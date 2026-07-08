Obnova 144 km tračnica u Istri: Milijunski projekt ima novu cifru, uređuje se pruga sve do granice

Početkom 2025. godine s tvrtkom Strabag je ugovorena velika obnova željezničke infrastrukture u Istri. Uređuje se pruga prema Ljubljani.

Željeznica je stigla u Istru još u vrijeme Austro-Ugarske, a svoj sadašnji oblik dobila je tijekom 20. stoljeća. U međuvremenu, ovaj dio željezničke mreže zapušten je ili pak potpuno zanemaren, a u tom smislu, važan korak nabolje trebao bi donijeti projekt obnove dionice državna-granica-Buzet-Sveti Petar u Šumi. U ožujku 2025. godine ugovoreni su radovi na 50 kilometara dionice, a sada je potpisana izmjena cijene.

Posao pripao građevinskom divu

Krajem ožujka prošle godine, ugovoreni su radovi od 55 milijuna eura za obnovu zapuštene dionice pruge u Istri. Za trasu državna granica-Buzet-Sveti Petar u Šumi HŽ Infrastruktura sklopila je sporazum s tvrtkom Strabag, a gradilište je otvoreno prošlog proljeća.

Projekt predstavlja trećinu planirane modernizacije ukupno 144 kilometra željezničke mreže u Istri i dio je znatno većeg investicijskog ciklusa. Ugovor je sklopljen na razdoblje od tri godine, a netom je potpisana izmjena prvotnog iznosa, koji raste za nešto manje od pola milijuna eura.

Poskupjeli radovi na kompletnom ustroju

Kako je prošle godine, prilikom potpisivanja sporazuma istaknuo predsjednik Uprave HŽ Inrastrukture Ivan Kršić, obnova uključuje radove na kompletnom pružnom ustroju, odnosno obnovu tračnica, pragova i skretnica, odvodnje, mostova i propusta. Radovi neće zaobići ni signalno-sigurnosni i prometno-upravljački podsustav, ali ni podlogu na 21 željezničko-cestovnom prijelazu.

Za obnovu dionice na pruzi R101 Strabag je odabran krajem siječnja 2025. godine, a bili su najpovoljniji od pet zainteresiranih ponuditelja. Najpovoljniju ponudu podslala je zajednica poljske tvrtke Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. te kineskog China Civil Engineering Construction Corporation, ponudivši iznos od 43,6 milijuna eura. No, kako stoji u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, odbijeni su budući da nisu zadovoljili propisane minimalne obrazovne i stručne kvalifikacije.

Dana 31. ožujka sa Strabagom je sklopljen ugovor od 54,96 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, ugovoreni iznos porastao je na 55,45 milijuna eura. Promjena je 'potpisana' 18. lipnja ove godine, a promjena je u javnoj nabavi objavljena 8. srpnja.

Modernizacija tračnica u Istri

Rok za izvedbu ostaje nepromijenjen, a, kako je prošle godine u ožujku istaknuo Kršić, paralelno s radovima na terenu izrađuje se studija za modernizaciju i elektrifikaciju pruge od slovenske granice do Pule. Tom je prilikom napomenuo da je studija za dionicu Lupoglav-Raša već završena.

Istarski župan Boris Miletić prije godinu dana je pozdravio pokretanje obnove, naglašavajući da je početak revitalizacije željeznice u Istri veliki korak za bolju povezanost unutar županije. Napomenimo, željeznica u Istri ima dugu povijest.

Prvo se sredinom 19. stoljeća u vojnim krugovima Austro-Ugarske pojavila ideja o gradnji pruge od Beča do Pule, a željeznički promet konačno je uspostavljen 20. rujna 1876. godine. Izgrađena je pruga duga 122,3 kilometra Između Pule i Divače. Izgrađen je i dodatni 21 kilometar od Kanfanara do Rovinja, a koja je ukinuta 1966. godine. Pruga se naknadno dogradila zbog potreba prijevoza ugljena, a započeta obnova tek je jedan korak planirane modernizacije koja u Istru namjerava vlatiti vlak kao važno sredstvo putničkog prijevoza.

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