Cijena najskupljeg zagrebačkog projekta porasla za skoro milijun: Sat otkucava, a cifra raste

Nina Šantek
15. travanj 2026.

Završetak radova na Paromlinu iza ugla | foto: bauštela.hr

Radovi na Paromlinu trebali bi završiti ove godine. Kako se bliži kraj transformacije, mijenja se ugovor o izvedbi najskupljeg projekta u Zagrebu.

Transformacija Paromlina u prostor novog društveno-kulturnog centra i gradske knjižnice najskuplji je aktivni projekt Grada Zagreba. Ukupna vrijednost uređenja i izgradnje novog objekta gradska je investicija od 95 milijuna eura, od čega je 40 milijuna eura sufinancirano iz EU fondova. Završetak kompleksa na 36.000 kvadrata očekuje se ove godine, a s izvođačem Kamgradom nedavno je sklopljeno poskupljenje ugovora za izgradnju, od nešto manje od milijun eura. 

Najskuplji projekt u Zagrebu

Obnova i prenamjena Paromlina obuhvaćaju obnovu postojećih i izgradnju novih građevina. Izvođač radova Kamgrad na gradilištu izvodi novu zgradu knjižnice na četiri etaže, a po završetku radova u kompleksu će biti i multifunkcionalna dvorana s 400 mjesta, izložbeno-galerijski prostor, prostori za učenje, druženje i stvaranje, glazbeni odjel sa studijom za snimanje, te podzemna garaža s 330 parkirnih mjesta. 

Ukupna vrijednost izvedbe svega navedenog 'teška' je 95 milijuna eura, što transformaciju simbola zagrebačke industrije čini najskupljim gradskim projektom koji bi trebao biti završen u ovoj godini. Podsjećamo, dok su radovi na uređenju Paromlina krenuli u travnju 2024. godine, ugovor s izvođačem potpisan je u prosincu 2023. godine. A u srpnju 2025., Grad Zagreb je preuzeo ugovor o sufinanciranju te transformacije putem ITU mehanizma. 

Kad je krenulo ostakljivanje | foto: Grad Zagreb

Poskupljenje, bez promjene roka

Tom prilikom i formalno je potvrđena dodjela 40 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za izgradnju novog društveno-kulturnog središta Zagreba. Prethodno, 22. prosinca 2023. godine, s odabranim izvođačem, Kamgradom, Grad je sklopio ugovor od 54,8 milijuna eura bez uključenog PDV-a, odnosno od 68,5 milijuna eura s PDV-om. Ugovorena cifra nedavno je promijenjena, sklapanjem sporazuma od 55,5 milijuna bez, ili 69,4 milijuna eura s uključenim PDV-om. 

Iako su dvije godine od otvaranja gradilišta upravo prošle, ugovorom i dalje rok izvedbe od 24 mjeseca. Ugovorne izmjene potpisane su 3. travnja ove godine, a sudeći po napretku radova ne bi bilo neobično kada bi se nešto produljilo i vrijeme izvedbe.

Inače, da se nazire kraj radova na Paromlinu pokazalo je pokretanje natječaja za opremanje nove zgrade gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra rasvjetnim tijelima. Zapisnik s otvaranja ponuda pokazuje da se za posao javio jedan gospodarski subjekt, tvrtka Random, iz Solina. Rasvjetna tijela bi dobavili i montirali za 1,8 milijuna eura, bez uračunatog iznosa PDV-a, piše u javnoj nabavi. 

