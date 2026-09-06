Rekonstrukcija teška 2,5 milijuna eura: Jedna od važnijih ulica na ulazu u Zagreb ide pod bagere

Grad Zagreb priprema veliku rekonstrukciju Ulice Lučko, jedne od važnijih prometnica na zapadnom ulazu u grad. Obnovit će se gotovo kilometar ceste, od Puškarićeve ulice do kružnog raskrižja, a vrijednost radova procijenjena je na 2,5 milijuna eura.

Neće se uređivati samo kolnik. Projekt uključuje nove nogostupe i autobusna stajališta, gotovo kilometar oborinske odvodnje te radove na vodovodu, plinovodu, elektroenergetskoj mreži i javnoj rasvjeti.

Gotovo kilometar potpuno nove prometnice

Građevinski zahvat podrazumijeva izradu nove kolničke konstrukcije, a riječ je o ozbiljnom presjeku prometnice. Projektirana su četiri centimetra završnog habajućeg sloja asfalta, osam centimetara nosivog asfaltnog sloja, 20 centimetara cementom stabiliziranog nosivog sloja te još 30 centimetara tamponskog sloja od drobljenog kamena.

Nova konstrukcija nogostupa također uključuje dva asfaltna sloja i 25 centimetara drobljenca. Ako se tijekom iskopa pokaže da je temeljno tlo preslabo, predviđena je zamjena najmanje 30 centimetara tla kvalitetnijim kamenim materijalom, a po potrebi i postavljanje geotekstila.

Ulica Lučko, rekonstrukcija | Foto: Google Earth

Ispod asfalta gotovo kilometar nove odvodnje

Velik dio radova odvijat će se upravo ispod buduće prometnice. Duž cijelog zahvata planira se izgradnja sustava oborinske odvodnje ukupne duljine 977,48 metara.

Voda s prometnih površina prikupljat će se gravitacijskim kanalima promjera 40 i 50 centimetara, a prije ispuštanja u otvoreni vodotok prolazit će kroz separator. Projektirana je i nova lokacija ispusta sjeverno od rekonstruirane ulice.

Istodobno će se izmjestiti gotovo 950 metara vodoopskrbnog cjevovoda PEHD d225, od početka Ulice Lučko kod kućnog broja 2A prema sjeveroistoku sve do broja 70A. Na nekoliko dionica izmješta se i srednjotlačni plinovod, kao i dva kućna plinska priključka.

Nova rasvjeta, četiri stupa sele na druge pozicije

Da bi se Ulica Lučko mogla izvesti u punom profilu, prije glavnih građevinskih radova potrebno je izmjestiti četiri postojeća niskonaponska betonska stupa i po potrebi prilagoditi pripadajuće vodove i kućne priključke.

Duž cijele rekonstruirane ulice postavit će se nova javna rasvjeta sa standardnim stupovima i svjetiljkama. Dodatno će se izvesti uzemljenje novih autobusnih nadstrešnica, dok dva postojeća srednjenaponska kabelska voda ispod jednog stajališta treba zaštititi tijekom izvođenja temelja.

Ulica Lučko, rekonstrukcija | Foto: Google Earth

Pet autobusnih stajališta s novim peronima

Promjene čekaju i javni prijevoz. Projektom je predviđeno ukupno pet autobusnih stajališta za oba smjera, od kojih će četiri biti na novim položajima, dok jedno ostaje u zoni kružnog raskrižja.

Stajališni peroni bit će široki dva, a dugi 15 metara te uzdignuti 14 centimetara iznad kolnika. Dobit će konzolne nadstrešnice od inoxa, klupe, info-vitrine i koševe za otpatke. Zbog ograničene širine postojećeg koridora neće se graditi klasična autobusna ugibališta, pa će se autobusi zaustavljati na kolniku.

Radovi osam mjeseci, gradilište šest dana u tjednu

Predviđeni rok izvođenja je osam mjeseci od uvođenja izvođača u posao, dok ukupno trajanje ugovora iznosi deset mjeseci. Dokumentacija predviđa rad gradilišta od 7 do 19 sati, šest dana u tjednu, od ponedjeljka do subote.

Ako dođe do kašnjenja, izvođač će po potrebi morati organizirati i noćni rad te rad nedjeljom i blagdanima. Dodatni izazov bit će činjenica da će na lokaciji istodobno moći raditi i drugi izvođači odnosno upravitelji infrastrukture, među kojima su Vodoopskrba i odvodnja te HEP. Za vrijeme radova morat će se osigurati pristup kućama, poslovnim objektima, interventnim i komunalnim vozilima.