Najskuplja bolnica u Hrvatskoj bit će na istoku: Za 600 milijuna eura gradit će se 4 godine

Na zemljištu koje je država darovala osječkom KBC-u trebala bi niknuti zgrada na 215 tisuća kvadrata. Zamijenit će čak 15 postojećih bolničkih zgrada.

Nevjerojatan projekt po opsegu, ali i po cijeni, bit će novi Klinički bolnički centar u Osijeku. Državmo zemljište od 120 tisuća četvornih metara KBC-u Osijek darovano je u ožujku, a sada je napravljen korak prema projektiranju i izgradnji.

Vrijednost samog zemljišta je 12 milijuna eura, dok bi priprema projektne dokumentacije i građenje mega kompleksa na oko 215 tisuća kvadrata moglo koštati gotovo 600 milijuna eura. Rok za dostavu ponuda je 3. kolovoza ove godine, a rok ne čudi s obzirom na obuhvat zahvata izgradnje.

Novi KBC Osijek | foto: screen shot video OBŽ

Novi KBC od 600 milijuna eura

Ukupno, vrijednost projekta izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek premašuje 800 milijuna eura, najavljeno je prilikom predaje zemljišta osječkom KBC-u u ožujku ove godine. U prethodnom savjetovanju sada je konačno osvanuo natječaj za projektiranje i izvedbu tog objekta koji bi se mogao prostirati na više od 200 tisuća kvadrata, a procijenjena vrijednost bez uključenog PDV-a u javnoj nabavi je 584 milijuna eura.

Trajanje ugovora je 48 mjeseci od potpisivanja, što znači da bi Slavonija mogla imati novu bolnicu u 2030. ili 2031. godini, sklopi li se sporazum s odabranim izvođačem do kraja 2026.. U svakom slučaju, bit će ovo jedna od najvećih investicija u hrvatskom zdravstvu - za usporedbu, projekt je više od dvostruko skuplji od onog Nacionalne dječje bolnice (Faze 1) koju bi se još ove godine trebalo početi graditi u zagrebačkom Blatu.

Kompleks na 215 tisuća kvadrata

Bolnički kompleks gradit će se na površini od oko 120 četvornih metara, nakon što je država Kliničkom bolničkom centru dodijelila potrebne parcele. Na tom obuhvatu, na ukupno 215 tisuća četvornih metara kolika bi trebala biti površina novog KBC-a, okvirno 142 tisuće kvadrata bit će namijenjeno medicinskim sadržajima, a preostalih 73 tisuće kvadrata zauzet će garaže i prateća infrastruktura.

Odluku o darovanju zemljišta vrijednosti od oko 12,1 milijuna eura, kako smo pisali, Vlada je donijela još u rujnu 2025. godine, nakon čega je ugovor potpisan početkom ove godine. Projektno-tehnička dokumentacija i građevinske dozvole spremne su, a najnoviji i vrlo važan korak raspisivanje je ovog natječaja od skoro 600 milijuna eura. Projekt Respect-inga | foto: screen shot video OBŽ

Suvremeno arhitektonsko rješenje

Novi KBC gradit će se u Gackoj ulici, u brzo rastućem dijelu Osijeka. Imat će šest nadzemnih i dvije podzemne etaže, oko 1.400 parkirališnih mjesta te 38 operacijskih dvorana. U odnosu na postojeću bolnicu, novi prostor bit će gotovo tri puta veći.

Osim funkcionalnosti, projekt donosi i suvremeno arhitektonsko rješenje. Prema objavljenim vizualizacijama, zgradu karakterizira valovito pročelje s velikim ostakljenim površinama koje omogućuju obilje prirodnog svjetla. Posebnu vrijednost projektu daju zelene terase i drugi elementi održivog oblikovanja.

Dokumentaciju pripremio tim od 60 inženjera

Prisjetimo se, dokumentaciju koja 'rješava' izgled i opremanje novog osječkog KBC-a dovršena je, a radio ju je internacionalni tim od 60 inženjera. Razrada rješenja koštala je 4,6 milijuna eura, a iza dokumentacije stoji tvrtka Respect-ing, iz Osijeka.

Dokumentacija je, zanimljivo, podijeljena na 85 knjiga, i u 14 mapa. Vrlo zanimljivo je i da je arhitektonski projekt na nacrtu dugom 250 metara, odnosno na 3.500 stranica, što zvuči nevjerojatno. Glavni projektant, inženjer Darko Ojvan, koji je radio i na osječkoj Opus Areni, istaknuo je prilikom predstavljanja kako je veličinom novi KBC u Gackoj 7 puta veći od trenutno najmodernijeg stadiona u Hrvatskoj, kako smo također pisali.

Novi KBC gradit će se u Gackoj ulici, u brzo rastućem dijelu Osijeka. Kompleks će imati šest nadzemnih i dvije podzemne etaže, oko 1.400 parkirališnih mjesta te 38 operacijskih dvorana. U odnosu na postojeću bolnicu, novi prostor bit će gotovo tri puta veći. Izgled novog KBC-a Osijek | foto: Grad Osijek

'Spajanje' 15 bolničkih zgrada

Prema najavama, novi KBC biti će među najmodernijima, ako ne i najmoderniji, u jugoistočnom dijelu Europe. Ovdje treba reći da je KBC Osijek jedina ustanova I. kategorije na istoku Hrvatske kojoj gravitira sedam zdravstvenih ustanova i oko 900 tisuća pacijenata, a za koje je cilj osigurati zdravstvenu infrastrukturu u skladu s važećim propisima i najmodernijim standardima na europskoj i nacionalnoj razini.

Što se tiče razloga izgradnje treba napomenuti da su, za razliku od ostalih kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj, odjeli osječkog KBC-a raspoređeni na više lokacija, što otežava organizaciju rada i skrb o pacijentima. Postojeća bolnica ima ograničene mogućnosti za multidisciplinarni pristup liječenju te ne raspolaže dovoljno suvremenim operacijskim dvoranama.

Novi KBC stoga bi trebao riješiti problem nedostatnih kapaciteta, unaprijediti funkcionalnost i opremljenost bolnice te povećati učinkovitost poslovnih procesa. Kad bude izgrađen, novi kompleks trebao bi zamijeniti čak 15 postojećih bolničkih zgrada.