Galerija: Dok traje Svjetsko prvenstvo, Amerikanci otvorili nevjerojatan stadion od dvije milijarde eura

Novi stadion Buffalo Billsa vrijedan ima vrlo zanimljive i napredne sustave protiv snijega, vjetra i hladnoće.

U trenutku kada milijuni navijača prate utakmice Svjetskog prvenstva na velikim stadionima diljem Sjeverne Amerike, u SAD-u je otvoren još jedan sportski div. Buffalo Billsi predstavili su novi Highmark Stadium, objekt vrijedan više od 2,1 milijardu dolara.

Iako stadion nije građen za nogomet, nego za američki nogomet, dobro pokazuje kako danas izgledaju najskuplji sportski projekti. Više se ne gradi samo zbog što većeg broja mjesta, nego zbog udobnosti, zaštite od vremena, boljeg kretanja navijača i snažne atmosfere na tribinama.

Manje mjesta, ali puno više komfora

Novi dom Buffalo Billsa službeno je otvoren, iako se posljednji detalji još dovršavaju. Prema navodima kluba, ostalo je manje od 0,25 posto radova, uglavnom na signalizaciji, sponzorskim elementima i dekorativnim detaljima.

Stadion će imati 60.108 mjesta, što je više od 10.000 manje nego stari Highmark Stadium. No novi objekt građen je s potpuno drukčijom idejom. Cilj nije bio samo smjestiti što više ljudi, nego stvoriti ugodniji, pregledniji i glasniji stadion.

Zato su projektirani širi prolazi, bolji raspored sadržaja i prostori u kojima se navijači mogu lakše kretati. Barovi, ugostiteljski sadržaji i zone za druženje raspoređeni su na više razina, a gornji dijelovi stadiona imaju i veće hospitality prostore, nalik predvorjima modernih hotela.

Highmark Stadium | Foto: YouTube screenshot

Stadion koji se bori s vjetrom i snijegom

Jedan od najvažnijih dijelova stadiona je krovna konstrukcija koja okružuje objekt i pokriva više od 60 posto tribina. Njezina je uloga zaštititi navijače od snažnih vjetrova po kojima je Buffalo poznat.

Testiranja su pokazala da brzina vjetra na razini terena može biti i do 50 posto manja nego izvan stadiona. U tome pomaže i posebno projektirana perforirana fasada, koja regulira protok zraka i smanjuje udare vjetra.

Velika promjena u odnosu na stari stadion je i povratak prirodne trave. Teren ima podzemno grijanje i posebna svjetla za rast trave, kako bi se podloga mogla održavati tijekom cijele godine.

Posebnu pažnju privlači i sustav koji se opisuje kao najveći sustav za uklanjanje snijega ugrađen u jedan sportski objekt. Senzori na krovu prate nakupljanje snijega i prema potrebi aktiviraju opremu za njegovo uklanjanje. Za grad u kojem se utakmice često igraju u teškim zimskim uvjetima, to je jedan od najvažnijih detalja.

Grijanje je postavljeno i u otvorenim dijelovima stadiona, na svim razinama, kako bi navijačima bilo ugodnije tijekom hladnih utakmica. Highmark Stadium | Foto: YouTube screenshot

Navijači ostaju povezani s igrom

Projektanti su veliku pažnju posvetili tome da navijači što rjeđe izgube kontakt s utakmicom. Pogled prema terenu zadržan je s gotovo svih razina, pa se igra može pratiti i tijekom odlaska prema ugostiteljskim zonama ili prostorima za odmor.

Posebno se radilo i na atmosferi. Strme tribine i krovna konstrukcija trebale bi pojačati buku i vratiti je prema terenu. Zbog toga se očekuje da bi novi Highmark Stadium mogao biti jedan od najglasnijih stadiona u NFL-u.

Klub nije najveći dio novca usmjerio u golemi videosemafor, nego u ozvučenje. Stadion ima 32 skupine zvučnika raspoređene po cijelom objektu, a projektni tim opisuje ga kao jedan od najnaprednijih audio sustava u američkim sportskim arenama. Highmark Stadium | Foto: YouTube screenshot

Prvo veliko okupljanje već u kolovozu

Prvi događaj otvoren za navijače bit će trening Return of the Blue & Red, zakazan za 8. kolovoza. Tada će navijači Buffalo Billsa prvi put moći izbliza vidjeti novi stadion prije nego što postane potpuno operativan.

Novi Highmark Stadium jedan je od najskupljih sportskih objekata izgrađenih u Sjevernoj Americi posljednjih godina. Očekuje se da će desetljećima biti središte sportske infrastrukture Buffala.

Na jednom od vanjskih zidova stadiona ispisana su imena 5.369 ljudi koji su sudjelovali u njegovoj izgradnji. Novi dom Billsa ima i 46 umjetničkih instalacija lokalnih umjetnika, čime je golemi sportski objekt dobio i prepoznatljiv lokalni pečat.