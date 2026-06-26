Austrijanci otkrivaju kako su izbjegli prometni kaos: Most su sagradili sa strane pa ga pomaknuli na autocestu

Austrijski ASFINAG otkrio nam je kako su most dug 100 metara kod Graza izgradili sa strane pa hidraulikom pomaknuli.

Na jednoj od najvažnijih austrijskih autocesta, između čvorova Graz-Ost i Graz-West, u tijeku je projekt koji se ne viđa svaki dan. Na autocesti A2 ASFINAG obnavlja mostove preko rijeke Mure, a središnji trenutak cijelog zahvata bilo je precizno pomicanje nove mostovne konstrukcije na njezin konačni položaj.

Riječ je o inženjerski zahtjevnom poslu u kojem se gotovo stotinu metara dug most nije gradio samo na svojoj budućoj poziciji, nego je najprije nastajao bočno od postojeće trase, a zatim je hidrauličnim prešama pomaknut ondje gdje će desetljećima služiti prometu.

Upravo zato razgovarali smo sa stručnjacima iz ASFINAG-a, koji su nam otkrili kako je izgledala priprema, što je bilo najzahtjevnije i zašto je odabrana baš ovakva metoda gradnje. No, krenimo od samog početka...

Mostovi koji su odradili svoje

Razlog obnove bio je jasan - postojeći mostovi dosegnuli su kraj svojeg planiranog uporabnog vijeka od oko 60 godina. Drugim riječima, konstrukcije koje su desetljećima nosile svakodnevni promet na jednoj od najopterećenijih austrijskih autocesta više nisu bile rješenje za budućnost.

- Obnova je bila nužna jer su postojeći mostovi dosegnuli kraj svog planiranog uporabnog vijeka od oko 60 godina. Istodobno, novi mostovi projektirani su za veća prometna opterećenja i buduće potrebe cestovnog prometa, istaknuli su nam iz ASFINAG-a.

Kako nam pojasnili, ovaj projekt nije samo zamjena starog mosta novim, nego složen zahvat u kojem se u isto vrijeme rješavaju promet, sigurnost i zaštita okoliša.

- Projekt također obuhvaća suvremene mjere zaštite voda, reorganizaciju komunalne infrastrukture te izgradnju novog podvožnjaka za pješake i bicikliste, dodali su.

Gradnja pokraj autoceste kako bi promet što manje patio

Jedna od posebnosti projekta bila je odluka da se novi južni most najprije izgradi u bočno pomaknutom položaju. To znači da se velik dio posla mogao izvoditi izvan postojeće trase autoceste, dok je promet na A2 mogao ostati u funkciji uz znatno manje poremećaja nego što bi ih izazvala klasična obnova na samoj trasi.

- Novi južni most najprije je izgrađen u bočno pomaknutom položaju. Nakon toga konstrukcija je pomoću hidrauličnih preša precizno pomaknuta u svoj konačni položaj, rekli su.

Takav pristup traži više planiranja, ali donosi veliku prednost za vozače. Umjesto dugotrajnih i teških zatvaranja, najzahtjevniji dio organizacije prometa koncentriran je na kraće razdoblje. Prema informacijama koje su nam dostavili iz ASFINAG-a, prometno najosjetljivija faza ograničena je na približno dva do tri tjedna.

Prije samog pomicanja mosta trebalo je završiti niz pripremnih i građevinskih radova. Izgrađeni su upornjaci i stupovi, izvedena je nosiva konstrukcija mosta, uređena prateća infrastruktura i uspostavljena složena organizacija prometa.

- Pripreme za ovu zahtjevnu operaciju uključivale su izgradnju upornjaka i stupova, izvedbu nosive konstrukcije mosta, izgradnju prateće infrastrukture te opsežne mjere organizacije prometa. Pripremni i građevinski radovi trajali su više godina prije samog pomicanja mosta, naveli su iz ASFINAG-a. Kako su Austrijanci rekonstruirali most preko rijeke Mure | Foto: ASFINAG

Milimetarska preciznost na mostu od stotinu metara

Najzahtjevniji dio radova bio je poprečno pomicanje nove mostovne konstrukcije. Nakon što je južni most izgrađen uz postojeću trasu, konstrukcija je hidrauličnim prešama pomaknuta u konačni položaj. U praksi to znači da je golemi betonsko-čelični sklop morao biti kontrolirano i precizno premješten, bez odstupanja koja bi mogla ugroziti daljnje radove.

- Najveći izazovi bili su osigurati milimetarsku preciznost tijekom poprečnog pomicanja konstrukcije, održati najviše sigurnosne standarde tijekom cijelog procesa te istodobno omogućiti što neometanije odvijanje prometa na jednom od najvažnijih austrijskih autocestovnih koridora, rekli su nam.

