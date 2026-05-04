Na padinama Medvednice novi projekt koji mijenja stanovanje: Ove su vile savršen spoj arhitekture i prirode

Kada dobijete projekt u naselju okruženom zelenilom na obroncima Parka prirode Medvednica, jasno je da ne možete graditi bilo što. Potrebno je osmisliti rješenje koje će se skladno uklopiti u postojeće okruženje i krajobraz, poštujući prirodu i mjerilo prostora.

Taj zadatak imali su i renomirani arhitekti studija LOG-URBIS, koji još od 1992. godine oduševljavaju svojim projektima. Tako je iz njihovog pera i uma nastao i projekt 4x3, odnosno četiri arhitektonski pomno osmišljene vile u Orešju, na južnoj padini iznad Gajnica. Investitor je još jedna kompanija s dugogodišnjim iskustvom na tržištu - Ingra Nekretnine, odnosno tvrtka kći Ingre.

Ravnoteža urbanog i prirodnog

Kako su nam rekli iz LOG-URBISA, urbanistički koncept projekta zasnovan je na ravnoteži između urbanog i prirodnog konteksta, koja oblikuje svakodnevni život u kontaktu s prirodom. Prilikom odabira tipologije gradnje prednost je dana kvaliteti stanovanja i izgrađenog prostora. Reduciran je kapacitet gradnje s planski mogućih pet građevnih čestica na četiri građevne čestice nešto veće površine, oko 820 kvadrata.

Takav pristup omogućio je formiranje sklopa četiri urbane vile koje su kaskadno položene na južnu padinu, prateći konfiguraciju terena i orijentaciju prema suncu. Vile su tipološki zamišljene kao niz obiteljskih kuća, odnosno stanova u nizu, pri čemu svaka sadrži tri troetažne stambene jedinice s pripadajućim vrtom.

No ove kuće ili vile - nećete pogriješiti nazovete li ih jednim ili drugim imenom - upravo su primjer tipologije stanovanja niže gustoće koja nudi kvalitetniji i intimniji način života u stanu s vrtom. U tome pomažu i sjajno osmišljene dimenzije, ali i raspored kuća.

Svaka kuća ima nadzemni gabarit okvirnih dimenzija 11 x 18 metara u koji su smještene po tri stambene jedinice neto korisne površine oko 125 kvadrata. Stanovi se protežu kroz tri etaže poput obiteljske kuće. Srednji stan ima dvostranu, sjevernu i južnu orijentaciju, a bočni stanovi trostranu orijentaciju, čime se osigurava kvalitetno prirodno osvjetljenje i ventilacija. Sjeverna strana oblikovana je kao pristupna, s pješačkom pristupnom stazom i predvrtovima, dok je južna strana intimnija, privatnija, s terasama dnevnih boravaka, lođama spavaćeg dijela i vrtovima, rekli su nam iz arhitektonskog ureda. projekt 4x3 by INGRA, Orašje | Foto: LOG URBIS, Ingra Nekretnine

Prostorna organizacija kroz tri etaže

Prostorna organizacija raspoređena je kroz tri etaže - podrum, prizemlje i kat. Konfiguracija terena omogućila je smještaj zajedničke garaže u podrumskoj etaži s direktnim kolnim pristupom s ulice, dok svaki stan, uz glavni ulaz u prizemlju, ima i zaseban ulaz iz podruma, odnosno toplu vezu s garažnim prostorom.

Kako su nam rekli arhitekti, u podrumu se, uz garažna mjesta, nalaze i tehnički, gospodarski prostori svakog stana. Prizemlje je zamišljeno kao otvorena dnevna zona - uz ulazni prostor i manju kupaonicu tu su smješteni dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica, s naglašenom južnom orijentacijom i direktnom vezom na djelomično natkrivenu terasu s ljetnom kuhinjom i privatnim vrtom.

Tu je i natkrivena terasa koja omogućuje korištenje vanjskog prostora tijekom većeg dijela godine, kao produžetka dnevnog boravka ili prostora za blagovanje na otvorenom, dok se dodatna razina privatnosti među susjedima ostvaruje visokim bočnim zidovima između terasa, koji istovremeno oblikuju niše za ljetne kuhinje i vanjska spremišta. Na katu su smještene tri spavaće sobe, jedna sjeverne i dvije južne orijentacije, velika kupaonica i prostrana lođa koja se otvara prema južnom vrtu.

projekt 4x3 by INGRA, Orašje | Foto: LOG URBIS, Ingra Nekretnine

Materijali u službi krajobraza

Da bi priča bila potpuna, važno je koristiti materijale koji mogu zaokružiti ovu sjajnu priču. Iz LOG-URBISA su nam pojasnili da se jednostavnost i jasnoća prostorno-funkcionalnog koncepta odražavaju i u arhitektonskom oblikovanju i u odabiru materijala pročelja.

Dodali su da je nosiva konstrukcija armiranobetonska te da je podzemni dio građevine u potpunosti ukopan i integriran u zidove okoliša, čime ostaje vizualno nenametljiv i ne doima se dijelom građevine. Predmetni zidovi oblikovani su u vidljivom betonu s teksturom daščane oplate, dodatno naglašenom lazurnim premazom u zemljanom tonu, čime se ostvaruje taktilna veza s terenom i krajobrazom.

Na njih je položen nadzemni dio oblikovan kao sklop dvaju volumena - dnevnog i spavaćeg - diferenciranih horizontalnim profilom te varijacijama u koloritu i granulaciji žbuke pročelja.

Kao treći materijal koriste se aluminijske kompozitne ploče, primijenjene u detaljima poput ulaznih niša, vanjskih ormara i elemenata ljetnih kuhinja. Njihova uloga je precizno oblikovanje i vizualna integracija funkcionalnih elemenata, uključujući i 'skrivene' ulaze u stanove. projekt 4x3 by INGRA, Orašje | Foto: LOG URBIS, Ingra Nekretnine

Uskoro kreće gradnja

No svaki projekt ima i svoje izazove. Arhitekti su nam rekli da je jedan od ključnih izazova bio integrirati projekt u postojeći teren kako bi arhitektura postala dio postojećeg krajobraza te imala kvalitetnu prostorno-programsku organizaciju i fizičku pojavnost čije je mjerilo primjereno postojećem okruženju.

Uz to, bilo je važno oblikovati nadzemni dio projekta u skladnu kompoziciju volumena manjeg mjerila kao i osigurati intimu boravka među neposrednim susjedima u sklopu jedne vile. U horizontalnom smislu, to je postignuto oblikovanjem visokih zidova s nišama za ljetne kuhinje i vanjska spremišta između stambenih jedinica, a u vertikalnom natkrivanjem terasa dnevnih boravaka, dodali su.

U svakom slučaju, projekt je spreman za građenje. U ožujku je dobio građevinsku dozvolu, u međuvremenu je dovršen i izvedbeni projekt, a u travnju je započela i prodaja stanova. To znači da će se gradilište otvoriti u rujnu ove godine, nakon čega će padine Medvednice vrlo brzo dobiti projekt koji poštuje sklad prirode, njeguje kvalitetnu arhitekturu i stvara prostor po mjeri čovjeka.