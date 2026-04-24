Sada je prilika! Produžen je rok za grupnu nabavu solara, dobiva se 30% popusta na panele

Zelena energetska zadruga za grupnu nabavu već je obuhvatila 140 sudionika, a broj raste, što ne čudi jer je ušteda značajna.

Zelena energetska zadruga (ZEZ) produžila je rok prijava za ovogodišnju grupnu nabavu opreme za solarne elektrane do 10. svibnja 2026. godine, i to zbog velikog interesa građana i organizacija, ali i kako bi još veći broj zainteresiranih stigao iskoristiti povoljnije uvjete realizacije solarne elektrane te se na vrijeme pripremiti za očekivane poticaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Cilj grupne nabave je građanima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima te javnim ustanovama omogućiti povoljniju i jednostavniju realizaciju solarne elektrane. Uz niže cijene opreme visoke kvalitete, sudionicima su osigurane stručna podrška tijekom cijelog procesa, administrativno-tehnička podrška i realizacija solarne elektrane po principu 'ključ u ruke'.

Preko 350 prijava

U dosadašnjem tijeku kampanje ZEZ je zaprimio preko 350 prijava, a uključilo se više od 140 sudionika, čime je zajednički ostvaren i drugi prag pogodnosti. To u praksi znači 20 % popusta na opremu za solarne elektrane te 30 % popusta na solarne panele. Produženje prijava otvara priliku da se dosegne i posljednji prag pogodnosti, koji uključuje čak 35 % popusta na panele.

– Velik interes za ovogodišnju grupnu nabavu pokazuje da građani, pritisnuti nestabilnostima i rastom cijena energije, sve više traže načine kako dugoročno smanjiti troškove i ulagati sigurnije, jednostavnije i povoljnije. Grupna nabava upravo to omogućuje – opremu visoke kvalitete, stručnu podršku tijekom cijelog procesa i bolje uvjete realizacije solarne elektrane, istaknula je voditeljica poslovnog razvoja u Zelenoj energetskoj zadruzi, Veselina Harabajs, uz dodatak kako u sklopu grupne nabave prvih 200 korisnika koji sa ZEZ-om krenu u realizaciju ostvaruje pravo i na besplatan EV punjač. solarna elektrana PMF | Foto: Prirodoslovno-matematički fakultet

Priprema za poticaje

Grupna nabava moći će se kombinirati s najavljenim poticajima FZOEU-a, koji je nedavno objavio poziv na javno savjetovanje ususret ovogodišnjem Javnom pozivu za sufinanciranje solarnih elektrana, dizalica topline i baterijskih sustava.

– Za sve koji planiraju prijavu na sufinanciranje, ovo je ujedno i posljednji trenutak da na vrijeme krenu u pripremu kako bi spremno dočekali otvaranje poziva – poručuju iz ZEZ-a. Prijave za grupnu nabavu otvorene su do 10. svibnja 2026., a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem digitalnog prijavnog obrasca na web-stranici Zelene energetske zadruge.

Sve dodatne informacije o grupnoj nabavi moguće je saznati na internetskoj stranici Zelene energetske zadruge ili slanjem upita na adresu elektroničke pošte [email protected].