Hipoteke, dugovi i stečaj: Uskoro rasprodaja zemljišta na top lokaciji u Zagrebu, početna cijena primamljiva

U posljednje vrijeme na sudskim dražbama u Hrvatskoj pojavljuje se sve više zanimljivih nekretnina - od poljoprivrednih zemljišta i pašnjaka do građevinskih parcela i zapuštenih industrijskih objekata. Jedna takva prodaja priprema se i u Zagrebu.

Riječ je o imovini tvrtke Flammula nekretnine u stečaju, koja potječe iz nekadašnjeg Projekta Opatovina. Ta se imovina sada prodaje kako bi se naplatio dug prema vjerovniku Alpe-Adria poslovodstvo, nakon dugotrajnog sudskog postupka koji uključuje i ovrhu i stečaj.

Kako je nastao dug i tko ga duguje

Cijeli slučaj vuče korijene iz razdoblja od 2007. do 2009. godine, kada je Opatovina Projekt uzela značajan kredit za kupnju zemljišta i razvoj nekretninskog projekta. Kredit je odobrila tvrtka Alpe-Adria poslovodstvo kao osiguranje na velikom broju parcela upisane su hipoteke. Budući da dug nije vraćen, s vremenom je, uz kamate i troškove, narastao na više od 23 milijuna eura.

Zbog neplaćanja obveza vjerovnik je pokrenuo ovršni postupak kako bi se naplatio iz založene imovine. Time je započeo dugotrajan pravni proces koji traje više od desetljeća i uključuje niz povezanih društava.

Foto: bauštela.hr

Što se dogodilo s projektom i imovinom

U međuvremenu je Opatovina Projekt restrukturirana i podijeljena na više manjih tvrtki za nekretnine, među kojima su Flammula nekretnine, Sigillum, Matara, Ekpugnator i druge. Te su tvrtke preuzele dijelove zemljišta, ali su na njima ostala i založna prava, odnosno dugovi iz prvotnog kredita.

Situacija se dodatno zakomplicirala kada su neke od tih tvrtki završile u financijskim problemima, pa je nad Flammula nekretnine otvoren stečaj. Time je postupak nastavljen kroz stečajni okvir, ali s istim ciljem, prodajom imovine namiriti vjerovnika.

Kontroverze oko projekta Opatovina

Projekt Opatovina godinama je bio predmet interesa javnosti zbog brojnih kontroverzi. Jedna od glavnih odnosila se na prenamjenu zemljišta u Savskoj Opatovini, gdje su parcele kupljene kao poljoprivredne, a kasnije su izmjenama urbanističkog plana postale građevinske, čime im je vrijednost znatno porasla.

Projekt se povezuje i s obitelji Šola te financiranjem putem Karlovačke banke i Hypo leasinga, što je u medijima otvaralo pitanja o mogućem izvlačenju novca i rizičnim kreditima. Spominjale su se i političke veze, kao i uključenost osoba bliskih sigurnosnim strukturama. Uz to, projekt je bio opterećen sudskim sporovima i postupkom predstečajne nagodbe, što je dodatno usporilo njegov razvoj. Foto: bauštela.hr

Prodaja nekretnina i uvjeti dražbe

Danas se sva ta imovina prodaje putem sudske elektroničke dražbe kao jedna cjelina. Riječ je o većem broju parcela na području Zagreba, ponajviše u zonama Stenjevec i Donje Vrapče, koje uključuju oranice, livade i zemljišta različitih veličina. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi oko 2,39 milijuna eura.

Početna i minimalna cijena na prvoj dražbi postavljena je na 1.794.688,77 eura, uz dražbeni korak od 2.500 eura. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 10 posto početne cijene, odnosno oko 239 tisuća eura. Nadmetanje se provodi online, a u slučaju ponuda u zadnjim minutama automatski se produžuje.

Kupac koji ponudi najvišu cijenu dužan je u roku od 15 dana uplatiti puni iznos, dok sve troškove i poreze snosi sam. Ako to ne učini, gubi pravo na kupnju i postupak se ponavlja.