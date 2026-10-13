Pet godina poskupljenja i nema kraja: Građevinski materijal dosegnuo novu rekordnu razinu

Tko je prije pet godina planirao gradnju kuće, a danas kreće s realizacijom na terenu obavezno mora napraviti novu računicu jer je za građevinski materijal sada mora izdvojiti osjetno više novca. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), proizvođačke cijene građevinskog materijala na domaćem tržištu u rujnu 2026. dosegnule su najvišu razinu u promatranom razdoblju od 2020. godine. U odnosu na prosjek 2021. godine više su za čak 33,5 posto, a poskupljenja se nastavljaju i ove jeseni.

Naime, proizvođačke cijene građevinskog materijala u rujnu su porasle za 0,3 posto u odnosu na kolovoz, dok su u usporedbi s istim mjesecom prošle godine više za 4,3 posto. Iako mjesečni rast nije velik, dugoročniji podaci pokazuju da cijene već godinama gotovo neprekidno rastu. Štoviše, nakon kratke stagnacije tijekom kolovoza, rujan je donio novi pomak prema gore.

Cijene rastu gotovo iz mjeseca u mjesec

Podaci DZS-a pokazuju da je građevinski materijal tijekom 2026. godine poskupljivao gotovo svakog mjeseca. U siječnju je indeks proizvođačkih cijena iznosio 128,3, pri čemu je prosjek 2021. godine postavljen na 100. Već u travnju indeks je dosegnuo 131,3, a u svibnju se popeo na 132,5.

Rast se nastavio i tijekom ljeta. U lipnju je indeks iznosio 132,7, u srpnju 133,1, dok je u kolovozu ostao na istoj razini. Time je nakratko zaustavljen mjesečni rast cijena, no najnoviji podaci za rujan pokazuju da se poskupljivanje nastavilo. Indeks je dosegnuo 133,5, što je najviša vrijednost zabilježena u dosadašnjem dijelu 2026. godine.

Posebno se ističe travanj, kada su proizvođačke cijene građevinskog materijala u odnosu na ožujak porasle za 1,6 posto. Bio je to najveći mjesečni rast u prvih devet mjeseci ove godine. Nakon toga poskupljenja su bila umjerenija, ali cijene nisu zabilježile nijedan mjesečni pad. Građevinski materijal, ilustracija | foto: Unsplash

Petogodišnje poskupljenje

Još zanimljiviju sliku daje usporedba s prethodnim godinama. Naime, rast cijena građevinskog materijala nije nova pojava, već trend koji traje godinama. Prema godišnjim podacima DZS-a, proizvođačke cijene građevinskog materijala u 2022. godini porasle su za 9 posto u odnosu na 2021. godinu. Poskupljenja su se nastavila i 2023., kada je godišnji rast iznosio 7,3 posto, dok su 2024. cijene porasle za dodatnih 5,1 posto. U 2025. godini rast je usporio na 3,9 posto.

Iako je tempo poskupljenja osjetno slabiji nego u razdoblju najvećih povećanja cijena, to ne znači da se građevinski materijal počeo vraćati na ranije cjenovne razine. Naprotiv, cijene su nastavile rasti, samo sporijim tempom.

Tako je indeks proizvođačkih cijena u rujnu 2021. iznosio 101,0, u istom mjesecu 2022. popeo se na 110,9, a godinu poslije na 118,3. U rujnu 2024. dosegnuo je 123,7, prošle godine 128,1, a ove godine čak 133,5.

To znači da je građevinski materijal u rujnu 2026. bio približno 32 posto skuplji nego u istom mjesecu 2021. godine. U odnosu na prosječnu razinu cijena tijekom cijele 2021. godine, poskupljenje iznosi 33,5 posto. stistika DZS | foto: screen shot DZS

Nema pojeftinjenja

Pogled na godišnje stope rasta pokazuje da se tržište građevinskog materijala ipak donekle stabiliziralo u odnosu na razdoblje 2022. i 2023. godine. Primjerice, u rujnu 2022. proizvođačke cijene građevinskog materijala bile su 9,9 posto više nego godinu prije.

U rujnu 2023. godišnji rast iznosio je 6,7 posto, a u istom mjesecu 2024. godine 4,7 posto. U rujnu 2025. godišnja stopa rasta spustila se na 3,6 posto, no ove godine ponovno je ubrzala na 4,3 posto. Pritom je zanimljivo da je godišnji rast cijena početkom 2026. bio znatno niži. U siječnju je iznosio 2,7 posto, u veljači 2,4 posto, a u ožujku svega 2 posto. Nakon toga ponovno je ubrzao, pa je u svibnju i lipnju dosegnuo 4 posto, u srpnju 4,3 posto, a u rujnu ponovno 4,3 posto.

Što to znači za one koji planiraju gradnju?

Kontinuirani rast proizvođačkih cijena građevinskog materijala važan je podatak za građevinski sektor, ali i za građane koji planiraju gradnju kuće, adaptaciju ili veće građevinske radove. Skuplji materijal, jasno, izravno utječe na ukupne troškove gradnje, osobito kod projekata u kojima materijal čini značajan dio troškovnika.

Ipak, treba naglasiti da proizvođačke cijene nisu isto što i maloprodajne cijene koje kupci plaćaju u trgovinama, niti se njihov rast automatski preslikava na konačnu cijenu gradnje. Na konačne troškove utječu i cijene rada, prijevoza, marže trgovaca te brojni drugi čimbenici.