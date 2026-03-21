Mađari se istaknuli drugačijom vizijom: Evo kako je Kaštelanski most mogao izgledati, ali neće

Kao najbolje tehničko-oblikovno rješenje za Kaštelanski most, odabrano je ono 3LHD-a i Projektni Inženirji. A zbog ove stvari su se izdvojili Mađari.

Krajem veljače ove godine, dočekali smo veliku vijest za Split i okolicu. Otprilike godinu i pol nakon predstavljanja maritimne studije za Kaštelanski most, i manje od godinu dana nakon raspisivanja natječaja Hrvatskih cesta (HC) za tehničko-oblikovno rješenje tog mosta, stigla je odluka o najboljem rješenju. Odabrana je vizija zagrebačkog Studija 3LHD koji je kao nositelj zajednice ponuditelja na projektu surađivao s Pipenbaher Inženirji. Prema ovom idejnom rješenju, most bi koštao 233 milijuna eura.

No, očekivano za projekt tolikih razmjera, konkurencija je bila velika. Ubrzo po objavi o konačnom odabiru, objavili smo popis svih rješenja koja su se razmatrala za novi most koji će povezati Split i okolicu, a jedno nam je posebno zapelo za oko.

Riječ je o rješenju mađarske tvrtke Speciálterv Kft. koja je dostavila, možda ne najuspješnije, ali u usporedbi s ostalima, estetski vjerojatno najzanimljivije rješenje. Samo u njihovoj viziji noseći element mosta (u ovom slučaju luk) 'preslikava' se i na donju stranu mosta zbog čega konstrukcija poprima izgled vala. Kaštelanski most, vizija Speciálterv Kft. | foto: promo, Speciálterv Kft. (LinkedIn)

Kod većine zatege, ali ne i kod njih

U rješenjima pristiglima za izgradnju novog Kaštelanskog mosta preko istoimenog zaljeva, a koji je dio većeg projekta 'novog ulaza u Split', kod većine je vrlo uočljiv element - zatege. Zatege su karakteristični konstrukcijski element koji se koristi za pridržavanje ili stabilizaviju, vrlo često kod mostova.

Preuzimaju opterećenje, prenoseći ga u sidreni blok, čime se povećava stabilnost konstrukcije. Ovakvo rješenje uočili smo na ukupno deset od 12 rješenja između kojih je birao ocjenjivački sud.

Lučni tip mosta se pak oslanja na luk - a u ovom slučaju između prometnice se nalazi nadlužni sklop. Lukove smo uočili na samo dva ponuđena rješenja, onom Pontinga te u viziji ponuditelja iz Mađarske, kod tvrtke Speciálterv Kft.. Oni, koji su prema odluci ocjenjivačkog suda završili na desetom od 12 mjesta izdvojili su se time što se lukovi preslikavaju s donje strane mosta, čime nude 'dinamičnu siluetu iznad mora koja odražava ritam jadranskih valova'.

Dinamična silueta 'glumi' valove

- Nakon analize niza konvencionalnih tipova mostova razvijen je alternativni konstrukcijski koncept temeljen na sinusoidnom valu izmjeničnih lukova integriranih u kontinuirani višerasponski gredni most. Jedno od ključnih ograničenja natječaja bio je neobično visok položaj kolničke konstrukcije. Uz plovidbeni profil od oko 55 metara most bi nužno postao dominantan element ne samo u vizuri grada nego i pri pogledu odozdo, napisali su u objavi na mreži LinkedIn o svojem rješenju.

Naveli su i kako smatraju da uobičajene tipologije taj donji prostorni doživljaj ostavljaju nedovoljno razrađenim, a kako smo i rekli, upravo zbog tog elementa njihovo rješenje u estetskom smislu se izdvaja. Pojasnili su da sustav lukova kombinira učinkovitost grednog mosta s krutošču lučne konstrukcije.

- Ortotropna čelična sandučasta greda nosi prometna opterećenja, dok izmjenični lukovi djeluju kao gornja i donja ukrućenja, smanjuju naprezanja i omogućuju veće raspone uz vitku konstrukciju, objasnili su, dodavši kako je projektirani most dug 1.592 metra, ima 13 raspona, pri čemu glavni iznosi 280 metara. Kaštelanski most, vizija Speciálterv Kft. | foto: promo, Speciálterv Kft. (LinkedIn) Pobjedničko tehničko-oblikovno rješenje ponudila je zajednica 3LHD-a i Pipenbaher Inženirji | foto: Grad Split / 3LDH

Još ne postoji prometna studija?

Podsjetimo, ovo rješenje rangirano je kao deseto na popisu tako da je očito po svim kriterijima bilo manje prikladno u odnosu na druge natjecatelje. Znamo i da je od prijavljenih radova, ocjenjivački sud na čelu s arhitektom Antom Kuzmanićem kao najbolji izabrao onaj zajednice gospodarskih subjekata Studija 3LHD kao nositelja te Pipenbaher Inženirji, člana. Prema ovom idejnom rješenju procijenjeni trošak gradnje iznosi 233 milijuna eura. Most je predviđen da 'izdrži' 100 godina uz redovno održavanje.

Ipak, prije izgradnje potrebno je riješiti nekoliko ključnih pitanja. Tek treba izraditi prometnu studiju koja će analizirati spajanje mosta s prometnom mrežom Splita i područja Kopilice te planirani razvoj željezničke infrastrukture i luke na Stinicama. Uz to, provest će se geomehanička istraživanja podmorja rijeke Jadro koja mogu utjecati na način temeljenja, nagib ceste i konačnu visinu mosta. Uz to, projektiranju će se dodatno uskladiti plovidbeni uvjeti za brodove koji će pristajati u novoj luci, a o čemu smo više pisali ovdje.