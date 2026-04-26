Samo 30 km od Zagreba obnovljen dvorac iz 16. stoljeća, uloženo gotovo 9 milijuna eura

Podno sjevernih obronaka Medvednice nalazi se dvorac iz 1546. godine za koji mnogi i ne znaju. Stradao je u potresima, a sada blista.

Završena je cjelovita i energetska obnova Dvorca umjetnika Oršić-Jakovlje, čime je okončana druga i najkompleksnija faza obnove jednog od najvažnijih prostora suvremene umjetničke produkcije u Hrvatskoj. Građevina je bila teško oštećena u potresima 2020. godine.

Dvorac u Jakovlju, obnovljen u skladu sa suvremenim konzervatorskim načelima, što podrazumijeva primjenu restauratorskih metoda, ali i suvremenih intervencija i reinterpretacija, primjer je povijesne rezidencijalne izgradnje kojoj suvremeno umjetničko stvaralaštvo udahnjuje novu energiju i značenje te omogućuje nastavak aktivnog života.

– U reprezentativnim katnim prostorijama planiraju se kulturno-obrazovni sadržaji javnog i kolektivnog karaktera, dok su ostali prostori interpolacijom utilitarnih sadržaja prilagođeni potrebama umjetnika čiji će ateljei biti u dvorcu. Obnovom dvorca obuhvaćen je i perivoj sa skulpturama eminentnih hrvatskih kipara, stoji u objavi Ministarstva kulture i medija.

Projekt obnove provodi Hrvatsko društvo likovnih umjetnika uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a financira se sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, instrumenta NextGenerationEU, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost dosadašnje obnove iznosi 8.718.955,99 eura, od čega konstrukcijska obnova iznosi 2.606.455,99 eura, a cjelovita i energetska obnova 6.112.500,00 eura.

dvorac Oršić | foto: Alen Klimenta / Mario Borščak

Opsežna i kompleksna rekonstrukcija

Najstariji spomen posjeda i prvog objekta na tom mjestu datira iz 1546. godine. Izvorno je to bio manji jednokrilni neobarokni dvorac, no kroz stoljeća je više puta dograđivan, posebno krajem 19. stoljeća, kada dobiva bočna krila i današnji oblik.

Dvorac umjetnika, u suvlasništvu strukovnih umjetničkih udruga HDLU-a i ULUPUH-a, od 1970-ih godina mjesto je okupljanja umjetnika i razvoja suvremene umjetnosti. Ovom obnovom dobiva novu ulogu kao multifunkcionalni centar umjetnosti, edukacije i međunarodne suradnje. Tu se od 1973. godine nalaze i umjetnički ateljei članova HDLU-a i ULUPUH-a, a u Parku skulptura neka od najznačajnijih djela hrvatske moderne i suvremene umjetničke produkcije.

U okviru druge faze provedeni su opsežni konzervatorski, energetski i infrastrukturni zahvati, uključujući ugradnju novih instalacija, obnovu fasade te restauraciju povijesnih arhitektonskih elemenata i zidnih oslika. Krajobrazno je oblikovan i Park skulptura, koji sadrži 65 suvremenih kiparskih ostvarenja.

– Konstrukcijska i cjelovita obnova dvorca doprinijela je uspostavi njegove cjelovitosti nakon godina propadanja, a ponovno će se izgraditi sjeverno krilo uklonjeno 2010. godine kako bi dvorac zadržao svoju funkciju ateljea te dobio nove kulturno-obrazovne sadržaje prilagođene suvremenim korisnicima, kažu iz Ministarstva.

Rad domaćih stručnjaka

Završetkom ove faze stvoreni su novi prostorni i programski resursi koji uključuju umjetničke ateljee za članove strukovnih udruga HDLU-a i ULUPUH-a, izložbene i konferencijske dvorane, rezidencijalne prostore, radionice i vanjski amfiteatar za kulturne programe.

– Nismo samo obnavljali zidove, nego smo gradili povjerenje i partnerstva za budućnost, istaknula je ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Ivana Andabaka Vujičić, te dodala kako je misija obnove da dvorac postane živopisno mjesto posvećeno umjetničkom stvaralaštvu i oplemenjivanju lokalne zajednice.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je pak kako je riječ o radu domaćih stručnjaka i konzervatora čije znanje i vještine danas imaju posebnu vrijednost. Uz to je rečeno kako dvorac nosi snažan kulturni kapital koji je nastajao desetljećima umjetničkog stvaranja, a svoj puni smisao dobiva tek kada se stavi u funkciju umjetnika.

– Tada ta baština i cijeli prostor dobivaju novo značenje. Dvorac će i nakon obnove ostati mjesto umjetnosti, stvaranja i dijeljenja svega što će ovdje nastajati, rekla je Obuljen Koržinek.

Treća faza

Projekt sada ulazi u treću, završnu fazu koja podrazumijeva izgradnju sjevernog krila i opremanje, čime će se zaokružiti cjelovita funkcionalnost dvorca. Po dovršetku prostor će omogućiti daljnji razvoj umjetničkih programa, rezidencijalnih boravaka i suradnje s obrazovnim i međunarodnim institucijama.

U međuvremenu je najavljen i izložbeni program koji dodatno aktivira obnovljeni prostor. To je učinio savjetnik za obnovu Dvorca umjetnika Alen Novoselec.

– Izložbom Dvorac umjetnika – na nebu od oblaka, koja će biti predstavljena u Galeriji Klovićevi dvori od 14. svibnja, predstavljamo umjetnike i djela nastala u jedinstvenom prostoru Dvorca umjetnika i Parka skulptura u Jakovlju. Riječ je o kontinuitetu stvaranja koji traje od 1970-ih do danas, a koji ovim projektom prvi put sagledavamo kao cjelinu – kao prostor u kojem se atelijer, park i dvorac stapaju u jedinstveni umjetnički ambijent, rekao je Novoselec.