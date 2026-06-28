Velika preobrazba 140 godina starog kompleksa: Gradski vrt sa staklenom lepezom i energijom grada

U slavonskoj ravnici gradi se nevjerojatna koncertna dvorana! Iz projekta stoje danski arhitekti
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15:42 26 d 03.06.2026
28. lipanj 2026.
Umjesto doslovnog kopiranja viktorijanske arhitekture, projekt koristi suvremene materijale kako bi naglasio vrijednosti postojeće baštine.
Britanski arhitektonski uredi Heatherwick Studio i SPPARC predstavili su višestruko lomljenu staklenu nadstrešnicu koja natkriva nove vanjske prostore u sklopu preobrazbe centra Olympia u Londonu. Otvoreni za javnost krovni barovi, restorani i uređene terase označavaju završetak prve faze obnove kompleksa koji je izvorno izgrađen 1886. godine, te za građane ima kultni status.
Projekt preobrazbe Olympije temelji se na ideji stvaranja novog javnog prostora koji povezuje kulturu, poslovanje i svakodnevni život grada. Nakon 140 godina djelovanja kao izložbeni i događajni centar, kompleks se transformira iz zatvorenog prostora namijenjenog prvenstveno posjetiteljima događanja u otvoreni gradski kvart posvećen kreativnim industrijama, umjetnosti i društvenoj interakciji.
Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je ponovno povezati Olympiju s okolnim gradskim tkivom i omogućiti da prostor postane dostupan široj javnosti. Tijekom desetljeća kompleks se postupno izolirao od svoje okoline, a nova intervencija nastoji ukloniti tu fizičku i simboličku barijeru.
Premještanjem logističkih funkcija u novi podzemni servisni prostor oslobođene su površine koje su prije bile opterećene dostavnim prometom. Na taj način ulice i prolazi oko kompleksa pretvaraju se u pješački orijentirane javne prostore koji potiču svakodnevno korištenje.
Britanski arhitektonski uredi Heatherwick Studio i SPPARC predstavili su staklenu nadstrešnicu koja natkriva nove vanjske prostore centra Olympia. S ciljem privlačenja većeg broja posjetitelja i povećanja aktivnosti na lokaciji, javno stubište i pokretne stepenice vode posjetitelje s prizemne razine do javnog prostora iznad, koji je izgrađen između bačvasto zasvođenih krovova.
Naborana nadstrešnica, sastavljena od 520 staklenih panela koje podupire pet čeličnih lukova raspona 22 metra, natkriva vanjski prostor. Oblik nadstrešnice širi se poput lepeze na ulaznim točkama kako bi privukao posjetitelje, dok su njezine lomljene površine inspirirane lučnim staklenim pročeljem Velike dvorane Olympije.
Staklena nadstrešnica iznad tog prostora nije zamišljena samo kao funkcionalna zaštita od vremenskih uvjeta, već kao suvremena interpretacija karakteristične arhitekture Olympije. Njezina struktura preuzima ritam i geometriju povijesnih lučnih krovova, ali ih prevodi u novi arhitektonski izraz.
Umjesto doslovnog kopiranja viktorijanske arhitekture, projekt koristi suvremene materijale kako bi naglasio vrijednosti postojeće baštine. Svjetlost, transparentnost i ritam konstrukcije postaju poveznice između stare i nove arhitekture.
Na drugim dijelovima kompleksa Olympije također niču uredski tornjevi s lomljenim ostakljenim pročeljima, koji su dio projekta preobrazbe. Heatherwick Studio i SPPARC željeli su proširiti namjenu lokacije, koja je posljednjih 140 godina služila kao prostor za događanja i izložbena dvorana, te je učiniti pristupačnijom posjetiteljima.
Po kompletnom završetku radova, Olympia će sadržavati zabavni prostor kapaciteta 3.800 posjetitelja, kazalište s 1.575 sjedala, trgovine, urede i dva hotela.
- Olympia je oduvijek zauzimala neobično mjesto u srcima Londončana, smještena u samom središtu grada, domaćin bezbrojnim nesvakidašnjim događanjima, a istodobno zatvorena za većinu nas. To zasigurno nije bilo mjesto na koje biste poveli obitelj ili otišli na spoj, rekao je osnivač Heatherwick Studija, Thomas Heatherwick Amy Peacock za dezeen.com.
Heatherwick je također istaknuo kako je rad svih na ovome projektu posljednjih devet godina bio usmjeren upravo na otvaranje ovog prostora kako bi u njemu mogao uživati svatko. Bilo da dolazi na predstavu, glazbeni koncert, izložbu ili jednostavno u šetnju.
- Ono što je nekoć bio beživotan rubni prostor sada je mjesto na kojem se može osjetiti energija grada. Nova Olympia odražava tihu samouvjerenost te pokazuje da možemo iznimnu britansku baštinu pažljivo, maštovito i smisleno prilagoditi budućnosti, zaključuje Heatherwick.
U slavonskoj ravnici gradi se nevjerojatna koncertna dvorana! Iz projekta stoje danski arhitekti
Gradilište je aktivno, a prema najavama, završetak i otvaranje objekta planirani su za 2027. godinu.
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