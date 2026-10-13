Novosti Jedno od najvećih gradilišta u Istri donijelo neočekivane izazove: Mijenja se način temeljenja golemog mosta

Jedno od najvećih gradilišta u Istri donijelo neočekivane izazove: Mijenja se način temeljenja golemog mosta

Luka Bumbak
Luka Bumbak

13. listopad 2026.

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Jedno od najvećih gradilišta u Istri donijelo neočekivane izazove: Mijenja se način temeljenja golemog mosta

Most preko doline rijeke Mirne, radovi iz 2025. | Foto: YouTube screenshot, Casagrande

Zbog neočekivanih uvjeta u tlu mijenja se način temeljenja jednog od najvažnijih objekata Istarskog ipsilona.

Istarski ipsilon posljednjih je godina jedno od najvećih cestovnih gradilišta u Hrvatskoj. Nakon otvaranja druge cijevi tunela Učka i obnove stare, radovi su se preselili na preostale dionice i velike infrastrukturne objekte koji će omogućiti prometovanje autocestom u punom profilu. Među njima posebno se ističe novi most preko doline rijeke Mirne, jedan od najzahtjevnijih dijelova cijelog projekta.

Riječ je o prometnoj građevini dugoj gotovo 1,4 kilometra, koja se gradi uz postojeći most na autocesti A9. No gradnja ovako velikih objekata nerijetko donosi izazove koji se ne mogu u potpunosti predvidjeti tijekom projektiranja. Upravo se to dogodilo na Mirni, gdje su tijekom izvođenja radova otkriveni drukčiji uvjeti u tlu od onih koji su bili predviđeni glavnim projektom.

Zbog toga je investitor Bina-Istra zatražio izmjenu građevinske dozvole, koju je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo krajem rujna. Nova dokumentacija donosi promjene u načinu temeljenja pojedinih stupova, ali i u sustavu odvodnje budućeg mosta.

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