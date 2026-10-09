Nekretnine Dva građevinska diva dobila dozvole: Na poznatim zagrebačkim lokacijama gradit će gotovo 300 stanova

Dva građevinska diva dobila dozvole: Na poznatim zagrebačkim lokacijama gradit će gotovo 300 stanova

Luka Bumbak
Luka Bumbak

09. listopad 2026.

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Dva građevinska diva dobila dozvole: Na poznatim zagrebačkim lokacijama gradit će gotovo 300 stanova

Ilustracija, građevinske dozvole za nove stambene projekte | Foto: Google Maps, Canva

Dvije poznate građevinske tvrtke dobile su zeleno svjetlo za nove projekte koji donose stotine stanova Zagrebu.

Zagreb nastavlja sa širenjem stambenih kapaciteta, a dva velika imena domaće građevinske industrije pripremaju nove projekte na zapadu grada. Riječ je o tvrtkama GIP Pionir i Domograd Standard, koje su ovih dana dobile građevinske dozvole za izgradnju novih stambeno-poslovnih zgrada. Jedna će se graditi uz Selsku cestu, a druga u Medarskoj ulici na području Donjeg Vrapča.

Prema izdanim dozvolama, ukupno je predviđena izgradnja 271 stana, uz nekoliko poslovnih prostora i prateće sadržaje. Veći projekt odnosi se na Medarsku ulicu, gdje Domograd Standard planira zgradu s čak 235 stanova, dok će GIP Pionir na Selskoj cesti graditi nešto manju stambeno-poslovnu građevinu s 36 stanova.

GIP Pionir gradi na Selskoj cesti

Poznata građevinska tvrtka GIP Pionir dobila je 8. listopada građevinsku dozvolu za prvu fazu izgradnje stambeno-poslovne građevine na Selskoj cesti, na području katastarske općine Trešnjevka Nova. Riječ je o projektu koji obuhvaća 36 stambenih jedinica i dva poslovna prostora namijenjena uredskim djelatnostima.

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