanovnici se zato na pojedinim mjestima oslanjaju na riječne skele ili znatno duže cestovne pravce.

Takav način prometovanja posebno je nepraktičan tijekom visokog vodostaja, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili prekida rada skela. Novi most između Kratečkog i Bistrača trebao bi stvoriti izravnu vezu prema Sunji i državnoj cesti DC224, skratiti postojeće rute te olakšati svakodnevna putovanja.

Prema projektnoj dokumentaciji, čitava planirana spojna cesta od DC232 do DC224, zajedno s novim mostom, bila bi duga približno devet kilometara. Zahvat uključuje obnovu dijela postojećih prometnica, njihovo izmještanje na pojedinim dijelovima te gradnju potpuno novih cestovnih dionica.

novi most preko Save, ilustracija | Foto: Google Maps, EOJN, Canva

Prva faza donosi most i 895 metara pristupne trase

Aktualna nabava ne odnosi se na svih devet kilometara buduće prometnice, nego na prvu i građevinski najvažniju fazu. Ona obuhvaća sam most preko Save te rekonstrukciju i gradnju pristupnih cesta u duljini od približno 895 metara.

Trasa prve faze počinje na stacionaži 0+000,00 i završava kod stacionaže 0+895,00. Laički rečeno, projektanti trebaju razraditi konstrukciju mosta i nešto manje od jednog kilometra ceste koja će ga povezivati s postojećom prometnom mrežom.

U glavnom projektu morat će se definirati izgled i nosiva konstrukcija mosta, položaj stupova i upornjaka, način temeljenja, širina kolnika, prometna sigurnost, odvodnja te rješenja pristupnih prometnica. Projekt mora biti dovoljno detaljan da se na njegovoj osnovi može ishoditi građevinska dozvola. novi most preko Save, ilustracija | Foto: Google Maps, EOJN, Canva

Cijeli zahvat podijeljen je u tri građevinske faze

Projekt spojne ceste Kratečko - Sunja organiziran je u tri odvojene građevinske faze. Takav pristup omogućuje da se za svaki dio zahvata zasebno ishode građevinske i uporabne dozvole te da se gradnja, ovisno o dostupnom novcu i riješenim imovinsko-pravnim odnosima, provodi postupno.

Prva faza obuhvaća most preko Save i pristupne prometnice do približno 895. metra trase. Upravo je ona predmet sadašnje nabave i predstavlja preduvjet za stvarno povezivanje dviju obala.

Druga faza nastavlja se od završetka prve dionice do približno 6,7 kilometara. Na tom dijelu predviđeni su rekonstrukcija i izmještanje postojećih županijskih cesta kako bi se oblikovala funkcionalna spojna prometnica prema DC224.

Treća faza odnosi se na završni dio pravca prema Sunji. I ona uključuje rekonstrukciju i izmještanje postojeće cestovne mreže kako bi se sve dionice povezale u cjelovit prometni koridor. novi most preko Save, ilustracija | Foto: Google Maps, EOJN, Canva

Prije gradnje slijede bušenja, snimanja i analiza tla

Projektiranje velikog mosta ne svodi se samo na izradu nacrta konstrukcije. Prije početka građevinskih radova potrebno je detaljno upoznati teren i riječno korito.

Predviđena su geodetska snimanja, označavanje trase, utvrđivanje granica budućih građevnih čestica i priprema parcelacijskih elaborata. Paralelno će se provoditi geotehnička istraživanja, uključujući bušenja, uzimanje uzoraka tla, mjerenje razine podzemne vode i ispitivanje nosivosti terena.

Ti podaci određuju kako će se most temeljiti, koliko duboko moraju sezati piloti ili drugi nosivi elementi te kako spriječiti slijeganje tla. Posebno je važno ispitati područje uz Savu, gdje razine vode, riječni nanosi i mekši slojevi tla mogu znatno utjecati na tehničko rješenje.

Projektanti će morati razraditi i odvodnju, zaštitu okoliša, prometnu signalizaciju, krajobrazno uređenje te zaštitu ili premještanje električnih, telekomunikacijskih i drugih instalacija. Predviđena je i izrada BIM modela, odnosno digitalnog trodimenzionalnog prikaza građevine koji omogućuje bolje usklađivanje svih projektantskih struka. novi most preko Save, ilustracija | Foto: Google Maps, EOJN, Canva

Nakon dozvole slijedi poseban natječaj za radove

Za projekt su već izrađeni idejna dokumentacija i studija utjecaja na okoliš, a lokacijskom dozvolom definirane su tri faze buduće gradnje. Sada slijedi znatno detaljnija razrada prve faze i pribavljanje građevinske dozvole za most i pristupne prometnice.

Predviđeni rok za završetak projektantskih usluga iznosi 14 mjeseci od uvođenja odabranog izvođača u posao. U tom razdoblju potrebno je završiti projekte, provesti potrebna istraživanja, pripremiti elaborate i sudjelovati u postupku ishođenja građevinske dozvole.