Knjižnica koja je osvojila svijet dobiva nešto posebno: Prvi biosolarni krov na javnoj ustanovi u Hrvatskoj

Na krovu karlovačke Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić već gotovo dva desetljeća raste mali zeleni sustav iznad grada. Biljke su ondje od 2007. godine, kada je zgrada obnovljena i proširena, a upravo će taj krov sada dobiti novu funkciju - proizvodit će električnu energiju.

Knjižnica, koja je ove godine osvojila svjetsko priznanje IFLA Green Library Award 2025, uskoro će postati pilot-lokacija za prvo biosolarno rješenje na nekoj javnoj ustanovi u Hrvatskoj. Riječ je o spoju postojećeg zelenog krova i fotonaponske elektrane, odnosno sustavu koji u istom prostoru povezuje vegetaciju, solarnu energiju i veću otpornost javne infrastrukture.

Projekt se provodi u sklopu europske inicijative INFIRE, sufinancirane kroz transnacionalni program INTERREG Euro-MED 2021.-2027., u kojoj je Grad Karlovac jedan od deset partnera iz Mediteranske regije. Nakon ponovljenog postupka nabave posao vrijedan gotovo 46.000 eura dobila je tvrtka Mi Maris, koja će izvesti biosolarni krov s pripadajućim radovima.

Prvi biosolarni krov na javnoj ustanovi

Prema glavnom projektu, fotonaponska elektrana postavlja se na krovu postojeće zgrade Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić u Karlovcu. Sustav je zamišljen kao elektrana za vlastitu potrošnju, što znači da će se proizvedena energija primarno koristiti u objektu, dok će se eventualni višak predavati u mrežu.

Projektna dokumentacija odnosi se na elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane, izrađen u sklopu glavnog projekta. Investitor je Grad Karlovac, a projekt je izradio Torden Plan iz Splita.

Gradska knjižnica dobit će bisolarni krov, Karlovac | Foto: EOJN, GKKA

Elektrana snage 10 kilovata

Ukupna instalirana snaga fotonaponskog generatora iznosi 13,5 kWp, dok je nazivna snaga elektrane 10 kW. Planirana godišnja proizvodnja procijenjena je na 13.940 kWh, a elektrana će biti spojena na trofazni priključak javne niskonaponske mreže preko postojećeg glavnog razvodnog ormara.

Fotonaponski sustav predviđen je kao mrežna elektrana, bez sustava za pohranu energije u baterijama. To znači da će se električna energija koristiti u zgradi knjižnice, a višak proizvodnje predavati u distribucijsku mrežu.

Trideset modula na krovu knjižnice

Fotonaponski generator sastojat će se od 30 modula pojedinačne snage 450 Wp. Svaki modul ima učinkovitost od 22,5 posto, dimenzije 1762 x 1134 x 30 milimetara i masu od 21 kilograma. Moduli će sunčevu energiju pretvarati u istosmjernu električnu energiju, koja se zatim preko izmjenjivača pretvara u izmjeničnu energiju za potrebe objekta.

Za pretvorbu je predviđen jedan trofazni izmjenjivač nazivne snage 10 kW. Bit će postavljen na krovu objekta, u blizini razvodnog ormara fotonaponske elektrane, ali zaštićen nadstrešnicom od izravnih atmosferskih utjecaja poput kiše, sunca, ekstremne topline i hladnoće. Gradska knjižnica dobit će bisolarni krov, Karlovac | Foto: EOJN, GKKA

Posebna pravila za siguran rad

Projekt posebnu pozornost posvećuje sigurnosti, zaštiti od požara i pravilnom postavljanju opreme. Fotonaponski moduli moraju biti postavljeni tako da se omogući ventilacija i spriječi pregrijavanje. Između krova i donje strane modula mora ostati najmanje šest centimetara zračnog prostora.

DC kabeli moraju biti otporni na UV zračenje, vlagu, temperaturne promjene i mehanička opterećenja. Polagat će se u utore nosivih profila i kabelske kanale, a budući da se izmjenjivač nalazi na otvorenom, DC kabeli se ne uvode u objekt.

Nadzor preko web servera

Sustav će imati mogućnost nadzora rada preko WiFi veze i web servera. Time se omogućuje praćenje rada elektrane, proizvodnje i osnovnih parametara sustava. Takav nadzor važan je za pravodobno uočavanje eventualnih nepravilnosti, ali i za učinkovitije održavanje elektrane.

Nakon montaže opreme predviđena su obvezna ispitivanja električne instalacije, razvodnih ormara, kabela i sustava uzemljenja. Korisniku se nakon toga dostavljaju atesti, izjave o sukladnosti, jamstveni listovi i ispitni protokoli, čime se potvrđuje da je oprema ugrađena prema projektu, normama i pravilima struke. Gradska knjižnica dobit će bisolarni krov, Karlovac | Foto: EOJN, GKKA

Zeleni krov koji proizvodi energiju

Biosolarni krov karlovačke knjižnice zato nije samo nova elektrana na javnoj zgradi. On je nastavak dugogodišnje zelene priče ove ustanove i primjer kako se postojeća javna infrastruktura može nadograditi pametnim, održivim i energetski korisnim rješenjima.

Spoj zelenog krova i solarne elektrane trebao bi pomoći u proizvodnji energije, povećanju energetske otpornosti, smanjenju toplinskih otoka i očuvanju biološke raznolikosti. Karlovac tako kroz ovaj pilot-projekt dobiva prvo takvo rješenje na javnoj ustanovi u Hrvatskoj i pokazuje kako zelena infrastruktura može dobiti 'drugačiju' ulogu.