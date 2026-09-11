Ova moćna mašina 'pegla' beton u širini od 2,5 metra: Ima 36 brusnih glava, a radi i na daljinsko upravljanje

Brušenje nekoliko stotina kvadrata betonskog poda nije malen posao, a kada se površina mjeri u tisućama kvadrata bez ovakvog stroja prava je muka.

Na prvi pogled ova brusilica za beton izgleda kao da je netko spojio malu građevinsku mašinu, kosilicu i tri industrijske brusilice. No, stroj namijenjen je ozbiljnom poslu – obradi velikih betonskih podova. Pronašli smo ga kod kineskog proizvođača Hunan Lee Machinery Manufacturing pod oznakom 2500MM Remote Control Floor Grinder, te istražili baš sve o njemu.

Već naziv otkriva jednu od njegovih glavnih posebnosti. Radna širina, prema podacima proizvođača, iznosi čak dva i pol metra. To ga stavlja u sasvim drugu kategoriju od klasičnih strojeva za brušenje podova koje majstor gura ispred sebe.

Tri brusilice u jednom stroju

Najzanimljiviji dio konstrukcije nalazi se pri samom podu. Umjesto jednog središnjeg brusnog sklopa, ovaj stroj ima tri velika kružna sklopa postavljena jedan uz drugi. Prema podacima objavljenima uz stroj, sustav ima ukupno 36 brusnih glava u planetarnom sustavu.

Pokreću ih tri elektromotora, svaki deklarirane snage 18,5 kW. Zbrojeno je to čak 55,5 kW snage, što dovoljno govori o kategoriji stroja o kojoj je riječ. Drugim riječima, ovo nije brusilica koju ćete produžnim kabelom priključiti u prvu utičnicu na gradilištu.

Jednim prolazom zahvaća 2,5 metra

Radna širina od 2,5 metara možda najbolje pokazuje za kakve je poslove ovaj stroj zamišljen. Proizvođač ga prvenstveno namjenjuje velikim skladištima, tvornicama, trgovačkim centrima i parkiralištima. Dakle, prostorima u kojima se površina poda često ne broji u desecima, nego u tisućama četvornih metara.

Kod takvih poslova brusilica manjeg zahvata mora napraviti velik broj paralelnih prolaza, dok ovdje tri brusna sklopa pokrivaju znatno širu traku poda. Velika širina ipak ima i nedostatak jer ovakav stroj nije napravljen za uske hodnike, male prostorije i kutove. Njegov pravi teren su velike i relativno otvorene površine.

Majstor ne mora hodati iza njega

Još jedan detalj odmah upada u oči – sjedalo za operatera. Umjesto višesatnog hodanja iza teške brusilice, operater može sjediti na stroju i upravljati njegovim kretanjem. To nije mala stvar kada se uzme u obzir koliko kilometara radnik može prijeći tijekom obrade velike industrijske hale.

No, proizvođač navodi i bežično daljinsko upravljanje, pa operater ne mora nužno biti na stroju. Tako s određene udaljenosti može lakše pratiti putanju i preklapanje obrađenih dijelova površine. Koliki je stvarni domet daljinskog upravljača i koje su sve funkcije dostupne, iz objavljenih podataka nije navedeno.

brusilica za beton | foto: ilustracija AI/Chat GPT

Ne služi samo za poliranje

Iako na prvi pogled djeluje kao golema polirka, posao ovakvog stroja puno je širi. Proizvođač navodi brušenje i poliranje betona, obradu densificiranih podova te skidanje epoksidnih premaza. Na popisu primjena su i obnova terrazza te niveliranje površine.

Ovisno o brusnom alatu koji se montira, isti stroj tako može sudjelovati u različitim fazama obrade poda. Kod grubljih zahvata cilj može biti skidanje starog premaza ili uklanjanje nepravilnosti, nakon čega slijede sve finiji koraci brušenja. To posebno dolazi do izražaja kod betona koji nakon obrade ostaje vidljiva završna površina.

Zašto čak 36 glava?

Kod planetarnih brusilica sustav koristi više rotirajućih elemenata čije kombinirano kretanje obrađuje površinu. Ovdje proizvođač deklarira čak 36 brusnih glava raspoređenih na tri velika sklopa. Cilj takve izvedbe je postići što ravnomjerniju obradu preko vrlo velikog radnog zahvata.

Ipak, broj glava sam po sebi ne govori koliko će četvornih metara stroj obraditi u jednom satu. Produktivnost ovisi o tvrdoći i stanju betona, vrsti dijamantnog alata te količini materijala koju treba ukloniti. Veliku razliku čini i to radi li se o grubom skidanju površine ili završnom poliranju. brusilica za beton | foto: ilustracija AI/Chat GPT

Tko proizvodi ovakve strojeve?

Među najpoznatijim imenima u profesionalnoj obradi betonskih podova je Husqvarna Construction, čiji daljinski upravljani PG 8 DR ima 16,5 kW snage i radnu širinu od 800 milimetara. U istoj priči je i HTC, čiji se strojevi danas nalaze u Husqvarninoj ponudi, a DURATIQ RX8 također ima radnu širinu od 800 milimetara i daljinsko upravljanje.

Treći je Hunan Lee Machinery Manufacturing, proizvođač 2.500-milimetarske grdosije iz naše priče. U usporedbi s modelima širine 800 milimetara, deklariranih 2,5 metra ovog stroja pokazuje koliko je neobičan njegov koncept. Ipak, treba imati na umu da širina nije jedini kriterij pri usporedbi profesionalnih brusilica.

A cijena? Tu postaje zanimljivo

Ovakvi profesionalni strojevi mogu biti ozbiljna investicija. Novi Husqvarna PG 8 DR trenutno se kod hrvatskog trgovca nudi za oko 45.000 eura s PDV-om. Dok je rabljeni HTC DURATIQ RX8 iz 2016. nedavno je na švedskoj aukciji dosegnuo 215.000 kruna, odnosno nešto više od 19 tisuća eura, što pokazuje da i rabljeni strojevi zadržavaju značajnu vrijednost.

Za Lee Machineryjev 2500MM iz naše priče javno istaknutu cijenu nismo pronašli, a proizvođač u objavi kupce poziva da zatraže ponudu. Konačan iznos zato može ovisiti o konfiguraciji, brusnom alatu, pratećoj opremi i uvjetima isporuke. Drugim riječima, za ovu grdosiju od 2,5 metra prije kupnje prvo treba izvaditi kalkulator i poslati upit proizvođaču.