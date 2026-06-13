Ljeta u Indiji: Kaskadna kuća u zagrljaju plantaže, na 360 kvadrata staklo, beton i drvo za savršen ugođaj

Na prvi spomen izraza 'Ljeta u Indiji' brojni ljubitelji britanskih serija sjetit će se istoimenog uratka koji se prošlih godina često prikazivao na HRT-u, te opčinio publiku životopisnim kolonijalnim krajolicima i arhitekturom. Raskošne britanske kuće prilagođene podneblju u zagrljaju džugle i plantaža u središtu su radnje, a mnoge su potaknule na maštanje o životu u nekom drugom vremenu i na drugom kontinentu.

Sada, ovakav san, dobiva potpuno novu dimenziju. Indijski studio Mindspark Architects projektirao je kuću s pogledom na plantažu kardamoma u Kerali, na jugu Indije. Nazvana Summer Home (Ljetni dom), ova kuća površine 360 četvornih metara djelomično je uvučena u padinu na najvišoj točki bujne plantaže u području Idukki, a klizna staklena vrata povezuju betonski interijer povezao s okolnim krajolikom.

Summer Home | foto: Mindspark Architects

Terase, kosi krov i staklo

Studio je osmislio dom s dvije drvene promatračke terase kao središnjim elementima, prema kojima se unutarnji prostori otvaraju putem ostakljenih kliznih vrata. Veliki kosi krov daje dojam nižeg volumena prema cesti, a zatim se postupno uzdiže u onome što arhitekti opisuju kao postupno otvaranje, čime se uokviruju panoramski pogledi na plantažu.

- Umjesto da se odupiremo nagibu kroz pretjerano niveliranje terena, dizajn ga prihvaća – prati konture i ugrađuje dijelove kuće u krajolik. S prilaza se građevina doima suzdržano i minimalistički, ali ulaskom se prostor dramatično otvara prema prostranom krajoliku. Dok je kretanje kroz kuću osmišljeno je kao postupno razotkrivanje, gdje se prostori i pogledi otkrivaju jedan za drugim, izjavili su glavni arhitekt Prabhul Mathew i partnerica Shahana Salahudeen Jonu Asburyu za dezzen.com.

Na dvije razine

Summer Home organiziran je na dvije razine. Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja smješteni su na gornjoj etaži, gdje ih krasi potpuno ostakljeni zid koji se otvara prema drvenoj terasi s koje se pruža pogled na ukrasni bazen koji odražava krošnje okolnih stabala.

Iznad svega, čelična konstrukcija kosog krova ispunjena je drvenim oblogama, dok se unutarnji zidovi kontrastno izmjenjuju između čistih, bijelo obojenih površina i grubog betona s vidljivim tragovima oplate. Stubište od sirovog betona, osvijetljeno krovnim prozorima, vodi pak u djelomično ukopanu donju razinu kuće, gdje se nalaze spavaće sobe i dodatni dnevni prostor. Summer Home | foto: Mindspark Architects Summer Home | foto: Mindspark Architects

Izloženi beton

Na južnoj strani, ozelenjeno unutarnje dvorište vodi prema još jednoj terasi obloženoj drvom, koja se spušta na travnjak i ima intimniji, zaklonjen karakter zahvaljujući dubokom prepustu betonske ploče iznad.