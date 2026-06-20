Obnova poznate željezničarske kolonije: Uređenje stogodišnjih zgrada sa zelenom stolarijom

Na adresi Vijenac S.H. Gutmana u Belišću, u Osječko-baranjskoj županiji, smješten je arhitektonski i povijesno značajan kompleks Zelene kuće. Jedan je to od najvrjednijih sačuvanih primjera industrijske arhitekture u Slavoniji, ujedno važan dio identiteta grada i njegove industrijske prošlosti.

Čine ga četiri jednokatnice, izgrađene između 1907. i 1910. godine, a u kojima su bili stanovi za zaposlenike Slavonsko-podravske željeznice. Projektirao ih je inženjer Henrik Herz, tadašnji poslovni ravnatelj tvrtke. Ime su dobile po istaknutim zelenim elementima, a Grad je upravo objavio da jedan objekt planira obnoviti.

Racionalno i funkcionalno

Zelene kuće pripadaju skupini sačuvanih građevina nekadašnje Gutmannove kolonije u Belišću. U njima su stanovali željezničari, a stanovi se opisuju kao nekad najkvalitetniji radnički stanovi u gradu. Zgrade odlikuju jednostavnost, racionalna građevinska rješenja i funkcionalnost.

Zbog povijesne vrijednosti te kao industrijska aritektonska baština od 2006. su zaštićeno kulturno dobro, a održavanja se provode pomalo kroz godine. Prije desetak godina obnavljala su se krovišta, pri čemu su dotrajale salonitne ploče zamijenjene limenim pokrovom. Sada se sprema sanacija kuće na adresi Vijenac S.H. Gutmanna 6a i 6b, procijenjene vrijednosti 66.550 eura. Zelene kuće u Belišću | foto: snimka zaslona, GoogleKarte Ulica u kojoj se nalaze | foto: snimka zaslona, GoogleKarte

Najveći problem - voda

Za sanaciju bi se trebali odabrati materijali i način izvedbe uz koje bi građevina zadržala odgovarajuća svojstva u predviđenom vijeku trajanja. Sukladno normi HRN EN 1990, projekt sanacije svrstan je u četvrti razred uporabnog vijeka, što znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek građevine 50 godina.

Predviđa se sanacija koja neće ugroziti susjedne objekte, prometnice i instalacije, a provest će se bez rušenja, nedopuštenih deformacija, i naravno - bez oštećenja. Trajnost konstrukcije osigurat će se redovitim održavanjem i primjenom propisanih mjera kontrole kvalitete.

Norme HRN EN 1992, HRN EN 1995 i HRN EN 1998 prepoznaju četiri glavna mehanizma degradacije na predmetnoj građevini: koroziju armature, alkalno-agregatnu reakciju, smrzavanje i odmrzavanje te prekomjerne deformacije. Svi su povezani s djelovanjem vode, zbog čega je ključno osigurati učinkovitu odvodnju, spriječiti prodor vode u konstrukciju i postići nepropusnost betona.

Znaju se pravila natječaja

Sve radove moraju izvoditi stručno osposobljene osobe uz stalni stručni, geodetski i projektantski nadzor. Prije uporabe potrebno je evidentirati početno stanje građevine detaljnim pregledima i mjerenjima.

Tijekom eksploatacije redovito se kontroliraju pukotine, deformacije, stanje armiranobetonskih i čeličnih elemenata te sustav odvodnje. Kontrolni pregledi provode se najmanje svakih deset godina, dok se pregled krova i čišćenje oborinske odvodnje preporučuju jednom godišnje, stoji u dokumentaciji.

Uz to, svi pregledi i radovi održavanja moraju biti dokumentirani, a izvođač je dužan naručitelju predati tehničke upute za korištenje i održavanje te izjavu o kvaliteti izvedenih radova. Sanacija bi trebala početi 15. srpnja, a završiti 31. kolovoza ove godine, a zaintesirani gospodarski subjekti mogu se javiti na natječaj do 2. srpnja.