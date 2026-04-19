Zna se kako će most izgledati, ne i kako će se uklopiti u promet: Jedna zona bi mogla 'eksplodirati'

Iako je odabrano kako će most izgledati, još uopće nije riješen promet na ulazu u Split. Javlja se pitanje što to znači za izvedbu odabranog rješenja.

Iako je poznata stvar, ne priča se previše o tome da je tehničko-vizualno rješenje za Kaštelanski most odabrano prije nego je naručitelj uopće 'riješio' prometni plan za novi most i prometnicu do Trajektne luke. U javnoj nabavi, Hrvatske ceste (HC) tek sad traže naručitelja koji će isplanirati kako u zaljev na ulazu u Split uklopiti novu konstrukciju koja bi ujedno trebala biti i dio novog ulaza u grad. Procijenjena vrijednost izvedbe projektne dokumentacije je 100.000 eura, bez uračunatog iznosa PDV-a.

Traži se funkcionalni spoj

U sustavu javne nabave našao se natječaj za izrađivača Prostorno-prometno građevinske studije varijantnih rješenja povezivanja mosta preko Kaštelanskog zaljeva s Trajektnom lukom Split. Procijenjeno je da bi izrada natječaja mogla koštati 100 tisuća eura, a rok izvedbe je godina dana od trenutka sklapanja ugovora, nakon odabira odgovarajućeg izvođača tog posla.

Kako je opisano u projektnom zadatku, u zadanom roku, odabrani projektant bit će zadužen izraditi dokumentaciju u skladu sa zadatkom iz ožujka ove godine. Na početku PZ-a navedeno je kako će se 'uz promet s autoceste prema Splitu povećanju prometa na tom ulazu u grad pridružiti i promet koji generira urbanistički razvoj lokacije Kopilica'. Uključuje veliki broj objekata različitih namjena, kao što su uredi, trgovine, stanovi, ali i turistički sadržaji. U istoj zoni, bit će i multimodalno prometno čvorište koje će se sastojati od željezničkog čvorišta, velikog mjesnog i međugradskog autobusnog kolodvora, a u planu je i razvoj sustava 'Park&Ride'. K tome je predviđena i nova trajektna luka. Sve ovo značajno će povećati promet u Kopilici.

- Prihvaćanjem novog ulaza u Split od čvora Vučevica na autocesti A1 te slijedom toga provedenog natječaja za odabir tehničko-oblikovnog rješenja mosta preko Kaštelanskog zaljeva ukazala se potreba pronalaženja funkcionalnog spoja novog mosta s cestovnom mrežom grada Splita sve do Trajektne luke Split, traži Projektni zadatak. Kaštelanski most | foto: Grad Split / 3LDH

Opcija i druge prometnice

U zadatku je pojašnjeno da će se povećani priljev prometa najviše osjetiti na izravnoj spojnici Kaštelanskog mosta s cestovnom mrežom grada Splita, a to je Dubrovačka ulica. Ova prometnica, razvrstana je kao državna cesta DC 436 Kaštel Sućurac-Split.

- Zadatak studije je dati rješenje povezivanja novog mosta preko Kaštelanskog zaljeva s Trajektnom lukom Split preko ulične mreže. Osim poveznice preko državne ceste DC 436 treba preispitati povezivanje i preko ostalih gradskih prometnica, navodi Projektni zadatak HC-a.

Naručitelj očekuje da izrađivač studije organizira tim stručnjaka maksimalnih kompetencija, te da na vrhunskoj organizacijskoj i stručnoj razini provede analize, te izradi i prezentira studiju. Između popratnih komentara, smjernica i zaključaka, u njoj bi trebalo definirati najprihvatljivije rješenje u okviru poslova koji su predmet ovog projektnog zadatka, u zadatku traže naručitelji.

Obuhvat zahvata Prometne studije | foto: EOJN

Treba analizirati planove pa dati cilj

Sukladno planu, tražena dokumentacija prvo će opisati područje obuhvata, a potom prikazati ciljeve predmetne studije te metodologiju rada.

- Potrebno je analizirati važeću prostorno-plansku dokumentaciju na području zahvata - Prostorni plan uređenja Grada Splita, GUP Splita te ostale planove nižeg reda u obuhvatu studijskog istraživanja.

Analizirat će se i sva dosad izrađena studijska i projektna dokumentacija za planirane zahvate na uređenju cestovne mreže na širem utjecajnom području. izrađenu dokumentaciju iz arhive HC-a moguće je dobiti na uvid u Sektoru za pripreme, stoji u projektnom zadatku.

Uz to, na temelju podataka iz izrađene dokumentacije u posjedu naručitelja, te dostupnih podataka o prometu u posjedu Grada Splita, potrebno je prikazati prometne tokove na uličnoj mreži Grada Splita u utjecajnom području s detaljnom količinom prometa po privozima na raskrižju, opisano je u Projektnom zadatku. Istaknuto je da se planira utjecaj na promet dvaju velikih zahvata, novog mosta preko Kaštelanskog zaljeva te ulaza u Trajektnu luku Split.

Odabran je izgled mosta

Kako se može pročitati u Porjektnom zadatku, u novoj studiji traži se usporedna višekritetrijska analiza varijananta, uzimajući u obzir prostorne, prometne, građevinsko-tehničke, financijske i druge relevantne elemente. Kako smo već pisali, unatoč tome što se tek treba izraditi Prometna studija kojom će se detaljno razraditi spoj novog mosta s cestovnom mrežom grada Splita, vezano uz značajno veći prihvat vozila na ograničenom prostoru Kopilice, idejno rješenje mosta već je odabrano.

Znamo da je u veljači objavljeno kako je kao najbolje Ocjenjivački sud ocijenio rješenje 3LHD-a i Piperbaher Inženirji. Osvojili su prvu nagradu u iznosu od 60.000 eura, dok je prema tom idejnom rješenju procijenjeni trošak izgradnje 233 milijuna eura. Most je predviđen služiti svojoj svrsi 100 godina uz redovno održavanje u ukupnom iznosu od 125,13 milijuna eura.