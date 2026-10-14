Top 5 svjetskih preobrazbi napuštenih zgrada: Nova praktična 'čuda' arhitekture od Singapura do Mađarske

Stare zgrade ne moraju završiti pod bagerima kako bi na njihovim mjestima niknulo nešto novo. Diljem svijeta arhitekti sve češće dokazuju da i napuštene građevine, od trgovačkih centara i industrijskih objekata do povijesnih utvrda, mogu postati atraktivni prostori za rad, kulturu i druženje. Umjesto rušenja, u prvi plan dolazi adaptivna prenamjena, pristup koji postojećim strukturama daje novu funkciju, pritom čuvajući njihovu povijest i smanjujući građevinski otpad.

Među zanimljivim primjerima nalaze se četiri stoljetne zgrade u Singapuru koje su postale društveno središte, napušteni trgovački centar u Portugalu pretvoren u tehnološki kampus te nekadašnja vojna utvrda u Mađarskoj koja je od simbola represije postala prostor namijenjen građanima. Tu su i muzej na Novom Zelandu inspiriran maorskom tradicijom te umjetnička galerija u Ukrajini koja je, unatoč ratnim okolnostima, privukla više od 120.000 posjetitelja u prvoj godini.

Donosimo pet projekata koji pokazuju da najzanimljivija nova arhitektura ponekad nastaje upravo unutar starih zidova. Ali i koji su nominirane u kategoriji 'završene zgrade: kreativna prenamjena' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja.

5. Temasek Shophouse, Singapur

Četiri stoljetne trgovačko-stambene zgrade u jednoj od najpoznatijih trgovačkih zona Singapura dobile su potpuno novu ulogu. Projekt Temasek Shophouse, iza kojeg stoji SJ Group, pretvorio ih je u suvremeno društveno središte namijenjeno suradnji, razmjeni ideja i organizaciji različitih događanja. Pritom je poseban naglasak stavljen na očuvanje povijesnih slojeva koji svjedoče o razvoju grada.

Tijekom obnove pažljivo su restaurirani izvorni arhitektonski elementi, uključujući pročelja od opeke, dekorativnu žbuku, metalne krovne konstrukcije i stare mozaike. Umjesto da ih sakriju iza suvremenih obloga, arhitekti su ih uklopili u novi izgled interijera, stvarajući zanimljiv spoj povijesne i suvremene arhitekture. Jedna od najvažnijih intervencija bilo je povezivanje četiriju zgrada unutarnjim prolazom inspiriranim tradicionalnim natkrivenim pješačkim komunikacijama jugoistočne Azije.

Nekada zapušteno stražnje dvorište pretvoreno je u prostor za druženje, dok su unutrašnjosti prilagođene fleksibilnim radnim prostorima i događanjima. Projekt se ističe i održivim pristupom, koji uključuje očuvanje postojeće konstrukcije, ponovnu uporabu materijala i smanjenje ugljičnog otiska, uz težnju prema najvišim certifikatima održive gradnje. Temasek Shophouse, Singapur | foto: SJ Group / Darren Soh / WAF Temasek Shophouse, Singapur | foto: SJ Group / Darren Soh / WAF

4. Museum Theatre Gallery – MTG, Novi Zeland

U gradu Hastings na Novom Zelandu napuštena trgovačka zgrada pretvorena je u centar za pohranu, konzervaciju i upravljanje muzejskim zbirkama ustanove Museum Theatre Gallery Trust. Projekt arhitektonskog studija RTA zanimljiv je zbog neobičnog oblikovnog koncepta koji se temelji na kontrastu dvaju dijelova građevine, nazvanih 'Dark House' i 'Light House'.

Inspiraciju za arhitektonsko rješenje autori su pronašli u tradicionalnoj maorskoj kutiji za čuvanje dragocjenosti, poznatoj kao 'Waka Huia'. Taj kulturni motiv poslužio je kao polazište za oblikovanje zgrade koja istodobno čuva vrijedne muzejske predmete i interpretira lokalnu baštinu. 'Dark House' namijenjen je dugotrajnoj pohrani muzejskih predmeta, a prepoznatljiv je po metalnoj ovojnici koja obavija postojeću čeličnu konstrukciju.

S druge strane, 'Light House' ima ostakljeno pročelje s keramičkim rasterom koji postupno smanjuje prozirnost stakla, ovisno o potrebama zaštite osjetljivih muzejskih predmeta od svjetlosti. U tom dijelu smješteni su recepcija, edukacijski prostori, uredi i sadržaji za zaposlenike. Projekt pokazuje kako se prenamjenom napuštene trgovačke zgrade može stvoriti suvremena muzejska infrastruktura koja istodobno poštuje lokalnu tradiciju.

