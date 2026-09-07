Jagma oko subvencija za dizala i pročelja: Novca nema za sve, znamo tko ima prednost

Zaključen je natječaj koji je ove godine privukao veliku pažnju suvlasnika stambenih zgrada. Na prvi javni poziv za programe ugradnje dizala i uređenja pročelja postojećih zgrada pristiglo je ukupno 596 prijava. Od toga se 480 prijava odnosi na ugradnju dizala, a 116 na uređenje pročelja.

Interes je, prema riječima ministra Branka Bačića, nadmašio očekivanja. Dok za realizaciju svih pristiglih zahtjeva okvirno bi bilo potrebno oko 27 milijuna eura, pod uvjetom da sve prijave zadovolje propisane kriterije.

Više od četiri mjesec za prijavu

Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada uvedena su dva programa kojima je cilj unaprijediti kvalitetu života u postojećim zgradama – Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe te Program uređenja pročelja postojećih zgrada. Donošenje Zakona i programa predviđeno je Nacionalnim planom stambene politike Republike Hrvatske.

Javni pozivi za oba programa bili su otvoreni od 15. travnja do 31. kolovoza 2026. godine. Programi se odnose na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade te zgrade koje imaju OIB, odnosno koje su upisane u Registar zajednice suvlasnika i Registar upravitelja zgrada.

- Javni pozivi objavljivat će se svake godine. U odnosu na mogućnost financiranja, dostavljeni prijedlozi isplaćivat će se i u sljedećoj proračunskoj godini, do potpunog zadovoljenja svih prijava koje su ispunile uvjete, objasnio je Bačić.

Najviše dizala u Zagrebu

Za Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe zaprimljeno je 480 prijava. Najviše ih je stiglo iz Zagreba, njih 236, dok je iz Splita pristiglo 76 prijava. Slijede Rijeka s 26, Pula s 21 i Karlovac s 14 prijava. Iz Velike Gorice, Zadra i Vinkovaca pristiglo je po 13, a iz Slavonskog Broda i Osijeka po 12 prijava.

Republika Hrvatska sufinancirat će trećinu troškova ugradnje dizala, uz mogućnost dodatnog sudjelovanja jedinica lokalne samouprave. Prosječna vrijednost troškova s PDV-om, prema dosad obrađenim prijavama za ugradnju dizala, iznosi 114.940 eura.

Za Program ugradnje dizala u državnom je proračunu za 2026. godinu planirana alokacija od dva milijuna eura.

- Prednost imaju one višestambene zgrade koje se nalaze u jedinicama lokalne samouprave koje participiraju svojim postotkom u ugradnji uređaja i dizala, rekao je ministar.

Lift | Foto: Pixabay/nakataza02

Za uređenje pročelja 116 prijava

Na javni poziv za Program uređenja pročelja postojećih zgrada pristiglo je 116 prijava. I ovdje daleko najveći broj dolazi iz Zagreba – njih 87. Iz Karlovca i Osijeka pristiglo je po šest prijava, iz Splita i Opatije po tri, a iz Rijeke, Valpova, Zadra i Slavonskog Broda po dvije. Jedna prijava stigla je iz Belišća.

- Program obuhvaća jezgre, centre naših gradova koji su ili kulturno-povijesne cjeline ili se u njima nalaze višestambene zgrade koje su pojedinačno kulturno dobro, kazao je Bačić.

U financiranju programa sudjeluju Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave, svaka s trećinom potrebnog iznosa, dok preostalu trećinu osiguravaju suvlasnici. Država i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati najviše 300.000 eura po zgradi, pri čemu lokalne jedinice moraju imati osigurana sredstva u svojim proračunima i sudjelovati u programu.

Prosječna vrijednost troškova uređenja pročelja s PDV-om iznosi 268.970 eura, dok je državna alokacija za ovaj program u 2026. godini tri milijuna eura. Namrgođeno lice oštećenog pročelja; foto: David Mandić | baustela.hr

Rangiranje tijekom jeseni

Lista prvenstva za oba programa izrađivat će se prema broju ostvarenih bodova, a sredstva će se dodjeljivati prema redoslijedu na listi do iskorištavanja raspoloživog iznosa.

