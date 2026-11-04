Promjena cijevi uništila je staru jezgru, a sad dobiva epilog: Nakon 4 godine, Grad će ići na sud

Popucale zgrade, od stambenih do javnih - u tolikoj mjeri da ima onih koje su kompletno iseljene - u karlovačkoj staroj jezgri su realnost već nekoliko godina. Kad smo prije nešto manje od dvije godine bili u Zvijezdi, gdje smo razgovarali s Karlovčanima, pokazali su nam: iseljenu zgradu, uništene poslovne prostore i iseljen stan iz kojega se kroz golemu pukotinu vidi na ulicu.

Kako su nam tada rekli, za njihovu situaciju krivi su radovi na Aglomeraciji Karlovac-Duga Resa koji su krenuli u Zvijezdi. Štetu su prouzročili izvođači, a Grad nije zaustavio radove. Za zahvate koji su krenuli u rujnu 2022. godine u središtu Karlovca, Grad je sada najavio ozbiljne pravne korake - i to prema tvrtki GIP Pionir.

Uništen je gradski centar

Grupa radova na aglomeraciji Karlovac-Duga Resa, konkretno zahvati u Zvijezdi, ljetos su se privodili kraju nakon više godina pobune građana zbog uništenih zgrada u centru. Zaista, kad smo pred kraj siječnja 2025. godine prošetali centrom grada, zatekli smo brojne uznemirujuće prizore popucalih zgrada pa čak i jedne iseljene jer više nije bila sigurna za stanovanje.

Iz Građanske inicijaitive, govorilo se da je oštećenja izazvalo postavljanje građevinskih talpi dubokih više metara neposredno uz zgrade - neke i iz 18. stoljeća. Zbog toga, rekli su nam građani, zgrade su krenule pucati. No, od Grada nisu dobili reakciju kojoj su se nadali.

Grad sada pak okreće novu stranicu i, godinama nakon prvih problema najavljuje, s Vodovodom i kanalizacijom priprema regresnu tužbu kojom žele povratiti isplaćeni novac za naknadu štete. Naime, kako kaportal.net.hr, bit će to prva tužba uz 12 potpisanih izvansudskih nagodbi vezano za isplate vlasnicima oštećenih kuća. Tužba ide izvođaču radova GIP Pionir, koje iz Grada smatraju najvećim krivcem za nastalu štetu.

U pripremi regresna tužba

Kako je prema pisanju karlovačkog portala rekao gradonačelnik Damir Mandić, po vansudskim nagodbama, a temeljem procjena Građevinskog fakulteta za štetu je isplaćeno 390 tisuća eura. Od toga je 248 tisuća eura obveza Vodovoda i kanalizacije, a preostalih nešto više od 141 tisuća obveza je Grada Karlovca.

- U tom kontekstu ćemo već sljedeći tjedan, vjerujem, pripremiti i podnijeti tužbeni zahtjev, odnosno regresnu tužbu prema GIP-u Pioniru na temelju sredstava koja smo isplatili, rekao je gradonačelnik, navodeći i da je vlasnik Velike vojarne, još jedne goleme zgrade u karlovačkoj Zvijezdi podnio tužbeni zahtjev protiv grada odnosno protiv izvođača, tvrtke GIP Pionir.