Stadion s 'krilima orla' čeka Hrvatsku: Vatreni protiv Gane igraju na domu slavne NFL momčadi

Nakon poraza od Engleske i pobjede nad Panamom, Hrvatska protiv Gane u Philadelphiji igra ključnu utakmicu skupine.

Nakon dvije odigrane utakmice na Svjetskom prvenstvu 2026., Hrvatsku čeka završni dvoboj skupine L. Vatreni su turnir otvorili porazom od Engleske u Dallasu, a zatim su u Torontu protiv Paname stigli do važne pobjede koja ih je zadržala u borbi za prolazak dalje.

Sada slijedi treći i odlučujući ispit skupine. Hrvatska će 27. lipnja protiv Gane igrati u Philadelphiji, na Lincoln Financial Fieldu, stadionu koji je puno poznatiji ljubiteljima američkog nogometa nego nogometa. Riječ je o domu NFL momčadi Philadelphia Eaglesa, modernom sportskom zdanju koje prima 67.594 gledatelja i koje će za potrebe najvećeg Svjetskog prvenstva u povijesti ugostiti i jednu od najvažnijih utakmica Vatrenih u skupini.

Od Dallasa i Toronta do Philadelphije

Hrvatska je grupnu fazu otvorila u SAD-u, utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Bio je to težak početak turnira, jer je Engleska slavila u susretu u kojem su Vatreni morali tražiti povratak nakon primljenih pogodaka.

Drugi nastup Hrvatska je odigrala u Kanadi, na BMO Fieldu u Torontu, najmanjem stadionu ovog Svjetskog prvenstva. Protiv Paname su Vatreni morali pobijediti kako bi ostali u igri, a upravo su to i napravili.

Treća utakmica zato dolazi u trenutku kada više nema puno prostora za kalkulacije. Philadelphia će biti mjesto na kojem Hrvatska zaključuje skupinu L i traži rezultat koji bi je mogao odvesti u nokaut-fazu. stadion Lincoln Financial Field | Foto: Wikimedia Commons

Stadion koji je promijenio Eaglese

Lincoln Financial Field nalazi se u južnoj Philadelphiji, u sklopu velikog sportskog kompleksa u kojem se nalaze i drugi važni sportski objekti grada. Stadion je otvoren 2003. godine, nakon nešto više od dvije godine gradnje, kao moderna zamjena za stari Veterans Stadium.

Njegova izgradnja bila je važan projekt za Philadelphia Eaglese. Kada je Jeffrey Lurie 1994. kupio klub, novi stadion smatrao je jednim od ključnih koraka u stvaranju moderne i konkurentne NFL franšize. Lincoln Financial Field trebao je donijeti bolje uvjete za igrače, navijače i cijelu organizaciju, ali i promijeniti sliku kluba u američkom sportu.

Stadion je prvi veliki događaj ugostio 3. kolovoza 2003., i to upravo nogometnu utakmicu između Manchester Uniteda i Barcelone. Tek nakon toga uslijedile su prve utakmice američkog nogometa, uključujući premijerni nastup Eaglesa na novom stadionu.

stadion Lincoln Financial Field | Foto: Wikimedia Commons

Krila orla, čelik i pogled na grad

Lincoln Financial Field prepoznatljiv je po arhitekturi koja jasno povezuje stadion s identitetom Philadelphia Eaglesa. Nadstrešnice iznad tribina oblikovane su tako da podsjećaju na krila orla, simbola kluba, dok se motivi momčadi mogu vidjeti i u rasporedu sjedala.

Tri otvorena kuta stadiona omogućuju pogled na panoramu Philadelphije, što objektu daje poseban osjećaj otvorenosti. Vanjština spaja tradicionalnu ciglu, karakterističnu za grad, i izložene čelične konstrukcije koje podsjećaju na mostove Philadelphije. Upravo ta kombinacija starog i modernog čini stadion jednim od prepoznatljivijih sportskih objekata u SAD-u.

U odnosu na stari Veterans Stadium, novi je stadion donio bolju preglednost, više komfora, veći broj luksuznih loža, bolje pristupačne zone za osobe s invaliditetom te napredniju tehnologiju, uključujući velike videoploče i dugačke LED zaslone. stadion Lincoln Financial Field | Foto: Wikimedia Commons

Hrvatska na NFL pozornici

Iako je Lincoln Financial Field prije svega dom američkog nogometa, nogomet mu nije stran. Već je njegova prva velika utakmica bila europski nogometni spektakl, a sada će na istom travnjaku Hrvatska pokušati zaključiti skupinu na Svjetskom prvenstvu.

Dvoboj protiv Gane zato će imati posebnu kulisu. Vatreni neće igrati na klasičnom nogometnom stadionu, nego na velikoj NFL pozornici, pred desecima tisuća gledatelja, u gradu koji snažno živi sport.

Za Hrvatsku je to treća stanica na sjevernoameričkom putu: Dallas, Toronto pa Philadelphia. Nakon poraza i pobjede, utakmica protiv Gane nosi najveću težinu dosadašnjeg dijela turnira. Na stadionu izgrađenom za velike utakmice, Vatrene čeka susret koji može odrediti nastavak njihove priče na najvećem Svjetskom prvenstvu u povijesti.