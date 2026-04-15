Cijena najskupljeg zagrebačkog projekta porasla za skoro milijun: Sat otkucava, a cifra raste

Radovi na Paromlinu trebali bi završiti ove godine. Kako se bliži kraj transformacije, mijenja se ugovor o izvedbi najskupljeg projekta u Zagrebu.

Transformacija Paromlina u prostor novog društveno-kulturnog centra i gradske knjižnice najskuplji je aktivni projekt Grada Zagreba. Ukupna vrijednost uređenja i izgradnje novog objekta gradska je investicija od 95 milijuna eura, od čega je 40 milijuna eura sufinancirano iz EU fondova. Završetak kompleksa na 36.000 kvadrata očekuje se ove godine, a s izvođačem Kamgradom nedavno je sklopljeno poskupljenje ugovora za izgradnju, od nešto manje od milijun eura.

Najskuplji projekt u Zagrebu

Obnova i prenamjena Paromlina obuhvaćaju obnovu postojećih i izgradnju novih građevina. Izvođač radova Kamgrad na gradilištu izvodi novu zgradu knjižnice na četiri etaže, a po završetku radova u kompleksu će biti i multifunkcionalna dvorana s 400 mjesta, izložbeno-galerijski prostor, prostori za učenje, druženje i stvaranje, glazbeni odjel sa studijom za snimanje, te podzemna garaža s 330 parkirnih mjesta.

Ukupna vrijednost izvedbe svega navedenog 'teška' je 95 milijuna eura, što transformaciju simbola zagrebačke industrije čini najskupljim gradskim projektom koji bi trebao biti završen u ovoj godini. Podsjećamo, dok su radovi na uređenju Paromlina krenuli u travnju 2024. godine, ugovor s izvođačem potpisan je u prosincu 2023. godine. A u srpnju 2025., Grad Zagreb je preuzeo ugovor o sufinanciranju te transformacije putem ITU mehanizma.