Najskuplji projekt u Zagrebu ide dalje: Ugradnja kilometara novih cijevi čeka upravitelja za 7,3 milijuna €

Projekt puno veći od najskupljeg aktivnog gradilišta u Zagrebu - rekonstrukcije Paromlina - je Projekt Zagreb, predstavljen kao najveći kapitalni infrastrukturni i EU projekt u povijesti grada. Radi se o strateškom zahvatu u vodno-komunalni sustav kojim upravlja gradska tvrtka Vodoopskrba i odvodnja (ViO), izvorne procijenjene vrijednosti između 322 i 350 milijuna eura, koja se mijenja u novijoj 'verziji' projekta.

Zamjena vodovodne infrastrukture odavno se trebala provesti jer su cijevi u gradu vrlo stare i očekuje se da će zamjena smanjiti velike gubitke vode. Projekt je imao određene odgode, no čini se kako je izvedba sve bliže nakon što su se u javnoj nabavi pojavili postupci za izvedbu dokumentacije (koji je i zaključen) te za upravljanje projektom.

Odgovor na dugogodišnje nedovoljno ulaganje

U travnju 2024. gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je projekt koji će u Zagrebu promijeniti problematičnu situaciju sa zastarjelim cijevima. Prilikom predstavljanja - kako je rekao - najvećeg projekta u Zagrebu istaknuo je da zagrebačke vodovodne cijevi datiraju još iz 1878. godine.

Ovaj projekt, rečeno je, odgovorio bi na dugogodišnje nedovoljno ulaganje u infrastrukturu, smanjio bi gubitke vode i pucanje cijevi te omogućio pristup vodoopskrbnoj i odvodnoj mreži građanima koji ju još nemaju. O Zagrepčanima koji i dalje nemaju priključak na gradski sustav čitajte ovdje i ovdje.

No, prvotna prijava za EU sufinanciranje nije prošla zbog čega je tijekom 2025. projekt morao biti prilagođen novim financijskim i tehničkim okolnostima. U lipnju 2025., ViO je pokrenuo javnu nabavu za radove nešto niže vrijednosti u odnosu na prvotnu vrijednost projekta.

Vrijednost novog projekta

Pokrenuta je javna nabava za radove procijenjene na ukupno 212 milijuna eura bez uključenog PDV-a. Prema javno dostupnim podacima, od ukupnog iznosa 148 milijuna eura predviđeno je za rekonstrukciju i proširenje vodoopskrbne i odvodne mreže, a 64,4 milijuna na dogradnju pročistača na treći stupanjpročišćivanja. Krajem prošle godine projekt je ponovno prijavljen za dodjelu EU sredstava u okviru Programa Koherentnost i kohezija, za razdoblje 2021.-2027. godine.

Jedan od konkretnih koraka u pripremi projekta odnosi se na izradu izvedbene dokumentacije i dokumentacije o nabavi potrebne za EU sufinanciranje, a nabava je zaključena nakon odabira izvođača. Ugovor od 2,15 milijuna eura sklopljen je s odabranom zajednicom tvrtki Hidrotech, Eptis Adria, Rijekaprojekt - Vodogradnja, Hidroexpert, Via Factum, Kaprojekt i Dippold&Gerold-Hidroprojekt 91.

Kako se vidi u javnoj nabavi ugovor je prvo sklopljen na iznos od 1,97 milijuna eura bez PDV-a, dok je izmjenom iz svibnja ove godine vrijednost porasla na navedenih 2,15 milijuna. Trajanje ugovora je godina dana.

Traži se i upravljanje projektom

U listopadu ove godine objavljeno je nadmetanje za uslugu upravljanja Projektom Zagreb. Vrijednost nabave procijenjena je na 7,3 milijuna eura, a postupak je i dalje otvoren, odnosno do 10. prosinca traje rok za dostavu ponuda.

Od odabranog izvođača očekuje se tehnička, administrativna, financijska i ugovorna podrška tijekom provedbe projekta. To uključuje koordinaciju svih aktivnosti, izvještavanje, pomoć pri odabiru izvođača radova i nadzora te upravljanje ugovorima prema FIDIC pravilima. Posebno je važna uloga FIDIC inženjera, koji će pratiti izvođenje radova, upravljati promjenama i rizicima te štititi ugovorna prava naručitelja. Za određene cjeline predviđeno je i upravljanje BIM okruženjem te izrada digitalnog modela postojećeg stanja pročistača.

Kilmetri novih cijevi: Vodospreme i kanalizacija

Što se tiče samog projekta, podsjećamo da je u planu puno više od 'obične' zamjene starih vodovodnih cijevi. Jedna od važnih cjelina je uspostava nulte zone vodoopskrbe Grada Zagreba. Ona uključuje izgradnju vodospreme Šalata kapaciteta 30.000 kubičnih metara, pripadajućih crpnih stanica te približno 7,2 kilometra dovodnih i odvodnih cjevovoda.

Zahvati obuhvaćaju i crpilište Mala Mlaka, gdje je predviđena izgradnja vodospremnika od 8.000 kubičnih metara, nove crpne stanice kapaciteta 2.500 litara u sekundi, rekonstrukcija i izgradnja 11 crpnih stanica u zdencima, kao i približno 6,5 kilometara novih vodoopskrbnih cjevovoda. U sklopu projekta predviđene su i pripadajuće upravljačke, energetske i druge infrastrukturne građevine.

Druga važna cjelina odnosi se na širenje kanalizacijske mreže na području Resnika, Sesvetske Sopnice i Popovca, uključujući povezivanje sustava odvodnje Sesveta s Centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt obuhvaća i rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbe i odvodnje na području Sesveta te zahvate u Donjem Stupniku i aglomeraciji Glavničica. U trenutnoj fazi čekaju se nove informacije o upravljanju zadatkom koji bi Zagreb trebao spasiti od pucanja cijevi.