Tijekom rujna i listopada slijedi verifikacija pristiglih prijava, nakon čega će se provesti rangiranje i objaviti lista prvenstva. Rješenja o dodjeli sredstava očekuju se u posljednjem kvartalu 2026. godine, a ostvareni bodovi prenosit će se i u sljedeću godinu.

- Prijava je više od naših očekivanja. Neovisno o tome što u ovoj proračunskoj godini nemamo dovoljno sredstava za ispunjavanje svih prijedloga, sljedeće godine osigurat ćemo sredstva za isplatu potpora za sve prijave, ustvrdio je Bačić, dodavši kako se nada i rebalansu ovogodišnjeg proračuna.

Naime, ako sve pristigle prijave ispune potrebne kriterije, za njihovu realizaciju okvirno će biti potrebno oko 27 milijuna eura.

Bodovanje i tko ima prednost

Bodovi se kod sufinanciranja ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe ostvaruju za svaku osobu s invaliditetom koja živi u zgradi, doprinos JLS-a u sufinanciranju, indeks razvijenosti JLS-a, ukupni broj katova u zgradi, ukupnu cijenu ugradnje dizala, status pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra ili zgradu unutar kulturno-povijesnih cjelina. Kao i zgrade u kojima žive trudnice, djeca mlađa od 7 godina i osobe starije od 65 godina. Prednost će imati one jedinice lokalne samouprave koje su osigurale sredstva za ugradnju u svojim proračunima.

Kada je u pitanju natječaj za uređenje pročelja na postojećim zgradama, pri izradi liste prvenstva, prednost će imati starije i više oštećene zgrade, one koje zahtijevaju složenije zahvate. Uz to i projekti s većim doprinosom energetskoj učinkovitosti, uzimajući u obzir i indeks razvijenosti te kategoriju vrijednosti zgrade prema konzervatorskim kriterijima.

Lista prvenstva za oba programa izrađuje se na temelju bodova ostvarenih u prijavi, neovisno o redoslijedu prijave. Sredstva se dodjeljuju prema redoslijedu na listi, a neiskorištena sredstva i bodovi prenose se u sljedeću godinu. Nakon isteka rokova za prijavu, lista prvenstva bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva. fasader | foto: Ivana Solar

Energetska obnova javnih zgrada

Velik broj prijava pristigao je i na javni poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. Ministarstvo je poziv objavilo 30. prosinca 2025. godine u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.–2027., a ukupna alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 106 milijuna eura.

Od tog iznosa 21 milijun eura namijenjen je potpomognutim i brdsko-planinskim područjima, a 85 milijuna eura ostalim područjima. Prijave su se zaprimale od 2. ožujka do 31. kolovoza 2026. godine, a prijaviti su se mogle zgrade u vlasništvu javnog sektora, među kojima su tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne ustanove, ustanove i udruge te vjerske zajednice.

Na poziv su pristigla ukupno 432 projektna prijedloga, kojima je zatraženo 531,55 milijuna eura bespovratnih sredstava. To odgovara čak 501 posto raspoložive alokacije. Cilj poziva je povećanje energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, smanjenje potrošnje energije i emisija CO₂ te poboljšanje kvalitete boravka u javnim prostorima.

Projekti moraju ostvariti najmanje 50 posto uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje te najmanje 30 posto uštede godišnje primarne energije, uz smanjenje emisija CO₂ u odnosu na stanje prije obnove. U ovom kontekstu Slijedi postupak dodjele sredstava u kojem će se vrednovati svi zaprimljeni projektni prijedlozi. Postupak završava donošenjem odluke o financiranju, prema broju ostvarenih bodova i do iskorištavanja raspoložive alokacije, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora.