Međimurje dobiva top zelenu oazu na 15 hektara: Jezero, amfiteatar, paviljon leptira i ludi poligon

Međimurska županija kreće u realizaciju velikog projekta izgradnje novog gradskog parka Zelena oaza. Riječ je o radovima procijenjene vrijednosti 6.544.852,52 eura. Predmet se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 4. studenog nakon čega slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Novi park prostirat će se na 15 hektara nekadašnjeg vojnog kompleksa, odnosno bivšeg hipodroma, između Ulice bana Josipa Jelačića i Sajmišne ulice u Čakovcu. Smješten uz Centar znanja Međimurja, zamišljen je kao veliki javni prostor koji će povezati prirodu, rekreaciju i društvene sadržaje. U konačnom konceptu predviđeni su dječja igrališta, pješačke i biciklističke staze, amfiteatar, piknik zona te prostor za pse.

Prema dokumentaciji javne nabave, radovi koji se sada pripremaju odnose se na prvu uporabnu cjelinu. Obuhvaćaju opsežne zemljane zahvate, izgradnju umjetnog jezera, uređenje staza i rekreacijskih površina, postavljanje urbane opreme te krajobrazno uređenje. Među zanimljivijim elementima izdvajaju se paviljon leptira, zelene skulpture i pump track poligon. Zelena oaza, Čakovec | foto: Međimurska županija

Umjetno jezero

Jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta bit će oblikovanje terena i izgradnja umjetnog jezera. Troškovnikom je predviđeno strojno uklanjanje približno 28.274 kubična metra humusa i jalovine, dok će se za oblikovanje pada terena prema jezeru iskopati dodatnih 64.302,5 kubičnih metara materijala.

Za samo umjetno jezero planiran je iskop 27.045 kubičnih metara šljunčanog materijala, pri čemu dokumentacija predviđa radove do dubine od devet metara ispod razine podzemne vode. Uz jezero će se izvoditi potporni zidovi, kameni nasipi i vanjske stepenice. Predviđena je i ugradnja geotekstila te zaštitnih ograda na potpornim zidovima. Zelena oaza, Čakovec | foto: Međimurska županija

Od iskopa do brežuljaka

Iskopani materijal dijelom će se ponovno koristiti za oblikovanje parka. Tako će se unutar prostora formirati umjetni brežuljci, za koje je predviđeno više od 4.000 kubičnih metara nasipnog materijala. Dodatno uzvišenje izvest će se uz biciklističku stazu na istočnoj strani parka, gdje će nasip dosezati visinu do 90 centimetara, uz završni sloj humusa.

Višak iskopanog materijala odvozit će se na predviđenu lokaciju u katastarskoj općini Pribislavec. Za organizaciju deponije navedene su četiri čestice ukupne površine 42.212 četvornih metara, a radovi uključuju uređenje manipulacijskog puta te razastiranje i oblikovanje dopremljenog materijala.

Paviljon leptira i zelene skulpture

Osim jezera, projekt donosi nekoliko arhitektonskih elemenata koji će oblikovati izgled budućeg parka. Među njima je paviljon leptira, za koji su predviđeni temelji, drvena konstrukcija, metalni stupovi te posebni limarski radovi. Troškovnik obuhvaća i izvedbu kružnog svjetlika te završnu obradu krova i nadstrešnice.

U parku će se postaviti i zelene skulpture, odnosno zeleni zidovi, na jugozapadnom i sjeverozapadnom ulazu te uz pothodnik. Za njih je predviđena izrada metalnih konstrukcija s perforiranim oblogama, temelja i pripadajućih spojnih elemenata.

Planirane su i pergole, u dokumentaciji nazvane brajdama, s konstrukcijama od lameliranog drva i metalnim elementima. Na njima će se postaviti sajle namijenjene rastu biljaka penjačica, čime će se arhitektonski elementi povezati sa zelenilom.

Velik dio zahvata odnosi se upravo na krajobrazno uređenje. Prema troškovniku, planirana je sadnja ukupno 1.310 stabala, među kojima su hrast lužnjak, platana, lipa, gledičija, crni grab i druge vrste. Predviđeno je i 373 biljaka za živicu, 3.380 primjeraka nižeg grmlja, 213 penjačica te 6.122 vodene biljke. Dokumentacija obuhvaća i uređenje travnjaka, pripremu tla, gnojidbu te jednogodišnje održavanje zelenih površina. Zelena oaza, Čakovec | foto: Međimurska županija

Biciklistički poligon

Za ljubitelje biciklizma posebno je zanimljiva izgradnja pump track poligona, odnosno staze s valovima i zavojima namijenjene vožnji bicikala i drugih odgovarajućih rekreacijskih sredstava. Poligon će zauzimati površinu od 1.700 četvornih metara, od čega će 590 kvadrata biti asfaltirano, dok je 957 četvornih metara predviđeno za travnate površine.

Za njegovu izgradnju planirana je ugradnja 1.770 tona drobljenog kamenog materijala i 147,5 tona asfaltne mješavine. Asfaltiranje će se izvoditi ručno zbog zahtjevne geometrije staze, uključujući nagibe do 60 stupnjeva. Projekt predviđa i sustav odvodnje oborinskih voda, pripremu za rasvjetu te sigurnosno ispitivanje poligona.

Urbana oprema

Uz rekreacijske sadržaje, park će dobiti i novu urbanu opremu. Planirani su stalci za bicikle, klupe, koševi za otpad, orijentacijske i interpretacijske table te fontane za pitku vodu namijenjene ljudima i životinjama. Među zanimljivijim sadržajima nalazi se i komunikacijska ploča s grafičkim simbolima za djecu i odrasle koji ne mogu komunicirati govorom ili ne razumiju jezik.

U sklopu uređenja predviđena je i meteorološka postaja koja će mjeriti temperaturu, vlagu, UV indeks, količinu oborina te jačinu i smjer vjetra. Za životinjski svijet planirano je postavljanje 30 kućica za ptice i šest hotela za kukce. Zelena oaza, Čakovec | foto: Međimurska županija

Zmajevo igralište i amfiteatar

Širi koncept Zelene oaze predviđa i niz sadržaja koji bi trebali privući različite generacije. U sjevernom dijelu parka zamišljena je zona dječjih igrališta, među kojima se ističe Zmajevo igralište, inspirirano međimurskom legendom o pozoju. Središnji dio parka trebao bi dobiti trg povezan s amfiteatrom koji će služiti kao ljetna pozornica.

Planirana je i piknik zona s roštiljima i mjestima za sjedenje, uz manji vinograd i voćnjak. Prema ranije predstavljenom konceptu, park će imati i ugostiteljski objekt, javne sanitarne čvorove, paviljon svetog Valentina te zidove namijenjene grafitima. Riječ je o sadržajima cjelokupnog projekta, a ne nužno o radovima obuhvaćenima aktualnom nabavom.