Milijunski zahvat na Jadranskoj magistrali: Gradi se novi rotor, teren će kopati do pet metara dubine

Cesta uz granicu s BiH ide na veliko preuređenje: Svaki kilometar stajat će gotovo milijun eura
Dotrajalu prometnicu kod Imotskog očekuju novi asfalt, sigurniji nogostupi, uređena raskrižja i gradnja triju potpornih zidova.
16:49 1 d 26.10.2026
27. listopad 2026.
Zahvat obuhvaća gotovo 500 metara prilaznih cesta, a uz rotor planiraju se zidovi i nogostupi.
Hrvatske ceste (HC) pripremaju izgradnju kružnog raskrižja na državnoj cesti DC8 u Kraljevici, na mjestu postojećeg raskrižja s Ulicom Uglica. Projekt ne obuhvaća samo izgradnju rotora, već i uređenje prilaznih cesta i nogostupa, potporne zidove te radove na vodovodu, odvodnji i rasvjeti.
Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,5 milijuna eura. Prema dokumentaciji za nadmetanje, ukupna duljina zahvata na četiri prilaza iznosit će gotovo 486 metara.
Novo kružno raskrižje zamijenit će postojeće trokrako raskrižje državne ceste DC8 i Ulice Uglica, koja je dio županijske ceste ŽC 5189. Planiran je rotor s jednim prometnim trakom i četiri dvosmjerna prilaza.
Uz postojeće prilaze iz smjera Rijeke, Crikvenice i Ulice Uglica, izgradit će se i četvrti prilaz sa sjeveroistočne strane. Riječ je o prometnici koja je prostornim planom Kraljevice predviđena kao lokalna cesta.
Vanjski promjer kružnog raskrižja iznosit će 37 metara, a širina kružnog kolnika sedam metara. Projektiran je i povozni dio širine 1,5 metara, dok će se središnji otok urediti kao zelena površina i zatravniti.
Najdulji dio zahvata predviđen je u Ulici Uglica, na približno 144 metra prometnice. Na prilazu iz smjera Rijeke radovi će obuhvatiti oko 140 metara, iz smjera Crikvenice oko 115 metara, a na novom prilazu oko 87 metara.
Projekt predviđa različit opseg zemljanih radova, ovisno o konfiguraciji terena. Na prva tri prilaza visina prometnice uglavnom će pratiti postojeći teren, uz manje nasipe visine do približno 40 centimetara i usjeke dubine do oko 90 centimetara.
Znatno dublji iskopi potrebni su na području novog četvrtog prilaza i njegova spoja s rotorom. Ondje će, prema projektu, usjeci mjestimice dosezati dubinu od približno pet metara.
Nova kolnička konstrukcija sastojat će se od dva sloja asfalta ukupne debljine deset centimetara, ispod kojih je predviđen nosivi sloj od kamenog materijala debljine 30 centimetara. Konstrukcija je projektirana za razdoblje korištenja od 20 godina.
Uz Ulicu Uglica planirana su dva armiranobetonska potporna zida koja će osiguravati nasip prometnice. Izvodit će se na samom gradilištu, a na njihovim vrhovima postavit će se pješačke ograde.
Cesta uz granicu s BiH ide na veliko preuređenje: Svaki kilometar stajat će gotovo milijun eura
Dotrajalu prometnicu kod Imotskog očekuju novi asfalt, sigurniji nogostupi, uređena raskrižja i gradnja triju potpornih zidova.
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Pješačke staze planirane su s obje strane Ulice Uglica i novog četvrtog prilaza, kao i u zoni kružnog raskrižja. Od prometnice će biti odvojene betonskim rubnjacima, a prijelaz preko državne ceste na prilazu iz smjera Rijeke povezivat će pješačke površine.
U Ulici Uglica predviđen je i trak za lijevo skretanje prema budućoj poslovnoj zoni. Bit će dug ukupno 40 metara i započinjat će 30 metara prije kružnog raskrižja.
Postojeći kolni i pješački priključci stambenih objekata zadržat će se, ali će ih biti potrebno visinski uskladiti s novom prometnicom. Projektom je predviđeno i postavljanje prometne signalizacije te zaštitnih i pješačkih ograda.
Zahvat uključuje radove na komunalnoj infrastrukturi. Predviđene su instalacije vodovoda te sanitarne i oborinske odvodnje, kao i izgradnja cestovne rasvjete i kabelske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.
Za odvodnju oborinske vode s prometnih površina planirani su novi kolektori, tri separatora i upojne građevine. Separatori će služiti za pročišćavanje početnih količina onečišćene vode s kolnika, nakon čega će se voda ispuštati u tlo.
Jedna od upojnih građevina izvest će se kao podzemni sustav od međusobno povezanih elemenata, kroz čije će dno i stranice voda postupno prodirati u podzemlje. Prema projektu, građevina će biti duga 7,2 metra, široka šest metara i visoka 2,1 metar.
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