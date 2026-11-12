Konačno nova pruga na Heinzelovoj! DKOM opet odbio žalbu tvrtke iz Cavtata, izgleda da će prugu graditi Pionir

Nakon pokretanja drugog po redu postupka javne nabave za izgradnju nove tramvajske pruge u Ulici Vjekoslava Heinzela još u svibnju ove godine, i gotovo četiri mjeseca nakon podnošenja žalbe, stiglo je i rješenje koje bi postupak - valjda - trebalo konačno zaključiti. Obje žalbe podnijela je tvrtka Texo Molior iz Cavtata u zajednici s Tigrom, a posljednje rješenje, koje je upravo objavljeno na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, doneseno je 21. listopada ove godine.

Sljedeći korak trebao bi biti početak rekonstrukcije stare infrastrukture, prije polaganja novih tračnica. Podsjećamo, Heinzelova bi bila druga nova tramvajska pruga izgrađena u Zagrebu u proteklih 25 godina, a po svemu sudeći, gradit će ju GIP Pionir.

Osporili ponovni odabir iste tvrtke

Kako piše u rješenju o drugoj žalbi na postupak javne nabave 'Izgradnja tramvajske pruge od Ulice kralja Zvonimira do okretišta na Savišću', žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) u srpnju 2026. godine podnijela je zajednica ponuditelja Texo Molior i Tigra. U svojoj žalbi osporili su odluku Grada Zagreba od 17. lipnja ove godine o ponovnom odabiru ponude društva GIP Pionir za izgradnju tramvajske pruge od Ulice kralja Zvonimira do okretišta na Savišću.