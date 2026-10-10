Alternativa za drvo i plin: Dvije zone leže na 'vrućoj vodi', 35 milijuna za istraživanje rezervi

Posao od 35 milijuna eua prema procjeni bi mogla biti izrada četiri geotermalne bušotine u različitim dijelovima Hrvatske. Zadatak koji je još u prethodnom savjetovanju uključuje projektiranje, nabavu materijala i izradu istražnih bušotina po principu 'ključ u ruke', a naručitelj je Agencija za ugljikovodike.

Mogućnost za grijanje i drugu svrhu

Predmet javnog nadmetanja je projektiranje, ispitivanje i sanacija četiri istražne geotermalne bušotine na području Nizinske Hrvatske, čitamo u projektu. Ne predviđa se kopanje za korištenje energije, već kako bi se dokazao geotermalni potencijal korištenja geotermalne vode za dobivanje energije za grijanje ili u druge energetske svrhe.

Geotermalni izvori inače se mogu koristiti za grijanje, ali i za hlađenje prostora, a iskoristivi su i za elektrane, grijanje staklenika, te za plastenike i tlo. Potencijal će se tražiti na području gradova Velike Gorice i Zaprešića, ali i u Slavoniji, na području Osijeka i Vinkovaca. Kako čitamo, četiri preliminarna istražna prostora bit će na nadmorskoj visini od približno 100 do 150 metara, a na svima će se kopati do velike dubine.

Dubina kopanja općenito ovisi o svrhi i korištenju, tako da se pliće kopa (do 150 metara) za kućanstva i manje poslovne objekte u kombinaciji s dizalicama topline. Dublje, između 1.500 i 4.000 metara koriste se na industrijskoj zoni. U Velikoj Gorici planira se kopanje u dubinu, do oko 2.300 metara, u Vinkovcima i Osijeku do 2.000 metara, a u Zaprešiću do 2.2000 metara u dubinu. Po tome bi se dalo zaključiti da će bušotine biti prvenstveno za industriju.

Treba interpretirati stanje

Izvođač je dužan provesti detaljnu geomehaničku i ležišnu interpretaciju dostupnih podataka, uključujući litološki stup, gradijente tlaka, tlak frakturiranja, prisutnost i karakter fluida. Trebaju biti javni rezultati testiranja ležišta te iste koristiti i kao ulazne parametre za projektiranje VGGT-2, navode tehničke specifikacije.

- Konačna konstrukcija bušotine VGGT-2 mora biti projektirana na način koji osigurava sigurnu kontrolu tlaka, stabilnost kanala bušotine, integritet cementacije te dugoročnu otpornost na kemijske utjecaje geotermalnog fluida. Svi materijali, uključujući zaštitne cijevi, cementacijske sustave i opremu bušotine, moraju biti odabrani u skladu s važećim međunarodnim normama (API/ANSI), te kompatibilni s očekivanim kemijskim sastavom geotermalne vode i plinova, tlakom i temperaturama. Svi elementi bušotinske konstrukcije koji su u kontaktu s bušotinskim fluidom, uključujući zadnju proizvodnu kolonu ugrađenih zaštitnih cijevi i proizvodni liner, moraju biti minimalne kvalitete L-80, traži se od izvođača.

Do bušotine prvo treba doći

Za potrebe izrade istražne geotermalne bušotine potrebno je urediti bušotinski radni prostor i osigurati pristupne puteve, u skladu s projektom izrade bušotine, građevinskim projektom i zahtjevima odabranog bušaćeg postrojenja. Priprema lokacije obuhvaća izvođenje građevinskih radova potrebnih za siguran smještaj i rad bušeće opreme.

Prije početka građevinskih radova provode se geomehanička istraživanja i uzorkovanje tla te izrađuje geomehanički elaborat, koji služi kao podloga za građevinski projekt. Potrebno je izgraditi i urediti radnu površinu, pristupne puteve te izvesti podlogu odgovarajuće nosivosti i vodoravnosti, u skladu s propisanim normama i dopuštenim odstupanjima.

U sklopu pripreme lokacije predviđena je izrada piezometarskih bušotina, za koje se prethodno izrađuje odgovarajući projekt, zatim izgradnja lagune za proizvodno ispitivanje bušotine te ugradnja konduktorske kolone. Izgradnja lagune i ugradnja konduktorske kolone detaljno se definiraju građevinskim projektom pripreme bušotinskog radnog prostora. Svi radovi moraju biti izvedeni prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke.

Procjena rezervi pa 'povlačenje'

Nakon izrade bušotina predviđena je ugradnja dubinskih električnih sisaljki, provedba testa, interferencije te aktivnosti potrebne za utvrđivanje proizvodnih mogućnosti i karakteristika geotermalnog ležišta. Dobiveni podaci koristit će se za procjenu rezervi geotermalne vode i utvrđivanje perspektivnosti pojedinih ležišta, opisano je. Ovo je tek istražna faza, budući da bi se po završetku radova sanirali bušotinski radni prostori i laguna.

Odabrani izvođač radio bi po principu 'ključ u ruke', odnosno preuzeo bi odgovornost za provedbu svih aktivnosti potrebnih za kvalitetno i sigurno izvršenje ugovora, uključujući radove podugovaratelja, nabavu potrebne opreme, materijala i usluga te usklađenost sa svim relevantnim zakonima te svim pravilima.

U provedbi radova, ne smije se nanijeti bitnu štetu okolišu. Točne lokacije bušotina unutar istražnih prostora Naručitelj bi odabranom izvođaču dostaviti najkasnije pri uvođenja u posao. Izvođači se mogu javiti na natječaj do 8. listopada ove godine.