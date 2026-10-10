Četiri nova tunela za tri godine, a još se projektira: Sve o sporoj izgradnji brze ceste i još jednoj odgodi

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10. listopad 2026.
Nova brza cesta povezala bi čitav jedan dio Hrvatske a autocestom A4, ali izgradnja baš ne ide brzo. Dionica s rokom do 2029. još se projektira.
Dionicu državne ceste D10 od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog gradi od 2021. godine, za oko 30,76 milijuna eura (bez uključenog PDV-a), gradi Kamgrad. Oko 7,5 kilometara trebalo bi biti završeno do kraja ove godine, dakle, oko pet godina nakon uvođenja izvođača u posao.
Cesta se u prvoj fazi gradi kao dvotračna, a dugoročni planovi predviđaju dodatnih 22,5 kilometara do Koprivnice. Cilj izgradnje u punom profilu jest spojiti Podravinu, točnije Koprivnicu na mrežu autocesta preko Križevaca i Vrbovca, ali rokovi za završetak trenutno nisu previše optimistični.
Naime, u proljeće 2025. godine premijer Andrej Plenković izjavio je da bi se cesta mogla završiti do Koprivnice, i to u četiri traka, do 2029. godine. U međuvremenu se cesta do Koprivnice još projektira, a dosad je ishođena lokacijska dozvola.
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