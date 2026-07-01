Neobična ulica na istoku Zagreba dobit će produžetak: Na trasi treba ukloniti montažne objekte, ali čije?

Ide natječaj od čak 155 milijuna eura za izgradnju Resnika! Zagreb je ovo čekao godinama
Na gotovo 17 hektara gradit će se centar koji će otpad pretvarati u gorivo, bioplin i kompost. Pročešljali smo nacrte.
16:07 26 d 05.06.2026
01. srpanj 2026.
Ova ulica trebala bi se dograditi u dvije etape, ali se zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa odmah ‘skače’ na drugi dio zahvata.
Neke zagrebačke ulice izgledaju kao da su nastajale slučajno, metar po metar, kako su se gradile kuće. Zato danas nemaju uvijek pravilan oblik ni jasnu prometnu logiku. No, kako se grad širi, pojedine ulice postaju znatno važnije nego što su bile u vrijeme nastanka pa ih je u nekim slučajevima potrebno i produljiti. Njihovi završeci ponekad su jednako neočekivani kao i njihove putanje.
Takav je slučaj i s Resničkim putem, ulicom koja bi trebala dobiti nastavak, prema procijenjenoj vrijednosti radova od 300 tisuća eura. Poznato je i tko bi trebao izvoditi radove. Najpovoljniju ponudu dostavio je Kolektor-Zagreb, u iznosu od 250.513,59 eura bez PDV-a.
Slijedi Kodeks graditeljstvo s ponudom od 265.767,98 eura bez PDV-a, dok je treću najnižu ponudu dostavio Šušković-građenje, u iznosu od 280.121,02 eura bez PDV-a.
Ispod procijenjene vrijednosti nabave od 300.000 eura bile su ukupno tri ponude. Preostale tri bile su više od procjene. Palić inženjering ponudio je 328.103,51 euro bez PDV-a, GKT-Gradin 339.500,41 euro bez PDV-a, a najvišu ponudu dostavio je STRABAG, u iznosu od 354.841,65 eura bez PDV-a.
Resnički put nalazi se na granici Vukomerca i Trnave, a počinje nekoliko metara od željezničke stanice Trnava. Zatim se spušta prema Vukomerečkoj cesti, koja od tog mjesta prelazi u Resnički put, pa nastavlja prema kružnom toku u Trnavi i okretištu autobusa. Kod Čulinca se ulica potom 'razgrana', bez jasnog završetka i u znatno manjim gabaritima.
Ide natječaj od čak 155 milijuna eura za izgradnju Resnika! Zagreb je ovo čekao godinama
Na gotovo 17 hektara gradit će se centar koji će otpad pretvarati u gorivo, bioplin i kompost. Pročešljali smo nacrte.
16:07 26 d 05.06.2026
Podvožnjak na zapadu Zagreba korak bliže izvedbi: U planu radovi na 40 tisuća kvadrata
Podvožnjak na 40.000 kvadrata trebao bi se graditi na zapadu Zagreba, a sada je riješen još dio imovinsko-pravnih odnosa. Na snazi je i novi elaborat.
12:24 26 d 05.06.2026
Od te točke izgleda kao neuređen jednosmjerni put, bez uređene pješačke staze, zbog čega se i planira dogradnja. Građevinsko i prometno rješenje za izgradnju definirano je prethodno izrađenim projektom, dok se u dokumentaciji javne nabave navodi i da je planirana prometnica kategorizirana kao gradska ulica.
Prema projektu koji je objavio Grad Zagreb, prometno rješenje planirane prometnice temelji se na Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba. Planirana trasa povezuje Ulicu Čulinec I na istoku s Resničkim putem na zapadu, ondje gdje se postojeći put danas završava razgranato i bez jasnog nastavka.
Zbog složenih imovinsko-pravnih odnosa, velikog broja parcela i konfiguracije terena, izgradnja prometnice predviđena je u dvije etape. Baš zato je i predmet ovog projekta druga etapa, u duljini od 152,96 metara.
U skladu sa specifičnom prometnom i prostornom situacijom te preporučenim smjernicama projektiranja, za prometnicu su odabrani optimalni elementi, navedeno je u projektu. Prema dokumentaciji, u drugoj etapi radova predviđen je koridor minimalne širine 7,5 metara, odnosno do približno 15 metara u zoni spajanja na postojeće okretište na jugozapadnoj strani zahvata.
Unutar koridora planiran je kolnik širine šest metara, odnosno dvije prometne trake od po tri metra za dvosmjerni promet. Predviđen je i pješački kolnik širine 1,5 metara, čime bi se omogućilo sigurnije odvijanje motornog i pješačkog prometa.
