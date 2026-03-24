Grad Zagreb kupuje prostor u centru za 1,2 milijuna eura: Iza prodaje stoji bivši čovjek Fortenove

Grad Zagreb planira otkupiti poslovni prostor na atraktivnoj lokaciji u samom središtu grada, na adresi Trg Ante Starčevića 4. Nekretninu namjerava kupiti od tvrtke BMP Residence, u vlasništvu Miodraga Borojevića, nekadašnjeg člana menadžmenta Fortenova grupe, za iznos od 1,2 milijuna eura. Odluka o ovoj kupnji naći će se na dnevnom redu predstojeće sjednice Gradske skupštine, gdje će se razmatrati kao jedna od važnijih točaka.

Riječ je o nekretnini upisanoj kao etažne jedinice E-2, E-3 i E-4 na katastarskoj čestici 2539, u zemljišnoknjižnom ulošku 11318 k.o. Centar Novi, koja u naravi čini jedinstveni poslovni prostor smješten u prizemlju (polukatu) i podrumu zgrade.

Vlasnički odnosi i pravni sporovi

Poslovni prostor na adresi Trg Ante Starčevića 4 u Zagrebu već gotovo tri desetljeća ima važnu kulturnu i obrazovnu ulogu u životu grada. U njemu od 1996. godine djeluje Dječji odjel Knjižnica grada Zagreba s Mediotekom i Hrvatskim centrom za dječju knjigu, institucije koje kontinuirano razvijaju programe za djecu, mlade i stručnu javnost. Riječ je o prostoru koji nije samo knjižnica u klasičnom smislu, već i mjesto susreta, edukacije i kulturne razmjene, s bogatim fondovima knjižnične i multimedijske građe te dugogodišnjom međunarodnom suradnjom.

Unatoč njegovoj javnoj funkciji, vlasnički odnosi nad ovom nekretninom tijekom godina postali su složeni. U postupku povrata imovine prostor je vraćen bivšim vlasnicima, koji su ga potom prodali društvu BMP Residence, današnjem vlasniku.

Takav razvoj događaja doveo je do niza pravnih sporova između Grada Zagreba, Knjižnica grada Zagreba i vlasnika, ponajprije u vezi s ulaganjima u prostor i naknadama za njegovo korištenje. Knjižnice nisu predale prostor novim vlasnicima jer im nije isplaćena naknada za ulaganja, dok su vlasnici pokrenuli postupke radi naplate naknade za korištenje nekretnine.

Kako bi se izbjegli daljnji sporovi i dodatni troškovi, društvo BMP Residence predložilo je mirno rješenje koje podrazumijeva prodaju nekretnine Gradu Zagrebu po tržišnoj vrijednosti. Time bi se omogućilo konačno rješavanje svih otvorenih pitanja te osigurala stabilnost i kontinuitet korištenja prostora od strane javnih ustanova.

Stvarno stanje, vrijednost i razlozi kupnje

Dodatnu složenost slučaja predstavlja činjenica da stvarno stanje nekretnine ne odgovara u potpunosti zemljišnoknjižnom stanju. Iako je prostor formalno evidentiran kao više zasebnih etažnih jedinica, vještačenjem je utvrđeno da u naravi čini jedinstvenu funkcionalnu i građevinsku cjelinu raspoređenu na dvije etaže - prizemlje (polukat) i podrum. Takvo stanje naknadno je potvrđeno i kroz zemljišnoknjižne postupke, čime je postignuto usklađenje pravnog i stvarnog stanja.

Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je procjembenim elaboratom iz 2024. godine u iznosu od 1.200.000 eura. Uzimajući u obzir dugogodišnju javnu namjenu prostora, njegovu funkcionalnu cjelovitost i važnost za zajednicu, predložena kupnja predstavlja racionalno i opravdano rješenje.

Grad Zagreb time bi stekao vlasništvo nad prostorom koji već koristi za obavljanje djelatnosti od posebnog društvenog značaja, čime se osigurava kontinuitet rada i daljnji razvoj programa namijenjenih djeci i mladima. Kupnja je pritom uvjetovana međusobnim odricanjem svih potraživanja između uključenih strana te povlačenjem postojećih sudskih postupaka, uz dogovor da svaka strana snosi vlastite troškove.

Sredstva za realizaciju kupnje već su osigurana u proračunu Grada Zagreba za 2026. godinu i projekcijama za naredno razdoblje, čime su ispunjeni financijski preduvjeti za provedbu ove odluke. Donošenjem predloženog zaključka Grad Zagreb ne samo da rješava postojeće imovinsko-pravne odnose, već i dugoročno štiti javni interes, osigurava stabilnost rada važnih kulturnih institucija te potvrđuje svoju predanost razvoju dostupnih i kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade.