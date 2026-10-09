Dva građevinska diva dobila dozvole: Na poznatim zagrebačkim lokacijama gradit će gotovo 300 stanova

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09. listopad 2026.
Dvije poznate građevinske tvrtke dobile su zeleno svjetlo za nove projekte koji donose stotine stanova Zagrebu.
Zagreb nastavlja sa širenjem stambenih kapaciteta, a dva velika imena domaće građevinske industrije pripremaju nove projekte na zapadu grada. Riječ je o tvrtkama GIP Pionir i Domograd Standard, koje su ovih dana dobile građevinske dozvole za izgradnju novih stambeno-poslovnih zgrada. Jedna će se graditi uz Selsku cestu, a druga u Medarskoj ulici na području Donjeg Vrapča.
Prema izdanim dozvolama, ukupno je predviđena izgradnja 271 stana, uz nekoliko poslovnih prostora i prateće sadržaje. Veći projekt odnosi se na Medarsku ulicu, gdje Domograd Standard planira zgradu s čak 235 stanova, dok će GIP Pionir na Selskoj cesti graditi nešto manju stambeno-poslovnu građevinu s 36 stanova.
Poznata građevinska tvrtka GIP Pionir dobila je 8. listopada građevinsku dozvolu za prvu fazu izgradnje stambeno-poslovne građevine na Selskoj cesti, na području katastarske općine Trešnjevka Nova. Riječ je o projektu koji obuhvaća 36 stambenih jedinica i dva poslovna prostora namijenjena uredskim djelatnostima.
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