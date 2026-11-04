Porezni dug u Hrvatskoj: Među top 10 dužnika i ove dvije građevinske tvrtke s milijunskim obvezama

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04. studeni 2026.
Na popisu Porezne uprave je 31.699 dužnika. Dvije građevinske tvrtke s najvećim dugom u sektoru zajedno duguju oko 18, 5 milijuna eura.
Prema službenim podacima Porezne uprave, na popisu dospjelih i neplaćenih dugova objavljenom 31. listopada 2026. godine nalazilo se ukupno 31.699 poreznih obveznika, čiji je zajednički dug iznosio 1.754.744.869,54 eura. Riječ je o pravnim osobama, fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost te građanima, a podaci obuhvaćaju različite vrste poreza, doprinosa i drugih javnih davanja.
Među dužnicima su zavedene 1.472 pravne osobe s ukupnim dugom od 543.529.391,43 eura. Istodobno je 4.017 fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost dugovalo 230.868.029,93 eura, dok je dug 26.210 građana iznosio 980.347.448,18 eura. Tako je na građane otpadalo približno 56 posto ukupnog evidentiranog duga, a na pravne osobe oko 31 posto.
Podaci se temelje na stanju duga na dan 30. rujna 2026., uz uvažavanje uplata evidentiranih do 20. listopada iste godine. Porezna uprava u službenom priopćenju navodi da naknadno evidentirana zaduženja nisu uključena u iznose prikazane na tom popisu.
Među deset najvećih poreznih dužnika u Hrvatskoj nalaze se i dvije tvrtke kojima je građevinarstvo pretežita registrirana djelatnost. Na četvrtom mjestu nacionalnog popisa pravnih osoba nalazi se Damex gradnja iz Zagreba, s evidentiranim dugom od 11.454.266,56 eura. Na osmom mjestu je Ante gradnja, također iz Zagreba, s dugom od 7.086.162,71 euro.
Struktura njihovih dugovanja znatno se razlikuje. Kod Damex gradnje najveću stavku čine doprinosi za obvezna osiguranja, u iznosu od 8.739.938,29 eura. Dug za PDV iznosi 1.351.298,80 eura, za porez i prirez na dohodak 1.037.595,62 eura, za porez na dobit 164.796,13 eura, a za porez na promet nekretnina 160.637,72 eura.
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Kod Ante gradnje gotovo cijeli evidentirani dug odnosi se na PDV, u iznosu od 6.992.049,58 eura, odnosno približno 98,7 posto ukupnih obveza. Dug za doprinose za obvezna osiguranja iznosi 66.658,69 eura, a za porez i prirez na dohodak 27.454,44 eura.
Zajednički porezni dug tih dvaju društava iznosi 18.540.429,27 eura. Od toga se 8.343.348,38 eura odnosi na PDV, a 8.806.596,98 eura na doprinose za obvezna osiguranja. Te dvije kategorije zajedno čine 17.149.945,36 eura, odnosno približno 92,5 posto ukupnog evidentiranog duga promatranih društava.
Porezna uprava u priopćenju navodi da kontinuirano provodi postupke naplate i ovrhe radi naplate dospjelih poreznih obveza. U prvih devet mjeseci 2026. godine provedene su ukupno 514.884 mjere naplate, a naplaćeno je približno 1,17 milijardi eura.
Postupci naplate provode se za dospjela dugovanja neovisno o visini duga ili veličini poreznog obveznika. Istodobno, javni popis obuhvaća samo one obveznike koji ispunjavaju zakonske kriterije za objavu.
Porezna uprava navodi i da se popisi svakodnevno ažuriraju. Obveznici koji u cijelosti podmire objavljeni dug brišu se s popisa, dok se oni čiji dug padne ispod propisanog praga označavaju posebnom oznakom. Zato podaci objavljeni 31. listopada ne moraju odgovarati stanju dugovanja na kasniji, odnosno datum objave ovog članka.
Izdvojeni primjeri pokazuju da se na nacionalnom popisu pravnih osoba nalaze i društva s građevinskim nazivima čija pojedinačna dugovanja dosežu milijunske iznose. Dva zagrebačka društva, Damex gradnja i Ante gradnja, zajedno su imala više od 18,5 milijuna eura evidentiranog poreznog duga.
Međutim, treba reći, službeni popis poreznih dužnika nije statistika dugovanja prema gospodarskim djelatnostima. Budući da uz nazive društava ne sadrži podatke o NKD klasifikaciji, iz njega se ne može utvrditi ukupan broj građevinskih dužnika, njihov zajednički dug niti poredak najvećih dužnika u građevinarstvu.
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Napomena: Članak se temelji na službenom popisu dospjelih i neplaćenih dugova Porezne uprave objavljenom 31. listopada 2026. godine. Iskazani iznosi utvrđeni su prema stanju na dan 30. rujna 2026., uz uvažavanje uplata evidentiranih do 20. listopada 2026. godine. Podaci ne predstavljaju nužno aktualno stanje dugovanja jer se popis naknadno ažurira. Analiza u članku obuhvaća tri izdvojena društva, a ne sve porezne dužnike iz građevinske djelatnosti.
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