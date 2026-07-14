Kakva preobrazba dalmatinske plaže: Bit će široka do 30 metara, a stižu novi kafić i šetnica

Projekt se ne zaustavlja samo na uređenju kupališta. Predviđena je i izgradnja ugostiteljskog objekta bruto površine do 200 četvornih metara.

Plaža Bristak u Tribunju trebala bi u idućim godinama dobiti potpuno novo lice. Riječ je o prostoru koji se već koristi za kupanje i boravak uz more, ali planirani zahvat predviđa znatno uređeniji, sigurniji i sadržajniji obalni pojas. Projekt uključuje proširenje i oblikovanje plaže, izgradnju zaštitnih pera, novu šetnicu, ugostiteljski objekt, komunalnu infrastrukturu i uređene zelene površine.

Važan administrativni korak sada je napravljen. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za uređenje plaže Bristak nije potrebno provoditi puni postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Projekt ipak mora poštovati niz propisanih mjera, osobito tijekom radova u moru.

Plaža će se uređivati na potezu dugom oko 415 metara

Planirani zahvat nalazi se na području naselja Tribunj, na kopnenim česticama i u pripadajućem morskom pojasu. Uređenje obale predviđeno je u tri faze, na dionici dugoj približno 415 metara.

Ukupna površina obuhvata iznosi oko 36.815 četvornih metara. Radovi će uključivati iskope ukupnog volumena većeg od 7.100 prostornih metara te nasipavanje približno 13.500 prostornih metara materijala.

Najveća promjena bit će vidljiva upravo na plažnom pojasu. Između novih zaštitnih pera formirat će se nasute plaže od šljunčanog materijala. Planirana širina plaže kretat će se od približno 14 do 30 metara, ovisno o dijelu obale.

Plažni materijal bit će granulacije od 10 do 50 milimetara, a sloj šljunka trebao bi biti debeo oko pola metra. Ispod njega će se postaviti kameni nasip koji će stabilizirati obalu i omogućiti dugotrajnije zadržavanje plažnog materijala.

plaža Bristak, Tribunj | Foto: Elaborat, Canva

Šest zaštitnih pera trebalo bi sačuvati novu obalu

Kako bi se plaža zaštitila od ispiranja i djelovanja valova, planirana je izgradnja šest pera različitih duljina. Bit će izvedena od armiranobetonskih montažnih elemenata s kamenom ispunom.

Svako pero bit će široko 3,5 metara, dok će im duljina varirati od devet do čak 71 metar. Završna površina bit će obrađena betonskim pločama. Takve građevine u moru imaju važnu zaštitnu ulogu. Njihov je zadatak usporiti djelovanje valova i spriječiti stalno odnošenje nasutog šljunka, što je čest problem na umjetno uređenim plažama.

Uz novu obalu bit će izgrađena i šetnica ukupne duljine oko 235 metara. Planirana je kao armiranobetonska ploča debljine 12 centimetara, položena na pripremljeni nosivi sloj. Završna obrada bit će betonska, a šetnica će se nalaziti na visini od približno 1,2 metra iznad referentne razine mora.

Stižu ugostiteljski sadržaj i nova infrastruktura

Projekt se ne zaustavlja samo na uređenju kupališta. Predviđena je i izgradnja ugostiteljskog objekta bruto površine do 200 četvornih metara.

Uz njega će se izvesti vodovodna mreža ukupne duljine oko 580 metara te približno 80 metara sanitarne odvodnje. Novi sustavi trebali bi se spojiti na postojeću komunalnu infrastrukturu.

Planirano je i uređenje zelenih površina, čime bi cijeli prostor trebao dobiti potpuniji i ugodniji izgled. Namjera je da Bristak ne bude samo mjesto za kupanje, nego uređena zona za šetnju, boravak i druženje.

Prema obrazloženju Ministarstva, dovršeni zahvat trebao bi poboljšati vizualnu i boravišnu kvalitetu prostora te pozitivno utjecati na turističku ponudu Tribunja. plaža Bristak, Tribunj | Foto: Elaborat, Canva

Radovi u moru morat će se izvoditi izvan ljeta

Iako za zahvat nije potrebna puna studija utjecaja na okoliš, Ministarstvo je propisalo jasne mjere kojih se izvođač mora pridržavati.

Radovi u moru, uključujući iskop, nasipavanje i gradnju zaštitnih pera, morat će se izvoditi izvan ljetnog razdoblja. Razlog je niža temperatura mora i smanjena biološka aktivnost, ali i potreba da se radovi ne odvijaju tijekom glavne turističke sezone.

Materijal iz podmorskog iskopa prije daljnjeg korištenja ili odlaganja morat će proći fizikalno-kemijska ispitivanja. Utvrdi li se da nije opasan, moći će se zbrinuti u skladu s propisima. U slučaju pojave opasnog otpada, materijal će se morati izvaditi i predati ovlaštenoj osobi na zbrinjavanje na kopnu.

Za nasipavanje će se smjeti koristiti isključivo čist kameni materijal, bez zemlje i mulja. Time se želi smanjiti zamućenje mora i spriječiti onečišćenje tijekom izvođenja radova.

Utjecaji će uglavnom biti privremeni i lokalni

Tijekom radova očekuju se buka, prašina, vibracije i privremeno otežano prometovanje. U moru će zbog iskopa i nasipavanja dolaziti do podizanja sedimenta i kratkotrajnog zamućenja vode.

Ministarstvo je ocijenilo da će ti utjecaji biti lokalni, ograničeni na razdoblje gradnje i prihvatljivi uz dobru organizaciju gradilišta. Radove bi trebalo izvoditi u razdobljima slabijeg strujanja mora, kako bi se zamućenje što manje širilo.

Zahvat će trajno zauzeti dio morskog dna, ukupno oko 0,72 hektara. Ipak, procijenjeno je da je riječ o razmjerno maloj površini u odnosu na rasprostranjenost sličnih staništa na širem području.

Lokacija se nalazi izvan zaštićenih područja i izvan ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže udaljeno je oko 3,3 kilometra, zbog čega je isključena mogućnost značajnijeg negativnog utjecaja na njegove ciljeve očuvanja.