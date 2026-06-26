Zgrada s mrežastom fasadom: Prozirno pročelje nije za svakog, ali ovdje funkcionira tako dobro

Zgrada je obavijena staklenom fasadom, preko koje je postavljena druga, mrežasta fasada koja pak oblikuje stupove.

Međunarodni arhitektonski studio Snøhetta predstavio je projekt mješovite namjene u Miamiju, prekriven zanimljivim materijalom, zaštitom od sunca od nehrđajuće mreže zaobljenog oblika.

Zgrada Sweetbird North, koju razvija Raycliff Capital, projektirana je kao osmerokatnica, a nalazit će se u četvrti Design District u Miamiju, neposredno uz prepoznatljivu zgradu Museum Garage.

- Snøhetta s veseljem prihvaća ovu priliku za suradnju s našim partnerima u Miami Design Districtu kako bismo oblikovali novi i prepoznatljiv doprinos četvrti koja je već dugo poznata po svojoj predanosti dizajnu, rekao je direktor Snøhette, Nathan McRae Ellen Eberhardt za dezeen.com. Sweetbird North | foto: Snøhetta

Mrežasta fasada

Na prvom i drugom katu zgrade nalazit će se maloprodajni prostori. Dok će se od trećeg do osmog kata prostirati uredski prostori. Vizualizacije prikazuju bazu obloženu metalnim panelima iz koje se prema gore uzdižu međusobno povezani stupovi.

Pročelje zgrade djelomično je prozirno, a duž terasa posađeno je drveće. Zgrada je obavijena staklenom fasadom, preko koje je postavljena druga, mrežasta fasada koja oblikuje stupove. Na mrežastom sloju raspoređena su i velika udubljenja koja stvaraju valovitu, dinamičnu površinu.

Pravilan ritam stupova i terasa

Arhitekti ističu kako zgrada slijedi jasnu konstruktivnu logiku, pravilan ritam stupova i terasa koje se šire i prilagođavaju kroz uredske etaže stvarajući dinamičnu siluetu kada su obavijene zaštitnom mrežom od nehrđajućeg čelika.

- Taj sloj djeluje poput vela koji prekriva zelenilo i terase uredskih prostora iza njega, stvarajući dubinu koja se mijenja ovisno o položaju sunca i dobu dana – ponekad je neproziran i reflektirajući, a ponekad gotovo potpuno proziran. Ova se kompozicija uzdiže iz jasno definirane trgovačke baze, u potpunosti posvećene životu ulice, rekao je McRae.

Sweetbird North | foto: Snøhetta

Zelenilo i terase za otvorenost

Prema riječima projektnog tima, zgrada će sadržavati urede namijenjene kreativnim, luksuznim i kulturnim industrijama te će nuditi fleksibilne tlocrte koji omogućuju različite organizacije prostora. Zato su terase i bogato ozelenjavanje osmišljeni su kako bi korisnicima prostora pružili veću otvorenost, povezanost s okolinom i osjećaj mira.

Treba svakako reći i da je projekt je dio širenja četvrti Miami Design District prema zapadu. Početak gradnje planiran je za kolovoz ove godine, a dovršetak projekta predviđen je za 2028. godinu.