Omiljena party destinacija na moru dobiva novu lučku 'stanicu': Pregrađuje se lukobran, planira novi gat

Uređenje luke za javni promet na Pagu podijeljena je u više faza, a najskuplji dio rekonstrukcije provodi Texo Molior. Sada se priprema 7. faza.

U Novalji, jednoj od strancima omiljenih destinacija u Hrvatskoj, proširit će se prostor za javni pomorski promet. Već su krenuli radovi na izgradnji luke Novalja koja obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju južnog lukobrana, a posljednje je otvoreno milijunsko gradilište Texo Moliora.

Posao od 13,2 milijuna eura najveći je dio rekonstrukcije u više faza, a najvećim dijelom financira se iz Europske unije. Upravo se pokreće sedma faza, koja uključuje građevinske radove na plutajućim dokovima. Iznos posla je nešto manje od 250 tisuća eura.

Dogradnja lukobrana najveći zahvat

Rekonstrukcija i dogradnja južnog lukobrana luke Novalja zaključit će se s trećom fazom od 13,2 milijuna eura, a dio je projekta unaprjeđenja važne paške luke za javni promet. Cilj je osigurati nesmetanu brzobrodsku liniju Novalja-Rab-Rijeka i stvoriti novi vez, a projekt provodi Lučka uprava Novalja.

Prateći obavijesti na stranicama naručitelja, vidi se da su u listopadu 2024. godine krenuli radovi na drugoj fazi - na obalnom zidu u luci. Prije samo nekoliko dana održana je i konferencija uoči početka radova na trećoj fazi, ali ima ih više. U isto vrijeme, u javnoj nabavi se otvara sedma faza ovog, jednog od najvažnijih prometnih i pomorskih središta na otoku Pagu.

Novi plutajući gat

Nabava za sedmu etapu podrazumijeva dopremu i montažu novog plutajućeg velobranskog pontonskog gata u luci, izradu sidrenog sustava gata te sidrenog sustava za plovila koja će koristiti vez na predmetnom pontonu. U planu je i izrada pristupnog mostića i sve pripadajuće opreme, a predmetni gat postavlja se u nastavku na postojeći pontonski valobranski gat u komunalnom dijelu luke Sjever, kako piše u opisu ove etape.

- Valobranski ponton je ukupne dužine cca 60 m, širine do 4,3 m preko svega i na njemu je potrebno predvidjeti privez plovila dužine cca 6 - 10 metara. Predviđeno je postavljanje valobranskih pontonskih elemenata izrađenih od betona, širine betonskog elementa 4 metra. Pontoni moraju imati tipsko odobrenje i odobrenje proizvođača od Hrvatskog registra brodova koje ponuditelj dostavlja prilikom predaje ponude putem EOJN, navedeno je u dokumentu u javnoj nabavi.

Savladavanje razlike u visini i sama veza gata s postojećim valobranskim gatom predviđa se preko tipskog metalnog lučnog pristupnog mosta, dimenzija duljine od 4,20 metara do 4,40 metara i širine 1,2 metara, koje odobrava Hrvatski registar brodova.

Područje nadležnosti Lučke uprave | foto: LUN

Vodootporni mikroarmirani beton

Novi pontonski valobranski gat u Sjevernoj luci Novalja bit će dug oko 60 metara i širok 4 metra, a sastojat će se od tri pontonska segmenta dužine približno 20 metara. Konstrukcija će biti izvedena od vodootpornog mikroarmiranog betona s jezgrom od ekspandiranog polistirena te nosivošću od najmanje 5,5 kilonewtona po kvadratnom metru.

Ponton s dvostrukom kobilicom projektiran je za učinkovito prigušivanje valova značajne visine do jednog metra te za prihvat plovila duljine do 50 metara. Gat će biti usidren lancima na betonske blokove na morskom dnu, a opremit će se servisnim cijevima za buduće priključke vode i električne energije.

Obostrana imregnacija i stepenice

Gat će se na bočnim stranicama opremiti drvenim impregniranim bokoštitnicima širokim oko 15 centimetara i bitvama za privez plovila i mornarskim stepenicama za izlaz iz vode u nuždi. Privezne bitve bit će od lijevanog aluminija nosivosti od 25, 50 i 150 kilonewtona. Gat će se pripremiti i za eventualno postavljanje instalacija na način da će se u njega ugraditi servisne cijevi, minimalno četiri cijevi promjera 110 milimetara i jedna cijev promjera 160 milimetara.

Napomenimo, ovo je tek mali dio milijunskog projekta, a treću i ključnu fazu rekonstrukcije i dogradnje lukobrana čak 85 posto sufinancira Europska unija. Ostatak se financira sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 15 posto.