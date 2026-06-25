Zagrebački Chromos odlazi u povijest: Proizvodnja se seli u susjedstvo nakon više od stoljeća tradicije

Chromos postupno gasi proizvodnju u Zagrebu, a jedan od najstarijih hrvatskih brendova ulazi u veliku regionalnu reorganizaciju.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih brendova boja i lakova ulazi u veliku promjenu. KANSAI HELIOS grupa najavila je reorganizaciju poslovanja arhitektonskih premaza u jadranskoj regiji, a dio te odluke je i postupno gašenje proizvodnje u tvrtki Chromos boje i lakovi u Zagrebu.

Proizvodne aktivnosti koje se trenutačno odvijaju na zagrebačkoj lokaciji postupno će se preseliti u postojeće proizvodne pogone KANSAI HELIOS-a u Sloveniji i Srbiji. Hrvatsko tržište, poručuju iz kompanije, i dalje ostaje strateški važno, a kupce će nastaviti opskrbljivati KANSAI HELIOS Croatia kao posebno trgovačko društvo.

Proizvodnja se seli u Sloveniju i Srbiju

Iz KANSAI HELIOS-a navode da je odluka dio šire regionalne reorganizacije proizvodnje arhitektonskih premaza. Cilj je, kako ističu, stvoriti učinkovitiju i fokusiraniju organizaciju te ojačati ključne proizvodne, tehnološke i razvojne kapacitete unutar specijaliziranih centara.

Proizvodnja koja se sada odvija u Chromosu u Zagrebu bit će postupno prebačena u pogone u Sloveniji i Srbiji. To znači da će se proizvodnja na zagrebačkoj lokaciji gasiti u fazama tijekom sljedećih godina.

Slovenski pogon u Količevu trebao bi zadržati važnu ulogu kao napredna proizvodna lokacija s jakim tehničkim i razvojnim kapacitetima, dok će pogon u Gornjem Milanovcu u Srbiji dodatno ojačati kao učinkovita i skalabilna proizvodna baza za regionalni rast.

Kupcima obećavaju kontinuitet isporuke

Iako se proizvodnja u Zagrebu postupno ukida, iz kompanije naglašavaju da hrvatsko tržište ostaje važno. Njime će se nastaviti baviti KANSAI HELIOS Croatia, koji će djelovati kao trgovačka organizacija i nuditi puni portfelj KANSAI HELIOS proizvoda.

Tranzicija će se, prema najavama, provoditi pažljivo i u fazama kako bi se osigurao nesmetan prijenos proizvodnje i stabilna opskrba tržišta. Kompanija poručuje da će zadržati postojeće standarde kvalitete, formulacije i performanse proizvoda.

Poseban naglasak stavlja se na planiranje zaliha i dodatne sigurnosne količine, kako bi lokalni distributeri, trgovci i partneri mogli računati na dostupnost proizvoda tijekom cijelog prijelaznog razdoblja.

Promjena koja izravno pogađa zaposlenike

KANSAI HELIOS priznaje da će ova reorganizacija imati izravan utjecaj na zaposlenike Chromosa u Zagrebu. Iz kompanije poručuju da su svjesni neizvjesnosti koju takva odluka može izazvati te najavljuju da će se proces voditi odgovorno, pažljivo i transparentno.

Zaposlenici će, navode, biti informirani u ranoj fazi kako bi se smanjila neizvjesnost, a sve mjere provodit će se u skladu s hrvatskim radnim i pravnim propisima. S radnicima na koje će se promjene odnositi planirani su i individualni razgovori.

- Chromos je brend s dubokom tradicijom i neprocjenjivim nasljeđem u Hrvatskoj, koje je stvarano desetljećima predanim radom naših zaposlenika”, poručio je Goran Dolenec, direktor tvrtke.

Naglasio je da odluka o gašenju proizvodnje u Zagrebu nije rezultat dosadašnjeg rada ni predanosti Chromosovih timova, nego šire procjene proizvodne mreže grupe, uključujući skalabilnost i usklađivanje kapaciteta u regiji.

Chromos ostaje brend s dugom tradicijom

Chromos je jedan od najdugovječnijih hrvatskih brendova, s tradicijom koja seže do 1920. godine. Tvrtka Chromos boje i lakovi danas posluje kao proizvođač srednje veličine s oko 100 zaposlenih.

U njezinu portfelju nalaze se boje, premazi i srodna rješenja za unutarnje i fasadne radove, drvo, metal, podove, krovove i industrijsku primjenu. Dugogodišnje iskustvo i fokus na kvalitetu učinili su Chromos prepoznatljivim imenom na regionalnom tržištu boja i premaza.

S druge strane, KANSAI HELIOS Croatia, sa sjedištem u Zagrebu, zapošljava oko 60 ljudi i usmjeren je na distribuciju i razvoj tržišta premaznih rješenja za industrijsku i dekorativnu primjenu. U budućnosti će njegov fokus biti na prodaji, marketingu, korisničkoj podršci i tehničkoj potpori kupcima.

Dio veće europske grupacije

KANSAI HELIOS jedna je od vodećih europskih kompanija u industriji premaza i dio je globalne Kansai Paint grupe, jednog od najvećih svjetskih proizvođača boja i premaza. Grupa zapošljava oko 3.100 ljudi i ostvaruje približno 720 milijuna eura godišnje prodaje.

Iz kompanije poručuju da je reorganizacija usmjerena na dugoročnu konkurentnost, učinkovitiju proizvodnu mrežu i budući rast. Za Zagreb to, međutim, znači postupni kraj proizvodnje Chromosovih boja i lakova na lokaciji koja je desetljećima bila vezana uz jedan od najpoznatijih domaćih industrijskih brendova.