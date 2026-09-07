Obnova Doma sportova sad već debelo kasni: Cijena se udvostručila, evo i što je s nastavkom radova

Obnova je krenula 2024. godine. Sama prva faza trebala je završiti u 18 mjeseci, ali sada je upitno kada bi uopće mogle krenuti Faza 2 i Faza 3.

Kad je službeno otvoreno gradilište obnove Doma sportova u srpnju 2024. godine, nitko nije mogao predvidjeti događaje koje će kasnije oduljiti radove. Naime, dok bi se Faza 1 trebala s određenim zakašnjenjem trebala uredno privesti kraju, velika pitanja postavlja tema nastavka radova nakon raskida ugovora za Fazu 2 početkom ove godine. Iz Grada Zagreba otkrili su nam nove detalje o poskupljenju radova i o predviđenom datumu otvaranja.

Raskid i poskupljenje

Naskon što je Grad Zagreb početkom ove godine raskinuo ugovor s prethodno odabranim izvođačem za Fazu 2 obnove zgrade Doma sportova, najavljen je novi projekt za objedinjene Fazu 2 i Fazu 3, uz poskupljenje svih zahvata na oko 70 milijuna eura, po nekim procjenama. Zna se da su po prvim procjenama svi radovi trebali koštati oko 36 milijuna.

Grad smo pitali kako sad stoje stvari po tom pitanju. Pitali smo i ima li novosti oko prijave 'nepravilnosti u postupku' DORH-u, koja im je bila glavni razlog prekida sporazuma s tadašnjim izvođačem.

Na početku se osvrću na prvu fazu, navodeći da je rok za ove radove produžen, zasada do 6. listopada ove godine. Kako kažu, ti radovi privode se kraju. Na 29,65 milijuna eura za rekonstrukciju i sanaciju krova početne 'etape' obnove zasada je dodatno ugovoreno 11,16 posto vrijednosti osnovnog ugovora, dodaju. To bi bilo za oko 3,4 milijuna eura više na prvi sklopljeni iznos.

- Razlika od procijenjene cijene radova rezultat je kombinacije nepovoljnih tržišnih trendova i izmjena u samom projektu, pojašnjavaju po tom pitanju iz Grada Zagreba.

Traži se nova dozvola, ali ništa o prijavi

O nastavku radova pišu da je 'u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole sveobuhvatne obnove, a projektna dokumentacija obuhvatit će sanaciju i rekonstrukciju kompletnog objekta'. To su od ranije poznate informacije o povezivanju preostalih dviju etapa.

- Nakon ishođene građevinske dozvole i izrade izvedbenog projekta, pokrenut će se postupci javne nabave za odabir svih sudionika u gradnji (izvođač radova, stručni nadzor, voditelj projekta i koordinator zaštite na radu), dodaju o nastavku, ali bez odgovora na pitanje hoće li se dostići rok, ili - ako neće - koliko bi se radovi mogli oduljiti.

Iz Grada Zagreba ne odgovaraju ni na dio upita koji se odnosi na prosljeđivanje slučaja oko ranijeg raskida ugovora Državnom odvjetništvu RH, a o kojemu su nas obavijestili u ožujku ove godine. Napominjemo da je u siječnju ove godine raskinut sporazum od skoro 8 milijuna eura, s tvrtkom Bridge&Anchor, a kao razlog Grad je naveo tri neuspjele zamjene ugovorom imenovanog inženjera. Iz tvrtke su tada odbacili tvrdnje navodeći da su kod postupaka zamjene stručnjaka bili suočeni s nerealno kratkim rokovima, a više o svemu pročitajte ovdje.