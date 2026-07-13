Bolnica na istoku Hrvatske dobit će helikoptersku pistu: Skoro sve je spremno, fali još samo izvođač

Nema svaka bolnica helikoptersku pistu, a sada će ju dobiti jedna na istoku Hrvatske. Posao od 240 tisuća eura mogao bi potrajati tri mjeseca.

Helikopterski transport namijenjen je životno ugroženim pacijentima, ali sletjeti se ne može u svaki bolnički centar. Da bi helikopter mogao prići bolnici, treba postojati heliodrom ili adekvatna uzletno-sletna staza, a nipošto ju nema svaka bolnica. Sada ju dobiva Opća županijska bolnica Požega.

Četvrt milijuna za tri mjeseca posla

Helikopterska hitna medicinska služba imat će pristup Općoj županijskoj bolnici nakon izgradnje helikoptersko uzletno-sletne staze. Za 240 tisuća eura trebala bi se graditi tri mjeseca.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu poslati prijave na natječaj do 24. srpnja ove godine, a u javnoj nabavi dostupni su već izrađeni projekti za traženi posao. Za naručitelja OŽB Požega, glavni projekt arhitekture izradio je Quantum Studio. Kako stoji na početku projekta, nova helikopterska staza gradila bi se na katastarskoj čestici oznake 4190/1, katastarske općine Požega.

Projektu prethodila analiza

Glavni projekt izrađen je radi ishođenja Potvrde na glavni projekt, sukladno članku 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, za izgradnju helidroma u sklopu Opće županijske bolnice Požega, kako je opisano. U projektu je istaknuto da je helidrom namijenjen operacijama Hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) kao dijelu integriranog sustava hitne medicinske skrbi te je projekt izrađen prema projektnom zadatku investitora, pišu arhitekti u projektu.

Projekt obuhvaća isključivo zahvate unutar kompleksa požeške bolnice, dok usklađenje prostorno-planske dokumentacije i zahvati izvan obuhvata nisu predmet projekta. Helidrom je projektiran u skladu s važećim propisima i smjernicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, pri čemu ICAO Aneks 14, Svezak II predstavlja temeljni dokument za projektiranje i buduću certifikaciju helidroma za civilnu uporabu, napominju. Projekt se temelji na terenskom obilasku i analizi lokacije, dodaju u projektu.

Opća županijska bolnica Požega | foto: GoogleKarte, snimka zaslona

Trebalo se računati na vjetar

Za određivanje položaja, ističe glavni projekt, koriste se međunarodno priznati referentni sustavi: WGS-84 kao horizontalni geodetski sustav, srednja razina mora (MSL) kao vertikalni referentni sustav te koordinirano univerzalno vrijeme (UTC) kao vremenski referentni sustav.

Na lokaciji prevladavaju zapadni i sjeverozapadni vjetrovi, zbog čega je predviđena ugradnja vjetrokaza na položaju koji omogućuje pouzdano očitanje smjera i približne brzine vjetra, izvan prilaznih i uzletno-sletnih površina, objašnjeno je.

Helidrom će se izvesti kao infrastrukturna građevina zračnog prometa unutar bolničkog kompleksa, uz postojeće interne prometnice i građevine. Obuhvaća uređenu sletno-uzletnu površinu s pripadajućim sigurnosnim površinama, horizontalnom signalizacijom, sustavom odvodnje, opremom i oznakama potrebnim za sigurno odvijanje medicinskih letova te ispunjavanje uvjeta za buduću certifikaciju, piše u projektu. Rok izvedbe su samo tri mjeseca, a predviđena cijena oko četvrt milijuna eura, a točno će se znati nakon odabira izvođača.