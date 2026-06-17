Hrvatska otvara Mundijal na stadionu čuda: Unutra stane Kip slobode, a tribine primaju više od 100.000 ljudi

Prva hrvatska utakmica igra se na AT&T Stadiumu u Dallasu, odnosno Arlingtonu, domu Dallas Cowboysa i jednom od najpoznatijih sportskih objekata.

Svjetsko prvenstvo počelo je prije šest dana, a Hrvatska je napokon dočekala svoj dan. Vatreni danas otvaraju turnir velikom utakmicom protiv Engleske u Dallasu, na jednom od najimpresivnijih stadiona svijeta.

Najveće nogometno natjecanje održava se od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Riječ je o prvom izdanju u proširenom formatu s čak 48 reprezentacija, a utakmice se igraju u 16 gradova domaćina.

Turnir je otvoren u Mexico Cityju, na legendarnom Estadio Azteca, dok će se veliko finale igrati na stadionu MetLife u New Yorku. Ovo je prvo Svjetsko prvenstvo nakon 2002. godine koje zajednički organizira više država. Meksiko je pritom postao prva zemlja koja je treći put domaćin Mundijala, dok Kanada prvi put u povijesti sudjeluje u organizaciji najvećeg nogometnog natjecanja na svijetu.

Hrvatska je smještena u skupinu L. Nakon otvaranja protiv Engleske, 17. lipnja u Dallasu, Vatrene čeka utakmica s Panamom, 23. lipnja u Torontu. Grupnu fazu Hrvatska će zaključiti 27. lipnja protiv Gane u Philadelphiji.

Spektakularna pozornica za hrvatski start

Prva hrvatska utakmica igra se na AT&T Stadiumu u Dallasu, odnosno Arlingtonu, domu Dallas Cowboysa i jednom od najpoznatijih sportskih objekata na svijetu. Osnovni kapacitet stadiona iznosi oko 80.000 mjesta, ali uz dodatne stajaće zone može primiti više od 100.000 gledatelja. Upravo zbog toga smatra se najvećim stadionom u NFL-u.

Posebnu atmosferu stvaraju takozvane Party Pass zone, otvoreni prostori iza krajnjih zona s povišenim platformama koje omogućuju dodatnu posjećenost. Na ovom je stadionu 2009. godine, u utakmici Dallas Cowboysa i New York Giantsa, srušen rekord NFL-a u regularnoj sezoni s 105.121 gledateljem. Još veća posjećenost zabilježena je godinu dana kasnije, kada je AT&T Stadium ugostio NBA All-Star utakmicu pred 108.713 gledatelja.

Stadion je otvoren 2009. godine pod imenom Cowboys Stadium, a danas je poznat i kao Jerry World ili The Death Star. Projektirao ga je arhitektonski tim HKS Architects, predvođen Bryanom Trubeyjem, s idejom da objekt ne bude samo sportski teren, nego moderna građevina koja spaja sport, zabavu, tehnologiju i arhitekturu. AT&T Stadium | Foto: Pexels, Google Earth

Stadion koji spaja tehnologiju, arhitekturu i spektakl

Najprepoznatljiviji detalj AT&T Stadiuma su dva golema čelična luka visoka gotovo 91 metar, koji nose jednu od najvećih kupola na svijetu. Stadion ima i pomični krov, staklena vrata na krajevima terena koja se mogu potpuno otvoriti te mogućnost prilagodbe različitim događajima, od američkog nogometa i nogometa do koncerata, košarke, boksa i velikih sveučilišnih utakmica.

Jedna od najvećih atrakcija stadiona je golema središnja video ploča. U vrijeme otvaranja bila je najveći HDTV ekran na svijetu, a proteže se od jedne do druge linije od 20 jardi. Uz nju, stadion ima tisuće ekrana raspoređenih po objektu, brzi Wi-Fi i napredan sustav povezivanja koji navijačima omogućuje da u svakom trenutku dijele atmosferu s tribina.

AT&T Stadium poznat je i po umjetničkoj zbirci koju su u stadion unijeli vlasnik Cowboysa Jerry Jones i njegova supruga Gene. U njegovim se prostorima nalaze slike, skulpture i instalacije, zbog čega stadion djeluje više kao spoj sportske arene, muzeja i zabavnog centra nego kao klasično nogometno borilište.