Uloženi europski milijuni, a lokot još u bravi: Nitko ne želi preuzeti najpoznatiji biološki bazen u državi

Bazen Pregrada koji za sada nijedan zakupac ne želi, privremeno se otvorio u kolovozu. Kako se pokazalo, interesa ima, a zakupac se ne javlja.

Nekada ni najbolja ideja ne zaživi. Novi biološki bazen od 4,3 milijuna eura u gradu Pregradi, u sjeverozapadnom kutku Hrvatske, unatoč tome što predstavlja održivu i zdravu alternativu za ljetne radosti i uživanje, i dalje stoji zaključan i bez zakupca.

Situacija ipak i nije toliko jednostavna jer, kako nam je na prošli upit o situaciji s bazenom odgovorio trenutni gradonačelnik Goran Vukmanić, upitna je iskoristivost prostora u dijelu godine kada nije za kupanje vani. Kako bilo, treba pokazati da EU milijuni nisu uzalud utrošeni i pronaći rješenje za završeni projekt. Iz Grada Pregrade kažu da im je otvaranje bazena neprestano na dnevnom redu, a otkrivaju i kako su prošla probna otvaranja u kolovozu.

Bazen kakav nemaju svi

Pregrada je ove godine dobila bazen kakvim se ne može pohvaliti puno gradova i općina u Hrvatskoj. U tom mjestu konačno je završena izgradnja biološkog bazena koji je od početka 2025. godine izvodila tvrtka MDK Građevinar, iz Velikog Trgovišća. Većinu novca za izvedbu osigurala je EU preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a radovi su, uz određene izmjene ugovora, zaključeni u svibnju 2026. godine.

Prisjetimo se kako je projekt pripremljen i ugovoren za vrijeme prethodne gradske vlasti, da bi se utvrdilo da se za novi sadržaj u gradu ne može naći zakupac. Dva natječaja nisu privukla nikoga, zbog čega se čak razmatralo i godina izdavanja bez zakupnine, a potom po 50 posto početne cijene. No, Gradsko vijeće nije prihvatilo taj prijedlog.

Biološki bazen u Pregradi | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

Biološki bazen u Pregradi | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

Prvi dan došlo 450 ljudi

U kolovozu je planirano privremeno otvaranje, 8. i 9. te 22. i 23. kolovoza kada se trebalo vidjeti koliki je interes građana i drugih posjetitelja za ovakav sadržaj. Prvo otvaranje se, izgleda, ipak održalo u nedjelju, 16. kolovoza. Prema informacijama na Facebook stranicama Grada, bazen je bio otvoren od 10 do 18, kao i 22. te 23. kolovoza, pa i 29. i 30. kolovoza. Predviđeno je i kupanje u nedjelju, 6. rujna, ne bude li kiše. Iz Grada kažu da su zadovoljni kako je prošlo pilot-otvaranje.

- Možemo reći da smo zaista zadovoljni pilot-otvaranjem biološkog bazena. Interes građana bio je popriličan. Prvog dana, u nedjelju, 16. kolovoza, bazen je tijekom cijelog dana posjetilo više od 450 posjetitelja, s time da se strogo poštivao projektirani maksimalni kapacitet kupališnog prostora koji iznosi 220 osoba istodobno. Unaprijed smo upozorili građane da će se, u slučaju da je tijekom dana dosegnut maksimalni kapacitet, ulaz privremeno zaustaviti, a novi posjetitelji moći ući čim se oslobode mjesta. I narednih vikenda interes je bio vrlo velik, s približno od 150 do 200 posjetitelja dnevno, istaknuli su, dodajući kako su sve podijelili i preko društvenih mreža.

I po broju likeove te po ponavljaju otvaranja više vikenda za redom zaključuje se da je otvaranje mnoge razveselilo. U oznaci za otvaranje bilo je istaknuto da je otvoren samo kupališni dio, a kupaći su trebali osvježenje donijeti sa sobom. Sav unesen otpad trebalo je i iznijeti iz prostora bazena.

Iščekivanje još jednog poziva

Sada se sve ponovno zatvara u iščekivanju novog, trećeg poziva za zakupca. Iz Pregrade otkrivaju da se raspisivanje još jednog natječaja očekuje do kraja rujna, a govore i kakvi bi mogli biti uvjeti.

- Novi uvjeti nastojat će se oblikovati na način koji će potencijalnoj zainteresiranoj strani omogućiti lakši početak poslovanja. U tom smislu razmatra se mogućnost smanjenja cijene najma tijekom prvih nekoliko mjeseci, kako bi se zakupcu olakšao početak rada i pokretanje poslovanja. S obzirom na to da će se prostor davati u zakup putem javnog natječaja, nema osnove da Grad unaprijed kontaktira potencijalne zakupce, ali ćemo obavijestiti sve potencijalne subjekte u okruženju. Uvjeti zakupa bit će definirani javnim natječajem, koji će biti otvoren svim zainteresiranim subjektima pod jednakim uvjetima, poručuju iz Pregrade.

Kakvi su uvjeti ugovoreni s EU?

Budući da je riječ o EU financiranom projektu, pitalo nas je i postoje li obveza o otvaranju u određenom roku nakon završetka. Na naš upit stiže pojašnjenje da su 'projektom definirane obveze vezane uz praćenje pokazatelja i nakon otvaranja'. Kako navode, iako bazen još nije u kontinuiranoj funkciji, u skladu s projektnim obvezama i pravilima EU fondova, 'Grad će u predviđenom razdoblju morati osigurati njegovo korištenje i ostvarivanje planiranih učinaka'.

- U slučaju da se njegovo kontinuirano korištenje i ostvarivanje planiranih učinaka projekta. U slučaju da se davanje u zakup ne realizira, Grad će razmotriti druge modele upravljanja kako bi se osigurala funkcionalnost bazena i ostvarila svrha projekta, odnosno razvoj kvalitetne i cjelogodišnje turističke ponude, navode iz Grada Pregrade o ovom bazenu, ipak ne otkrivajući postoji li točan rok do kojega bazen i pripadajuće sadržaje treba staviti u funkciju.

Zamolili smo ugovor ili dio ugovora u kojemu su definirani uvjeti, odnosno obveze stavljanja bazena u funkciju te eventualne posljedice. Isti dokumenti, rečeno nam je, 'ne moraju biti javno dostupni'. Ponavljaju da će Grad svakako, ne uspije li 'treća sreća' traženja zakupca, razmotriti druge modele upravljanja. Biološki bazen u Pregradi | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

Neki problemi ostaju neriješeni

Inače, prema onome što nam je za potrebe prošloga članka na ovu temu rekao gradonačelnik Vukmanić, i prije raspisivanja novog natječaja kontaktiraju se potencijalno zainteresirani subjekti. On je i upozorio da svo vrijeme ostaju neriješeni problemi održavanja kompleksa u dijelu godine kada ovakav sadržaj i nije toliko zanimljiv.

Problem nije samo u visini zakupnine. Riječ je o objektu koji zahtijeva značajne troškove zaposlenika, održavanja, nadzora, sigurnosti i svakodnevnog funkcioniranja, dok su mogućnosti ostvarivanja prihoda izvan ljetne sezone ograničene. Zbog toga je potrebno pronaći realan i dugoročno održiv model upravljanja, tom prilikom rekao je Vukmanić.