Četiri nova tunela za tri godine, a još se projektira: Sve o sporoj izgradnji brze ceste i još jednoj odgodi

Dionicu državne ceste D10 od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog gradi od 2021. godine, za oko 30,76 milijuna eura (bez uključenog PDV-a), gradi Kamgrad. Oko 7,5 kilometara trebalo bi biti završeno do kraja ove godine, dakle, oko pet godina nakon uvođenja izvođača u posao.

Cesta se u prvoj fazi gradi kao dvotračna, a dugoročni planovi predviđaju dodatnih 22,5 kilometara do Koprivnice. Cilj izgradnje u punom profilu jest spojiti Podravinu, točnije Koprivnicu na mrežu autocesta preko Križevaca i Vrbovca, ali rokovi za završetak trenutno nisu previše optimistični.

Naime, u proljeće 2025. godine premijer Andrej Plenković izjavio je da bi se cesta mogla završiti do Koprivnice, i to u četiri traka, do 2029. godine. U međuvremenu se cesta do Koprivnice još projektira, a dosad je ishođena lokacijska dozvola.