MTG, Novi Zeland | foto: RTA Studio / Hazel Redmond / WAF

MTG, Novi Zeland | foto: RTA Studio / Hazel Redmond / WAF

3. Citadela, Mađarska

Jedna od najneobičnijih transformacija među ovim projektima odvija se na brdu Gellért iznad Budimpešte. Citadela, vojna utvrda izgrađena sredinom 19. stoljeća nakon gušenja Mađarske revolucije, desetljećima je bila simbol habsburške represije. Njezina izvorna namjena bila je vojni nadzor nad gradom, zbog čega je među stanovnicima Budimpešte dugo bila izrazito nepopularna. Nakon dugog razdoblja zapuštenosti, 2021. godine započela je obnova s ambicioznim ciljem: nekadašnji simbol kontrole pretvoriti u otvoreni javni prostor.

Arhitektonski koncept temelji se na dva velika proreza kroz postojeće zidine, kojima se zatvorena struktura utvrde otvara i povezuje dvije strane brda. Unutar povijesnih zidina uređen je park dostupan građanima, dok je zapadni kružni bastion prenamijenjen u muzej posvećen mađarskoj borbi za slobodu. Dio masivnih kamenih zidova zamijenjen je velikom staklenom konstrukcijom koja oblikuje ulazni prostor muzeja i stvara snažan kontrast s povijesnom arhitekturom.

Unatoč opsežnim zahvatima, očuvano je i restaurirano više od 90 posto povijesnih struktura, a prepoznatljiva vizura utvrde iz grada gotovo je nepromijenjena. Tako je nekadašnji simbol represije dobio novu ulogu kao mjesto susreta, kulture i javnog života. Citadela, Mađarska | foto: art1st design studio KFT / Gyorgy Palko / WAF Citadela, Mađarska | foto: art1st design studio KFT / Gyorgy Palko / WAF

2. Zenyk Art Gallery – ZAG, Ukrajina

Dok rat u Ukrajini traje, u Lavovu je napuštena sovjetska građevina dobila novu namjenu i postala jedno od gradskih kulturnih okupljališta. Projekt Zenyk Art Gallery, iza kojeg stoji arhitektonski ured AIMM, transformirao je sedmerokatnu zgradu koja je desetljećima stajala nedovršena u suvremeni poslovni i kulturni kompleks. Nekadašnja betonska struktura danas je poslovni centar klase A, s umjetničkom galerijom na prve dvije etaže i izložbenim prostorom na krovu.

Upravo je aktivacija krova jedna od najzanimljivijih intervencija jer posjetiteljima omogućuje razgledavanje umjetničkih instalacija uz panoramski pogled na Lavov. Vanjski prostori također su uključeni u izložbeni program, čime se umjetnost proširuje izvan zatvorenih galerijskih dvorana. Novi izgled zgrade obilježavaju velika panoramska ostakljenja i dekorativni metalni elementi u boji terakote, koji nekadašnjoj sovjetskoj strukturi daju suvremeniji karakter.

Posebna pozornost posvećena je pristupačnosti, pa je galerija osmišljena kao prvi potpuno pristupačan umjetnički prostor u Ukrajini, prilagođen i osobama s invaliditetom te smanjene pokretljivosti. Koliko je gradu bio potreban takav prostor pokazuje i podatak da je galeriju tijekom prve godine rada posjetilo više od 120.000 ljudi, unatoč ratnim okolnostima. Projekt tako nije samo primjer uspješne prenamjene napuštene građevine, nego i pokazatelj važnosti arhitekture i kulture u očuvanju društvenog života čak i u najtežim vremenima. ZAG, Ukrajina | foto: AIMM / WAF ZAG, Ukrajina | foto: AIMM / WAF

1. Oriente Green Campus, Portugal

Napušteni trgovački centar veličine čitavog gradskog bloka u lisabonskoj četvrti Parque das Nações danas ima sasvim drukčiju namjenu. Projekt Oriente Green Campus, koji potpisuju KPF kao glavni projektant, S+A kao odgovorni arhitektonski ured te LJ-Group kao krajobrazni arhitekti, transformirao je nekadašnji komercijalni prostor u suvremeni kampus namijenjen tehnološkim tvrtkama, istraživanju i obrazovanju. Posebno je zanimljivo što je tijekom rekonstrukcije, dovršene u travnju 2025. godine, sačuvano čak 91 posto izvorne konstrukcije.

Nekadašnji duboki i zatvoreni prostori trgovačkog centra otvoreni su kako bi se omogućilo prirodno osvjetljenje i ventilacija, a velike površine pretvorene su u fleksibilne urede, laboratorije i prostore za učenje. Arhitekti su pritom nastojali ublažiti masivnost postojeće građevine i bolje je povezati s okolnim gradskim tkivom.