U zoni priključenja na postojeći rotor predviđen je razdjelni otok, s ulaznim i izlaznim trakama širine 3,80 metara te ulaznim i izlaznim radijusom od 12 metara. Postojeći rotor, koji ujedno služi kao okretište autobusa, već zadovoljava geometrijske elemente kružnog raskrižja.
U postojećem stanju trasa planirane prometnice pruža se od rotora na zapadu, preko asfaltiranog pristupnog puta i između kuća prema istoku, gdje se spaja s prvom etapom izgradnje.
Na području zahvata nalazi se nekoliko pomoćnih i montažnih objekata unutar ograđenih čestica individualnog stanovanja koje je potrebno ukloniti prije realizacije zahvata. Njihovo uklanjanje, međutim, nije predmet ovog projekta.
Zagrebački kvart uskoro mijenja lice: Gradit će se park za lude vožnje, imat će vrhunske atrakcije
Ulica Sigetje bi u Zagrebu trebala postati nova top lokacija za vožnju skateboarda, BMX bicikala i romobila.
08:42 32 d 30.05.2026
Zagreb se širi: Ovo je top 5 projekata koji će omogućiti 'grananje' prema istoku, jugu i zapadu
Danas je dan Grada Zagreba. Donosimo top 5 projekata koji predviđaju kako bi se, skoro 800 godina nakon osnutka dalje mogao širiti.
12:24 31 d 31.05.2026
Izradi trupa prometnice prethodit će raščišćavanje terena, uklanjanje površinskog sloja tla i humusa te iskop trošnog i otpadnog materijala nepogodnog za posteljicu, stoji u opisu zahvata. Projektom je predviđeno skidanje humusiranog sloja debljine 30 centimetara na dijelu trase pod zelenim površinama, dok se na preostalim dijelovima trase planira iskop površinskog sloja.
Prije početka radova bit će potrebno pregledati trasu uređajem za traženje instalacija te situacijski i visinski označiti njihove položaje. Tijekom izvođenja radova posebna će se pažnja morati posvetiti zaštiti postojećih instalacija kako bi se spriječila njihova oštećenja, zaključuje se u tehničkom opisu planiranih radova.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr s mjesečnim popustom Prilikom kupnje unesite kod: popust, a akcija vrijedi za prva tri mjeseca pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Nevjerojatne preobrazbe i majstorski pothvati: Pogledajte najbolje 'sam svoj majstor' projekte u Hrvatskoj
Od garaže na škrapi do plovila izrađenog bez nacrta, ovo su najimpresivniji projekti koji su pobijedili na natječaju portala bauštela.hr i Boscha.
14:00 12 d 19.06.2026
Čitajte bauštela.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 7 d 24.06.2026
Nova pravila za strane radnike u građevini: Prije dolaska učit će hrvatski, ovo više neće plaćati
Novi sporazum između Uzbekistana i Hrvatske uredit će zapošljavanje stranih radnika. Učit će jezik i više neće snositi naknadu pri zapošljavanju.
16:20 14 h 01.07.2026
Zamka na koju morate obratiti pažnju: 'Zemljište na prvu djeluje super, a u stvari je bezvrijedno!'
Osim vlasništva, prije kupnje novog zemljišta u katastru dobro provjerite infrastrukturu. U jednom slučaju, teren može biti potpuno bezvrijedan.
16:18 14 h 01.07.2026
Dvije tvrtke dijele milijunski posao: Kreće gradnja novog stadiona u središtu Hrvatske
Novu nogometnu arenu s drugim sadržajima u središtu Hrvatske gradit će Radnik i Hidroregulacija. Nedavno je potpisan ugovor od 11 milijuna eura.
09:39 20 h 01.07.2026
Končar preuzima sisačku željezaru: Hrvatska godišnje uvozi 400.000 tona građevinskog čelika
Danko Končar preuzima sisačku željezaru, a projekt bi mogao smanjiti hrvatsku ovisnost o uvozu građevinskog čelika.
08:03 22 h 01.07.2026
Ovo je prava istina o pukotinama na mostovima: 'Nije problem stabilnosti, već trajnosti'
Same po sebi, pukotine ne moraju biti znak rizika. No, s vremenom, mogu ubrzati pojavu korozije, u Bauštela.hr podcastu nam je objasnio Zlatko Šavor.
16:10 1 d 30.06.2026
Bez tramvaja na još jednoj pruzi u Zagrebu: Kolosijek nije obnovljen 30 godina, podloga je 'za ništa'
Zagrebački tramvajski kolosijek velikim dijelom je dotrajao. Na Zvonimirovoj je krenula obnova tračnica zbog čega autobus mijenja tramvaj.
12:47 1 d 30.06.2026