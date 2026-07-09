Neke pukotine na zidu su bezazlene, druge ne: Zbog ovakvih tragova na zidu trebali biste se zabrinuti

Pukotine na građevini najčešće su čisto estetski problem, no mogu biti i znak ozbiljnijeg problema. 'Pucanje' u temeljima predstavlja ozbiljan rizik.

Temelj je 'kralježnica' svake građevine. Ne treba posebno objašnjavati zbog čega, kad su ugroženi temelji, rizik prijeti cijeloj konstrukciji.

No, važno je reći da, dok pukotine i 'greške' nastale iznad zemlje lako vidimo, one pod zemljom ne vidimo. Šteta se često vidi tek kad bude prekasno, zbog čega je važno znati kako spriječiti pukotine u temeljima, ali i kako prepoznati prve znakove opasnosti.

Jedan problem nije do građevinca

Platforma Emajstor, na kojoj klijenti mogu pronaći izvođače i povezati se s njima, u novoj Instagram objavi navodi glavne krivce za pukotine u temelju građevineobjekt. Pukotine na 'bazi' građevine vrlo su rizične te ih je važno prepoznati, a a platforme ističu pet glavnih razloga zbog kojih se pojavljuju.

Ako uočite pukotine koje se javljaju iz temelja, nije to zato što je građevina stara. Važan razlog ne mora uopće biti način gradnje već tlo na kojemu se gradi, odnosno 'tlo koje tone'.

- Loše sabijena zemlja uzrokuje krivljenje i pucanje temelja, navedeno je u objavi kao prvi razlog pucanja.

Podizanje zbog leda

Drugi, prilično neočekivan razlog je nastanak leda ispod temelja koji se širi te 'podiže' beton. Ovakva pojava leda, takozvano 'podizanje uslijed mraza' događa se kada se voda u tlu ispod objekta, odnosno ispod temelja smrzne i 'proširi se'. Između ostalog, do zaleđivanja može doći zbog neadekvatne dubine temeljenja, ili zbog loše odvodnje oko objekta.

U ovom slučaju, u tlu ispod temelja mora postojati kapilarna ili slobodna voda, koja dolazi do visokih podzemnih voda, a druga opcija je propuštanje oborinskih voda. Kako se voda hladi, volumen se povećava, a ta pojava stvara golemi pritisak i uzrokuje izdizanje tla. Posljedice su ozbiljne, jer zbog često neravnomjernog izdizanja pucaju zidovi, podovi te, konačno, dolazi do oštećenja konstrukcije.

Preusmjeravanje vode od temelja

'Lijek' je osigurati odgovarajuću drenažu kojom se voda udaljava od objekta. Drenaža je neizmjerno važna i kako bi se izbjegao 'učinak spužve'. Budući da obilne kiše uzrokuju širenje tla, a suše njegovo skupljanje, ove nagla promjene najbrže oštećuju uglove kuće, kako piše u objavi platforme.

Da bi se izbjeglo ovaj efekt, oko objekta se izvodi drenaža. Preporuča se izvedba drenažnih cijevi s geotekstilom i šljunčanim nasipom, kako bi se oborinske vode učinkovito preusmjerile od temelja. Naravno, iznimno važna je i kvalitetno izvedena hidroizolacija.

Ovo je ozbiljan konstruktivni problem

Konačna dva problema zbog kojih se u temeljima, pa i na ostatku građevine mogu pojaviti pukotine su: loše postavljena armatura, ali i korijenje drveća koji se kreću širiti prema temeljima. U prvom slučaju, ako armatura nije izvedena kako treba, beton može popustiti pod težinom krova i zidova, odnosno građevina može izgubiti nosivost, a zbog čega se mogu javiti daljnja oštećenja.

Dok pukotine do 0,2 milimetra još nisu razlog za zabrinutost, one veće od 0,4 milimetra ukazuju na ozbiljniji konstruktivni problem. Situacija se može sanirati, uz pomoć stručnjaka i nakon pregleda građevinskog inženjera.

Konačno, u slučaju da korijenje stabala pored kuće prijeti statici vašeg objekta, rješenje je uski jarak, da bi se ugradila barijera koja će preusmjeriti rast korijenja. Ako korijenje već predstavlja problem, treba se obratiti odgovarajućoj službi koja bi ponudila uslugu iskopa i uklanjanja korijenja.