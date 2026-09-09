Otvoren prvi gradski bazen na zapadu Zagreba: Kompleks od 6.000 kvadrata ima tribine i trg

U sklopu kompleksa nalazi se sportsko-rekreacijski bazen, edukacijsko-rehabilitacijski bazen, praćakalište za bebe, fitness, wellness i tobogan.

Zagreb je dobio novi sportsko-rekreacijski centar i prvi gradski bazen na zapadnom dijelu grada. Bazen Špansko izgrađen je kao moderan kompleks površine gotovo 6.000 četvornih metara, a ukupna vrijednost investicije iznosi 36,3 milijuna eura s PDV-om. Projekt je u cijelosti financiran iz gradskog proračuna, a njegovom realizacijom stanovnici Španskog, Malešnice, Stenjevca, Rudeša, Gajnica i okolnih naselja nakon višedesetljetnog iščekivanja dobili su novi sportski objekt.

Kompleks je izveden prema prvonagrađenom idejnom urbanističko-arhitektonskom rješenju Studija Ante Murales i Njirić + arhitekata, dok je izvođač radova bio STRABAG. Uz bazenske i sportske sadržaje, projekt je obuhvatio uređenje javnog prostora i zelene površine ispred objekta. Bazen je za sada otvoren za građane, dok će ga sportaši početi koristiti od 1. listopada.

36,3 milijuna eura

Bazen Špansko jedan je od strateških projekata zagrebačke gradske uprave, a izgrađen je kao sportsko-rekreacijski centar namijenjen građanima svih generacija. Investicija vrijedna 36,3 milijuna eura s PDV-om u cijelosti je financirana sredstvima Grada Zagreba.

Novi kompleks svečano su otvorili gradonačelnik Tomislav Tomašević, zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet, predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić, ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.

Tomašević je tom prilikom istaknuo kako Grad želi da se što veći broj Zagrepčana bavi sportom i rekreacijom te da zbog toga iz gradskog proračuna ulaže u kvalitetnu sportsku infrastrukturu. Naglasio je kako će novi bazen služiti djeci koja uče plivati, rekreativcima i sportašima te najavio realizaciju dodatnih velikih projekata sportske infrastrukture. Otvaranjem objekta realiziran je projekt koji su stanovnici zapadnog dijela Zagreba čekali desetljećima. bazen Špansko | foto: Grad Zagreb

6.000 kvadrata novih sadržaja

Sportsko-rekreacijski centar prostire se na gotovo 6.000 četvornih metara, a projektiran je za sportske, rekreacijske, edukacijske i rehabilitacijske programe. U sklopu kompleksa nalazi se sportsko-rekreacijski bazen dimenzija 34 puta 25 metara te edukacijsko-rehabilitacijski bazen dimenzija 25 puta 12,5 metara. Izgrađeni su i praćakalište za bebe, fitness prostor, korektivna dvorana, wellness sadržaji i tobogan.

Objekt raspolaže i tribinama kapaciteta 300 gledatelja, čime je omogućeno održavanje sportskih programa i događanja pred publikom. Cijeli bazen prilagođen je osobama s invaliditetom, što je bilo uključeno u projektiranje i izvedbu kompleksa. U objekt su ugrađena i suvremena tehnološka rješenja, uz korištenje obnovljivih izvora energije za grijanje i hlađenje. bazen Špansko | foto: Grad Zagreb

Vanjski prostor

Projekt nije obuhvatio samo samu zgradu bazena i njezine sportske sadržaje, nego i uređenje pripadajućeg vanjskog prostora. Ispred bazena izgrađen je novi kvartovski trg opremljen parkiralištem za bicikle, klupama i koševima za otpad.

Uz trg je uređena i velika zelena površina, čime je prostor oko sportskog kompleksa dobio dodatnu javnu i rekreacijsku funkciju. Tijekom jeseni i zime planirana je i sadnja drvoreda s dodatna 23 stabla.

Za građane i sportske klubove

Osim svakodnevnog korištenja građana, novi bazen bit će namijenjen brojnim sportskim, rekreacijskim i zdravstvenim programima. Predviđeni su programi plivanja za djecu i odrasle, zdravstvenog i korektivnog vježbanja u vodi te posebni programi za najmlađe. U objektu će se provoditi i aktivnosti namijenjene osobama s invaliditetom.

Veliki bazen koristit će sportski klubovi, uključujući plivače, vaterpoliste, triatlonce, umjetničke plivače i ronioce. Za sportaše će se bazen otvoriti 1. listopada, kada će ga moći koristiti kroz gradski program Javnih potreba u sportu. Radnim danom sportski programi moći će se održavati od 6 do 22 sata, a vikendom od 8 do 20 sati. bazen Špansko | foto: Grad Zagreb

Radno vrijeme i cijene

Za građane će Bazen Špansko radnim danom biti otvoren od 6.30 do 21.30 sati, vikendom od 8 do 20 sati, a blagdanima od 12 do 20 sati. Cijene ulaznica jednake su kao i na ostalim gradskim bazenima, pa redovna ulaznica iznosi četiri eura, dok djeca, umirovljenici i osobe s invaliditetom plaćaju 1,5 eura.