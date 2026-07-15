Zagreb priprema natječaj za megaprojekt od 51 milijun eura: Na šljunku niče kompleks s 8 dvorana

Prostor bi bio namijenjen različitim događanjima, od kongresa, konferencija i poslovnih skupova do koncerata, predstava, izložbi, banketa i svadbi.

Prije otprilike godinu dana Grad Zagreb predstavio je plan izgradnje novog kongresnog centra vrijednog oko 51 milijun eura. Projekt bi se realizirao na atraktivnoj lokaciji pokraj Zagrebačkog velesajma, sjeverno od prepoznatljive INA-ine zgrade, na uglu Avenije Većeslava Holjevca i Avenije Dubrovnik.

Na zemljištu na kojem se danas nalazi jedno od najvećih šljunčanih parkirališta u Zagrebu planira se razvoj šireg gradskog kompleksa. Uz kongresni centar, ondje bi se trebali graditi novo gradsko kazalište, hotel te poslovni i javni sadržaji.

Projekt je još u fazi pripreme

Iz Grada Zagreba rekli su nam da se projekt Kongresnog centra Zagreb trenutačno nalazi u fazi pripreme Odluke o provedbi gradskog projekta, koju treba usvojiti Gradska skupština Grada Zagreba. Istodobno se priprema natječajni program koji će poslužiti kao podloga za raspisivanje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.

- Nakon izrade Studije najbolje namjene razvoja kongresnog centra, u ovoj se fazi detaljnije razrađuju arhitektonski program buduće građevine, funkcionalni zahtjevi te urbanistički uvjeti koje će natjecatelji trebati uvažiti pri izradi svojih rješenja, pojasnili su.

Budući da je izrada natječajnog programa još u tijeku, zasad nije moguće preciznije odrediti datum raspisivanja natječaja. Još nije odlučeno ni hoće li natječaj biti međunarodnog karaktera.

- Sve relevantne informacije bit će pravodobno objavljene nakon završetka pripremnih aktivnosti i donošenja potrebnih odluka, dodali su iz Grada.

Kongresni centar | Foto: Grad Zagreb

Glavna dvorana imala bi 2.500 mjesta

Prema dosadašnjim prijedlozima, budući kongresni centar imao bi ukupno osam dvorana, dvije velike i šest manjih, kao i još 25 soba za sastanke. Korisna površina kongresnih sadržaja iznosila bi oko 11.730 četvornih metara, dok bi glavna dvorana imala kapacitet od približno 2500 sjedećih mjesta. Ispod centra planira se i podzemna garaža za oko 600 vozila.

Centar bi trebao biti samostojeća, suvremena građevina opremljena naprednom tehnologijom. Prostor bi bio namijenjen različitim događanjima, od kongresa, konferencija i poslovnih skupova do koncerata, predstava, izložbi, banketa i svadbi.

Dvorane će se moći prilagođavati različitim događanjima

Tijekom pripreme projekta održan je niz sastanaka i konzultacija s predstavnicima kongresne industrije, Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Grada Zagreba i drugih relevantnih organizacija.

Cilj je bio prikupiti iskustva i potrebe tržišta kako bi budući centar odgovarao suvremenim zahtjevima organizatora međunarodnih kongresa, konferencija i poslovnih događanja. Nakon konzultacija dogovoreno je da glavna dvorana ostane projektirana kao amfiteatar.

- Takvo rješenje najbolje odgovara potrebama velikih kongresa, konferencija i događanja kod kojih su preglednost i kvaliteta praćenja programa od presudne važnosti, rekli su nam.

Istodobno su prihvaćeni prijedlozi kongresne struke koja je tražila veću fleksibilnost prostora. Manje dvorane zato bi se mogle međusobno povezivati u jednu veliku dvoranu s ravnim podom. Takvo bi rješenje omogućilo organizaciju izložbi, banketa, poslovnih skupova i drugih događanja za koja je potreban otvoren i višenamjenski prostor. Novi kongresni centar Zagrebu je neophodan | foto: Studija namjene razvoja (Zagrebački velesajam), Canva

Zagreb većinu kongresa održava u hotelima

Izgradnja kongresnog centra smatra se važnom jer Zagreb trenutačno nema moderan i višenamjenski prostor koji bi mogao prihvatiti veće međunarodne skupove. Većina kongresa u Hrvatskoj održava se upravo u Zagrebu, ponajviše tijekom proljeća i jeseni. Međutim, ponuda odgovarajućih prostora i dalje je ograničena, pa se oko 60 posto kongresa održava u hotelima.

Najveća postojeća kongresna dvorana u gradu nalazi se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i ima 1.851 sjedeće mjesto. No Lisinski je prije svega koncertna dvorana, a objektu je potrebna i sveobuhvatna obnova. Zagreb zato već godinama bilježi nedostatak modernog kongresnog centra s dovoljnim brojem dvorana, fleksibilnim prostorima i pratećim sadržajima.

Lokacija pokraj Velesajma ima niz prednosti

Studijom najbolje namjene analizirano je 50 kongresnih centara u inozemstvu, od kojih se 47 nalazi u Europi. Analiza je pokazala da se takvi objekti najčešće grade na dobro vidljivim i prometno povezanim lokacijama. Često se nalaze uz velesajmove, dok njihove dvorane odlikuju modularnost, fleksibilnost i velika visina stropova.

Lokacija u Novom Zagrebu odgovara većini tih uvjeta. Nalazi se uz Zagrebački velesajam, u blizini važnih gradskih prometnica, a raspoloživa površina omogućuje gradnju kongresnog centra i dodatnih sadržaja.

Grad Zagreb pripreme za realizaciju projekta intenzivirao je nakon što je riješen 27 godina dug spor oko vlasništva nad zemljištem. U međuvremenu je izrađena Studija najbolje namjene razvoja kongresnog centra i pratećih komercijalnih sadržaja, kojom su definirani obuhvat i osnovna namjena projekta.U Gradu očekuju da bi novi kongresni centar mogao potaknuti razvoj poslovnog i konferencijskog turizma, ojačati turističku ponudu Zagreba i unaprijediti poslovno okruženje u gradu.