Gradi se mreža budućnosti: Pregled ultra brzih e-punionica u Hrvatskoj koje mijenjaju igru

Hrvatska ubrzano širi mrežu ultra brzih punionica, ali unatoč desecima operatera i novim ulaganjima, postoji jedna ključna prepreka.

Hrvatska udruga eMobilnost, nacionalno udruženje koje okuplja profesionalce, tvrtke, vozače i entuzijaste s ciljem popularizacije i ubrzanja energetske tranzicije, odlučila je analizirati stanje infrastrukture za brzo punjenje električnih vozila u Hrvatskoj. U fokusu su bile javne i umrežene punionice dostupne svima - kako domaćim vozačima, tako i stranim putnicima.

Iako se u nacionalnom registru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (CRO-IDRO) nalazi 32 registrirane tvrtke koje djeluju kao operatori punionica ili pružatelji usluga e-mobilnosti, praksa pokazuje drugačiju sliku. Vozači, a osobito oni koji razmišljaju o kupnji električnog vozila, često ističu kako bez vlastite infrastrukture, kod kuće, na poslu ili u garaži, korištenje električnog vozila i dalje predstavlja izazov.

Upravo zato udruga je odlučila pobrojati punionice koje se mogu okarakterizirati kao ultra brze, odnosno one koje omogućuju najkraće vrijeme punjenja i ključne su za dulja putovanja.

Analiza započinje s dva teškaša, međunarodnim mrežama Ionity i Tesla Supercharger, koje su među najprepoznatljivijima i domaćim vozačima, ali i stranim korisnicima na hrvatskim cestama.

Međunarodni teškaši

Ionity trenutno raspolaže s 40 ultra brzih konektora (200-350 kW) na osam lokacija. Riječ je o mreži koja razvija vlastitu infrastrukturu, pa je svaka lokacija opremljena vlastitim srednjenaponskim postrojenjem, što osigurava stabilnu i pouzdanu isporuku snage.

Tesla Supercharger mreža donedavno je bila rezervirana za Teslina vozila, no zahvaljujući EU sufinanciranju novije punionice opremljene su dužim kabelima i POS terminalima, pa su dostupne svim vozačima.

U Hrvatskoj Tesla raspolaže s 88 konektora na 12 lokacija. Snaga punjenja (90-250 kW) ovisi o opterećenju, a maksimalna se najčešće postiže kada je korisnik sam na punionici. Ipak, izdvaja se sedam lokacija s ukupno 52 ultra brza priključka.

Domaći i regionalni operatori

Među dugogodišnjim akterima na tržištu izdvajaju se HEP ELEN, Petrol (OneCharge) i Hrvatski Telekom (eSpots).

HEP ELEN ima najrašireniju mrežu u Hrvatskoj, razvijanu posljednjih desetak godina s ciljem teritorijalne pokrivenosti. Većinom se radi o punjačima snage 50 kW, koji ne spadaju u ultra brze. Mreža obuhvaća 232 lokacije s približno jednakim brojem konektora, dok ultra brzih priključaka ima svega šest – i trenutačno je u funkciji samo jedan.

Petrol OneCharge, poznat i po projektima u Zagrebu, razvija mrežu kroz EU inicijative, ali i na vlastitim benzinskim postajama uz autoceste. Trenutno raspolaže s 21 lokacijom i ukupno 61 ultra brzim priključkom.

Hrvatski Telekom kroz brend eSpots uglavnom upravlja punionicama partnera i nije primarno usmjeren na razvoj ultra brzih punjača. Raspolaže s dvije lokacije, od kojih je jedna operativna, s ukupno četiri ultra brza priključka.

Novi igrači ubrzano šire mrežu

Na tržištu se sve snažnije pojavljuju novi operatori koji ubrzano razvijaju infrastrukturu i po broju priključaka već konkuriraju postojećima.

Turski Electrip ima 11 lokacija s ukupno 42 ultra brza priključka. Estonski Eleport jedan je od najbrže rastućih operatera, s pet lokacija i ukupno 48 ultra brzih priključaka snage do 400 kW.

Slovački Greenway trenutačno je prisutan na sedam lokacija s 20 ultra brzih priključaka, uz najave značajnih ulaganja i širenja. Domaći Qelo razvio je mrežu od 18 lokacija s ukupno 46 ultra brzih konektora.

Među novijim projektima ističe se i Enna, koja je otvorila svoju prvu lokaciju u Sesvetama s dva ultra brza priključka.

Trgovački lanci i specijalizirane mreže

U analizi su obuhvaćene i punionice trgovačkih lanaca Lidl i Kaufland, koje su pod upravljanjem Schwartz grupe. Iako su uglavnom snage 50 kW (uz ponegdje snažnije punjače kod Kauflanda), s gotovo 200 lokacija čine važan dio infrastrukture.

Porsche Hrvatska, kroz brend MOON, djeluje unutar mreže koncesionara Volkswagen grupe, ali i kao samostalan operator. Trenutno upravlja s pet lokacija koje imaju ukupno 14 ultra brzih priključaka.