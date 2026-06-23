Hrvatska protiv Paname na neobičnom stadionu: Najmanja arena SP-a krije veliku kanadsku nogometnu priču

Hrvatska nakon poraza od Engleske u Torontu protiv Paname traži prve bodove na najmanjem stadionu Svjetskog prvenstva.

Nastavlja se najveće Svjetsko prvenstvo u povijesti, a vrijeme je da Vatreni još jednom izađu na teren i pokažu što znaju. Nakon poraza od Engleske u Dallasu, Hrvatsku čeka druga utakmica skupine L - ogled protiv Paname, 23. lipnja u Torontu.

Neće se igrati u SAD-u, gdje se održava velik dio turnira, nego u Kanadi, na BMO Fieldu. Riječ je o najmanjem stadionu Svjetskog prvenstva 2026., ali i jednom od najvažnijih nogometnih mjesta u Kanadi.

Najveći Mundijal u povijesti

Svjetsko prvenstvo otvoreno je u Mexico Cityju, na legendarnom stadionu Azteca, dok će se veliko finale igrati na MetLife Stadiumu u New Yorku. Ovo je prvo Svjetsko prvenstvo nakon 2002. godine koje zajednički organizira više država.

Meksiko je time postao prva zemlja koja treći put ugošćuje Mundijal, dok Kanada prvi put sudjeluje u organizaciji najvećeg nogometnog natjecanja na svijetu. Što se tiče Hrvatske, nakon utakmice s Panamom, grupnu fazu zaključit će 27. lipnja protiv Gane u Philadelphiji. BMO Field, Toronto | Foto: Canva, Wikimedia commons

BMO Field - mali stadion velike nogometne povijesti

BMO Field nalazi se na Exhibition Placeu u Torontu. Otvoren je 2007. godine na mjestu nekadašnjeg Exhibition Stadiuma, a danas je dom Toronto FC-a iz MLS-a i Toronto Argonautsa iz kanadske nogometne lige.

Stadion je u vlasništvu Grada Toronta, njime upravlja Maple Leaf Sports & Entertainment, a prava na ime drži Bank of Montreal. Za potrebe Svjetskog prvenstva 2026. bit će proširen na 45.736 mjesta, čime postaje jedan od ključnih kanadskih stadiona turnira.

Iako je otvoren kao moderan stadion, BMO Field isprva je imao umjetnu travu, što je izazvalo brojne kritike, posebno u nogometnim krugovima. Zbog toga je 2010. godine teren zamijenjen prirodnom travom Kentucky Bluegrass, uz napredne sustave grijanja i odvodnje. Proširena je i sjeverna tribina te je izgrađena dodatna infrastruktura za trening i lokalnu zajednicu. Danas je BMO Field funkcionalan i moderan sportski objekt, spreman za najveći nogometni događaj na svijetu.

BMO Field, Toronto | Foto: Canva, Wikimedia commons

Toronto kao kanadsko nogometno središte

Nogomet u Torontu ima dugu tradiciju, a grad je domaćin velikih nacionalnih i međunarodnih sportskih događaja već desetljećima. BMO Field, koji FIFA naziva Toronto Stadiumom, bio je izgrađen za Svjetsko prvenstvo U-20 2007. godine, na kojem je ugostio i otvaranje i finale.

Upravo je taj stadion imao važnu ulogu i u novijoj kanadskoj nogometnoj povijesti. Kanada je na njemu pobjedom protiv Jamajke potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, čime je prekinula 36 godina dugu odsutnost s najveće svjetske smotre.

Toronto je kroz povijest bio domaćin brojnih velikih nogometnih događaja, od kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo još 1957. godine, preko olimpijskog nogometnog turnira 1976., do FIFA U-20 Svjetskog prvenstva 2007. i U-20 Svjetskog prvenstva za žene 2014.