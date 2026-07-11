Novi kilometri pruge u srcu Dalmacije: Tračnice 'sele' iz naseljene općine, tunel će biti najkompleksniji dio

Željezničkom prugom u Bibinju godinama ne prolazi vlak, a sada se konačno sprema izmještanje. Nova obilaznica je i prilika za razvoj županije.

Od 1967. godine Općinom Bibinje pored Zadra prolazi željeznička pruga. Tračnice prolaze središtem mjesta i dijele ga 'na pola', no nakon obustave putničkog prometa 2014. vlak više gotovo i ne prolazi ovom trasom.

Prugom povremeno prođe teretni vlak, a i to bi se promijenilo izmještanjem pruge izvan mjesta. Ishođenje lokacijske dozvole za izmještanje pruge, odnosno za izgradnju željezničke obilaznice oko Bibinja, najnoviji je korak prema realizaciji projekta koji stanovnici čekaju više od 15 godina. Nekim Bibinjcima teško je povjerovati da bi se mogao ostvariti, a neće sumnjati kad vide radove i mehanizaciju, kažu nam.

Prolaz ispod pruge | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Općina pored Zadra

Kad stignete u centar Bibinja i kročite na tlo ove prilično izgrađene općine smještene jugoistočno od Zadra, prvo ćete primijetiti mali trg i brojne kuće uz glavnu Ulicu Franka Lisice. Isprva nećete vidjeti ni more ni željezničku prugu - dva 'simbola' općine. No, do plaže se ne može doći bez prolaska ispod pruge koja općinu dijeli na dva dijela.

Ne može ju se izbjeći, iako njome vlak ne vozi, barem ne redovito. Mještani s kojima smo usput razgovarali, čini nam se, o toj mirnoj pruzi više ni ne razmišljaju. S druge strane stojeći uz tračnice svega nekoliko minuta vidjeli smo čak dvije osobe koje su ih prošle onako usputno, bez zastajkivanja i ogledavanja.

Sada to ne predstavlja veliku opasnost, no dok je vlak redovito vozio kroz Bibinje, prelazak pruge predstavljao je ozbiljan rizik. Baš zbog toga, ako se vlak namjerava vratiti na ovu dionicu, izmještanje infrastrukture izvan naselja čini se kao jedina logična opcija.

Plan postoji odavno

Prisjetimo se, u uredu načelnika Općine Bibinje 22. listopada 2019. godine predstavljen je plan izmještanja pruge i izgradnje bibinjske željezničke obilaznice. Na sastanku se govorilo o studiji koja je ispitivala nekoliko rješenja, od kojih se kao najisplativije pokazala izgradnja tunela dugog tri kilometra koji bi Zadar povezao s ostatkom pruge prema Kninu. Time bi se vlak neometano mogao vratiti na napuštenu dionicu.

U jednom bibinjskom kafiću prije nekoliko tjedana sreli smo mještane na piću i upitali ih što misle o ovom projektu. Bili su vrlo skeptični. Kako su rekli, navikli su na neostvarene najave i ne žele se nadati dok ne vide konkretne rezultate ili pomake.

- Političari dobro govore, ali rijetko kad održe svoja obećanja. Govorili su da će je 'prebaciti' gore, ali to se još nije dogodilo. Kao da obećavaju izmještanje otkad je vlak došao u Bibinje, kaže jedan.

Trojica sugovornika s kojima razgovaramo dobro se sjećaju razdoblja kada je pruga predstavljala pravi rizik za stanovništvo, a slažu se da se njezino izmještanje obećava još od 1990-ih, dakle već 30 godina. Danas o njoj praktički i ne razmišljaju, ali isto tako nisu uvjereni da bi se obilaznica doista mogla graditi.

Prolaz ispod pruge | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Trasa | foto: MZOZT, snimka zaslona

Tunel od 8, pruga od 3 km

Nije neobično sumnjati u izvedbu tako ozbiljnog građevinskog pothvata koji se po nekim izvorima najavljuje 15, a po riječima mještana i više godina. Uostalom, još prilikom predstavljanja ideje za obilaznicu 2019. godine iz Općine Bibinje napisali su: 'Iako su naši mještani već navikli na ovakva obećanja i najave, čini se kako je novom studijom dugogodišnji san bliže realnosti'. Šest godina nakon predstavljanja studije stiglo je i ishođenje lokacijske dozvole.

Tom informacijom pohvalila se županija, nakon čega smo dobili potvrdu iz Općine, a potom i iz HŽ Infrastrukture. Iz HŽ-a napominju da je projektom predviđena izgradnja nove obilazne trase jednokolosiječne željezničke pruge u duljini od približno 8 kilometara, novog tunela ispod brda Križ u duljini od oko 3 kilometra te novog teretnog kolodvora Gaženica.

'Rok izvođenja još se ne zna'

Kako smo pisali, tunel predstavlja najznačajniji građevinski objekt na trasi, a omogućit će vođenje nove trase izvan naseljenog područja uz zadržavanje povoljnih geometrijskih elemenata pruge. Novom prugom putovat će se i brže, no u ovom trenutku još se ne može reći kada bi mogla biti završena.

- U ovom trenutku nije moguće precizirati kada bi mogli krenuti radovi niti rok njihova završetka jer će dinamika realizacije ovisiti o ishođenju dozvola i financijskim sredstvima, poručuju iz HŽ Infrastrukture. Apartmani u Bibinju | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Novi sadržaji u Bibinju

Tako se, i nakon ishođenja dozvole, sprema novo čekanje na pripremu preostalih dozvola, ali i na osiguranje sredstava za projekt koji bi, s obzirom na opseg posla, mogao koštati i nekoliko desetaka milijuna eura. Iz Općine Bibinje kažu da u projektu sudjeluju na način da se odluke o budućem zahvatu donose u suradnji s Općinom, a napominju i da je, kako bi se projekt mogao realizirati, prethodno bilo potrebno uskladiti prostorno-plansku dokumentaciju.

Ističu da, u svakom slučaju, i više od 10 godina nakon što su se pojavile prve ideje o razvoju obilaznice, i dalje potiču i željno iščekuju izmještanje tračnica iz Bibinja. S jedne strane, obilaznica im znači sigurnije prometovanje teretnih, ali i putničkih vlakova. S druge strane, oslobađanje prostora predstavlja priliku za razvoj novih sadržaja u općini.