Naš najzapadniji grad ide u veliku rekonstrukciju prometne žile kucavice: Dekorativni kamen i zeleni otoci

Projekt obuhvaća obnovu kolnih i pješačkih površina te izgradnju dviju uzdignutih zona za prelazak pješaka. Uskoro natječaj za izvođača radova.

Polako, ali sigurno, kreće realizacija jednog od najvećih strateških investicija na području centra grada Umaga. Riječ je o rekonstrukciji Trgovačke ulice, glavne jednosmjerne ulice i žile kucavice grada.

Grad Umag projekt je pustio u javno savjetovanje koje traje do 19. lipnja ove godine, nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 1.595.000 eura, a glavni projekt za rekonstrukciju izradila je tvrtka Öhlinger i partner inženjeri.

Postojeće stanje

Trgovačka ulica, u duljini od oko 230 metara do križanja s Ulicom Dantea Alighierija, uređena je kao jednosmjerna prometnica sa širinom kolnika od četiri metra. Uz sjevernu stranu ulice nalaze se parkirna mjesta za uzdužno parkiranje vozila, dok se pješaci kreću nogostupima s obje strane ulice.

Nogostupi su različitih širina te su izvedeni od asfalta i dijelom kamenog popločenja, a na pojedinim mjestima prošireni su kako bi služili kao trgovi ili terase ugostiteljskih objekata. Duž ulice smješteni su brojni poslovni, uslužni i ugostiteljski sadržaji s izravnim pristupom pješačkim površinama.

Projekt je prilagođen postojećem stanju na terenu i visinama ulaza u objekte kako bi se osigurala funkcionalnost i pristupačnost. Na južnoj strani ulice nalaze se uređene zelene površine sa stablima omeđene kamenim rubovima. Na završetku zahvata Trgovačka ulica spaja se s Ulicom Dantea Alighierija preko kružnog raskrižja sa središnjom zelenom površinom, pri čemu prednost prolaska imaju vozila koja dolaze iz Trgovačke ulice. Trgovačka ulica, rekonstrukcija | foto: screen shot EOJN / Öhlinger i partner inženjeri

Obuhvat radova

Predviđena je rekonstrukcija Trgovačke ulice u duljini od oko 255 metara, uključujući uređenje jednosmjerne prometnice širine 4,5 metra, nogostupa s obje strane te raskrižja s Ulicom Dantea Alighierija. Projekt obuhvaća obnovu kolnih i pješačkih površina te izgradnju dviju uzdignutih zona za prelazak pješaka kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu.

Uz ulicu će biti uređena i dva posebna mjesta za kratkotrajno zaustavljanje vozila koja opskrbljuju okolne poslovne i uslužne objekte, uz vremensko ograničenje zadržavanja. Kolnik će biti asfaltiran, dok će nogostupi i pješačke površine biti popločeni kamenim pločama svjetlije sive boje.

Uz pročelja zgrada predviđen je dekorativni kameni pojas tamnije nijanse koji će dodatno oblikovati izgled ulice. Rubovi prometnice bit će uređeni rubnjacima i sustavom za odvodnju oborinskih voda. S obje strane ulice formirat će se i zeleni otoci s hortikulturnim uređenjem, čime će prostor dobiti više zelenila i ugodniji izgled.

Trgovačka ulica, rekonstrukcija | foto: screen shot EOJN / Öhlinger i partner inženjeri

Trgovačka ulica, rekonstrukcija | foto: screen shot EOJN / Öhlinger i partner inženjeri

Asfalt i vapnenac

Površina kolnika u širini od 4,5 metara predviđena je kao asfaltna, dok se nogostupi i ostale pješačke površine izvode sa završnom obradom od svjetlijeg kamena vapnenca sive boje. Uz objekte se postavlja kamena pasica širine 40 centimetara od tamnijeg kamena vapnenca sive boje.

Rubovi prometnice definiraju se ugradnjom rubnjaka s nadvišenjem od 12 centimetara i elementima oborinske odvodnje – perforiranim rubnjacima. Otoci će biti obrubljeni kamenim rubnjakom svjetlijeg vapnenca, brušene površine. Uz prometnicu obostrano se formiraju zeleni otoci u kojima je predviđeno prikladno hortikulturno uređenje.

Trgovačka ulica, rekonstrukcija | foto: Grad Umag

Oborinska odvodnja

Projektom rekonstrukcije Trgovačke ulice predviđena je i modernizacija sustava oborinske odvodnje kako bi se učinkovitije prikupljala i odvodila kišnica s prometnice i nogostupa. Dio postojećeg sustava bit će obnovljen, dok će se zastarjeli dijelovi zamijeniti novim cjevovodima. Kišnica će se prikupljati putem slivnika, posebnih rubnjaka i odvodnih kanala te će se zatvorenim sustavom odvoditi prema postojećim ispustima u more.

Dosadašnji sustav sav je višak vode usmjeravao prema jednom ispustu, no novim rješenjem opterećenje će biti raspodijeljeno na dva postojeća ispusta, čime će se povećati njegova učinkovitost. U sklopu projekta izgradit će se dva nova glavna odvodna voda ukupne duljine veće od 200 metara.

Veći kolektor prikupljat će oborinske vode iz Trgovačke ulice i dijela Ulice Dantea Alighierija, dok će drugi odvoditi vode s preostalog dijela zahvata. Očekuje se da će novo rješenje omogućiti bolju zaštitu prometnice i pješačkih površina od zadržavanja vode tijekom obilnijih oborina.

Javna rasvjeta

U sklopu rekonstrukcije Trgovačke ulice u Umagu planirana je obnova javne rasvjete te modernizacija telekomunikacijske i elektroenergetske infrastrukture. Nova javna rasvjeta bit će postavljena duž oko 390 metara prometnice, pri čemu će se ugraditi novi čelični stupovi visoki osam metara s LED rasvjetom za kolnik i pješačke površine.

Sustav će biti povezan na postojeću mrežu javne rasvjete. Istodobno će se izgraditi nova telekomunikacijska infrastruktura u duljini od 255 metara, koja će omogućiti kvalitetnije i sigurnije komunikacijske veze. Projekt uključuje i postavljanje nove kabelske kanalizacije za elektroenergetsku mrežu u duljini od oko 235 metara.