Kod ovakvog zahvata nema prostora za improvizaciju. Konstrukcija duga približno 100 metara mora sjesti točno ondje gdje je projektirana, uz potpunu kontrolu sigurnosti, stabilnosti i svih tehničkih parametara. Upravo zato je, kako objašnjava Klokić, priprema bila jednako važna kao i samo pomicanje mosta. Kako su Austrijanci rekonstruirali most preko rijeke Mure | Foto: ASFINAG

Ljudi, strojevi i organizacija gradilišta

Iza ovakvog zahvata stoji velik tim ljudi različitih struka. Na projektu su sudjelovali inženjeri, građevinski stručnjaci, radnici, operateri strojeva i tehničko osoblje zaduženo za pojedine faze izvedbe.

- Na projektu je ukupno sudjelovalo između 40 i 50 osoba, uključujući inženjere, građevinske stručnjake i radnike različitih profila, kažu.

Tijekom radova korištena je i specijalizirana oprema potrebna za izvedbu mosta i njegovo precizno pomicanje. Takvi zahvati zahtijevaju strojeve koji mogu podnijeti velika opterećenja, ali i sustave koji omogućuju kontrolu pomaka do vrlo malih odstupanja.

- Za vrijeme pojedinih faza radova korišteni su brojni specijalizirani strojevi i tehnička oprema potrebni za izgradnju mosta te njegovo precizno pomicanje, dodali su iz ASFINAG-a. Kako su Austrijanci rekonstruirali most preko rijeke Mure | Foto: ASFINAG

Sigurnost, promet i okoliš u istom projektu

Iako je pomicanje mosta najatraktivniji dio priče, projekt ima znatno širi značaj. Uz nove mostove provode se i mjere koje će unaprijediti zaštitu okoliša, posebno zaštitu voda. To je važno jer se radovi izvode na osjetljivom prostoru uz rijeku, gdje suvremena infrastruktura mora ispuniti strože ekološke standarde nego ranije generacije mostova.

U projekt je uključena i modernizacija komunalne infrastrukture, što znači da se obnova ne svodi samo na cestovni objekt, nego zahvaća i prateće sustave koji omogućuju dugoročno sigurno funkcioniranje cijelog područja. Posebno je važna i izgradnja novog podvožnjaka za pješake i bicikliste, čime se poboljšavaju lokalne veze i sigurnost nemotoriziranih sudionika u prometu.

Za vozače je možda najvažnija činjenica da je odabrana metoda gradnje omogućila maksimalnu raspoloživost autoceste tijekom većeg dijela radova.

- Velika prednost odabrane metode gradnje bila je činjenica da je veći dio novog mosta izgrađen izvan postojeće trase autoceste, čime su prometni poremećaji tijekom većeg dijela projekta svedeni na minimum, pojasnili su. Kako su Austrijanci rekonstruirali most preko rijeke Mure | Foto: ASFINAG

Završni radovi i povratak punog prometa

Nakon što je most pomaknut na konačno mjesto, projekt ulazi u završnu fazu. Slijede radovi na opremi mosta, elementima zaštite od buke, prijelaznim napravama i cestovnim priključcima. Potrebno je ukloniti i privremene objekte te gradilišnu infrastrukturu, a potom provesti rekultivaciju okolnog područja.

- Nakon pomicanja mosta slijede završni radovi na opremi mosta, elementima zaštite od buke, prijelaznim napravama i cestovnim priključcima. Potom će se ukloniti privremeni objekti i gradilišna infrastruktura te provesti rekultivacija okolnog područja, rekli su nam iz ASFINAG-a.

To znači da je najdramatičniji dio posla završen, ali gradilište još nije gotovo. Završni radovi ključni su kako bi novi most bio potpuno spreman za promet i kako bi se prostor oko njega vratio u uređeno stanje.

- Prema projektnom planu, prometno najzahtjevnija faza ograničena je na približno dva do tri tjedna. Po završetku tih radova očekuje se ponovno potpuno puštanje svih prometnih traka u promet. Završetak cjelokupnog projekta planiran je za jesen 2026. godine, naveli su. Kako su Austrijanci rekonstruirali most preko rijeke Mure | Foto: ASFINAG

Investicija od oko 35 milijuna eura

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 35 milijuna eura, a investicija se u cijelosti financira prihodima od cestarina. Time se nastavlja model prema kojem se austrijska autocestovna infrastruktura modernizira sredstvima prikupljenima od korisnika sustava.

Za vozače će završetak radova značiti sigurniju i izdržljiviju infrastrukturu, prilagođenu suvremenom prometu i većim opterećenjima. Za lokalnu zajednicu projekt donosi bolju zaštitu voda, moderniziranu komunalnu infrastrukturu te kvalitetnije veze za pješake i bicikliste.

- Po završetku projekta vozači će imati koristi od povećanog kapaciteta za suvremena prometna opterećenja, unaprijeđene zaštite okoliša kroz nove sustave zaštite voda, modernizirane komunalne infrastrukture te poboljšanih veza za pješake i bicikliste. Odabrani način izgradnje također je omogućio maksimalnu raspoloživost autoceste tijekom izvođenja radova, čime su se umanjile smetnje za korisnike, poručili su za kraj.