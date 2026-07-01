Neobična ulica na istoku Zagreba dobit će produžetak: Na trasi treba ukloniti montažne objekte, ali čije?

Ova ulica trebala bi se dograditi u dvije etape, ali se zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa odmah ‘skače’ na drugi dio zahvata.

Neke zagrebačke ulice izgledaju kao da su nastajale slučajno, metar po metar, kako su se gradile kuće. Zato danas nemaju uvijek pravilan oblik ni jasnu prometnu logiku. No, kako se grad širi, pojedine ulice postaju znatno važnije nego što su bile u vrijeme nastanka pa ih je u nekim slučajevima potrebno i produljiti. Njihovi završeci ponekad su jednako neočekivani kao i njihove putanje.

Takav je slučaj i s Resničkim putem, ulicom koja bi trebala dobiti nastavak, prema procijenjenoj vrijednosti radova od 300 tisuća eura. Poznato je i tko bi trebao izvoditi radove. Najpovoljniju ponudu dostavio je Kolektor-Zagreb, u iznosu od 250.513,59 eura bez PDV-a.

Slijedi Kodeks graditeljstvo s ponudom od 265.767,98 eura bez PDV-a, dok je treću najnižu ponudu dostavio Šušković-građenje, u iznosu od 280.121,02 eura bez PDV-a.

Ispod procijenjene vrijednosti nabave od 300.000 eura bile su ukupno tri ponude. Preostale tri bile su više od procjene. Palić inženjering ponudio je 328.103,51 euro bez PDV-a, GKT-Gradin 339.500,41 euro bez PDV-a, a najvišu ponudu dostavio je STRABAG, u iznosu od 354.841,65 eura bez PDV-a.

Neobična putanja ulice na istoku

Resnički put nalazi se na granici Vukomerca i Trnave, a počinje nekoliko metara od željezničke stanice Trnava. Zatim se spušta prema Vukomerečkoj cesti, koja od tog mjesta prelazi u Resnički put, pa nastavlja prema kružnom toku u Trnavi i okretištu autobusa. Kod Čulinca se ulica potom 'razgrana', bez jasnog završetka i u znatno manjim gabaritima.

Od te točke izgleda kao neuređen jednosmjerni put, bez uređene pješačke staze, zbog čega se i planira dogradnja. Građevinsko i prometno rješenje za izgradnju definirano je prethodno izrađenim projektom, dok se u dokumentaciji javne nabave navodi i da je planirana prometnica kategorizirana kao gradska ulica.

Prema projektu koji je objavio Grad Zagreb, prometno rješenje planirane prometnice temelji se na Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba. Planirana trasa povezuje Ulicu Čulinec I na istoku s Resničkim putem na zapadu, ondje gdje se postojeći put danas završava razgranato i bez jasnog nastavka.

Zbog složenih imovinsko-pravnih odnosa, velikog broja parcela i konfiguracije terena, izgradnja prometnice predviđena je u dvije etape. Baš zato je i predmet ovog projekta druga etapa, u duljini od 152,96 metara. Resnički put | Foto: Google Maps

Nova prometnica široka najmanje 7,5 metara

U skladu sa specifičnom prometnom i prostornom situacijom te preporučenim smjernicama projektiranja, za prometnicu su odabrani optimalni elementi, navedeno je u projektu. Prema dokumentaciji, u drugoj etapi radova predviđen je koridor minimalne širine 7,5 metara, odnosno do približno 15 metara u zoni spajanja na postojeće okretište na jugozapadnoj strani zahvata.

Unutar koridora planiran je kolnik širine šest metara, odnosno dvije prometne trake od po tri metra za dvosmjerni promet. Predviđen je i pješački kolnik širine 1,5 metara, čime bi se omogućilo sigurnije odvijanje motornog i pješačkog prometa.

U zoni priključenja na postojeći rotor predviđen je razdjelni otok, s ulaznim i izlaznim trakama širine 3,80 metara te ulaznim i izlaznim radijusom od 12 metara. Postojeći rotor, koji ujedno služi kao okretište autobusa, već zadovoljava geometrijske elemente kružnog raskrižja. Resnički put | Foto: Google Maps

Tko će ukloniti objekte na trasi?

U postojećem stanju trasa planirane prometnice pruža se od rotora na zapadu, preko asfaltiranog pristupnog puta i između kuća prema istoku, gdje se spaja s prvom etapom izgradnje.

Na području zahvata nalazi se nekoliko pomoćnih i montažnih objekata unutar ograđenih čestica individualnog stanovanja koje je potrebno ukloniti prije realizacije zahvata. Njihovo uklanjanje, međutim, nije predmet ovog projekta.

Izradi trupa prometnice prethodit će raščišćavanje terena, uklanjanje površinskog sloja tla i humusa te iskop trošnog i otpadnog materijala nepogodnog za posteljicu, stoji u opisu zahvata. Projektom je predviđeno skidanje humusiranog sloja debljine 30 centimetara na dijelu trase pod zelenim površinama, dok se na preostalim dijelovima trase planira iskop površinskog sloja.

Prije početka radova bit će potrebno pregledati trasu uređajem za traženje instalacija te situacijski i visinski označiti njihove položaje. Tijekom izvođenja radova posebna će se pažnja morati posvetiti zaštiti postojećih instalacija kako bi se spriječila njihova oštećenja, zaključuje se u tehničkom opisu planiranih radova.