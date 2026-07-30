Top prilika za one koji nisu na moru! Država daje u najam garaže već od 8 eura, licitacija već započela

Državne nekretnine objavile su sedmi ovogodišnji natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH. U zakup se nudi ukupno 40 poslovnih prostora u 14 hrvatskih gradova. Rok za podnošenje ponuda je 18. rujna 2026. do 12 sati.

Najviše poslovnih prostora, njih 18, nalazi se u Zagrebu, gdje se u zakup nude prostori na više atraktivnih gradskih lokacija, među kojima su Ilica, Mesnička, Nova Ves, Maksimirska cesta, Trg Francuske Republike, Ulica kralja Zvonimira, Trnsko i druge adrese. Osim u glavnom gradu, poslovni prostori ponuđeni su i u Bjelovaru, Cresu (Stivan), Čazmi, Daruvaru, Karlovcu, Našicama, Osijeku, Puli, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu i Zadru.

Od 7 do 138 kvadrata

Natječajem su obuhvaćeni prostori površine od 7 četvornih metara, koliko ima najmanji poslovni prostor u Zagrebačkoj 21 u Splitu, do gotovo 138 kvadrata, koliko ima najveći ponuđeni prostor u Novoj Vesi 2 u Zagrebu. U poslovnim prostorima dopuštene su sve djelatnosti sukladno važećim propisima, osim pružanja usluga smještaja.

Početne mjesečne zakupnine kreću se od 8,28 eura za garažu u Sisku do 1.500,60 eura za poslovni prostor u zagrebačkoj Novoj Vesi. Raspon je velik, a iznosi uvelike ovise o stanju nekretnine.

Na kontinentu i duž obale

Među atraktivnijim prostorima izdvajaju se poslovni prostor površine približno 74 četvorna metra u Mesničkoj 6 u Zagrebu s početnom zakupninom od 1.294,48 eura. Tu je i veći poslovni prostor u Ilici 117A s početnom zakupninom od 1.122,70 eura.

Također, u Zagrebu se nudi i prostor u zadarskoj Zrinsko-Frankopanskoj 23 s početnom zakupninom od 1.010 eura. Zanimljiva je ponuda i za poslovni prostor na Trgu Ivane Brlić Mažuranić 3 u Slavonskom Brodu s početnom zakupninom od 946 eura.

U zakup se nudi i poslovni prostor u Matoševoj 9 u Splitu s početnom zakupninom od 919,80 eura. Kao i veći poslovni prostor u Rijeci na adresi Školjić 7B s početnom zakupninom od 836 eura, dok početna mjesečna zakupnina za manji poslovni prostor u ovome gradu na Brajdi 4A iznosi 169,40 eura.

državne nekretnine, poslovni prostori za najam | foto: Državne nekretnine

Garaže

Poseban dio ponude čini 11 garaža, za čiji se zakup, uz obrtnike i pravne osobe, mogu natjecati i fizičke osobe. U Zagrebu se u zakup daju garaže u Gruškoj ulici, Poljani Jurja Andrassyja, Radauševoj ulici i na Zelenom trgu, s početnim mjesečnim zakupninama od 29,90 do 39 eura.

Garaže su u ponudi i u Našicama, na Trgu Izidora Kršnjavija 6, gdje se početne zakupnine kreću od 37,99 do 38,99 eura, te u Čazmi gdje se za cca 21 četvorni metar nudi garaža po početnoj cijeni od 62,94 eura. Dok je najniža početna zakupnina na ovom natječaju upravo za garažu u Sisku te iznosi 8,28 eura mjesečno.

državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

U viđenom stanju

Iz državnih nekretnina ističu kako su garaže namijenjene isključivo za smještaj vozila. Dakle ne mogu ići u zakup kao spremišta. Svi se daju u zakup na određeno vrijeme od 10 godina, a zakupnici su prvi mjesec od solemnizacije ugovora oslobođeni plaćanja zakupnine kako bi prostor mogli urediti i pripremiti za početak poslovanja.

Treba reći i da se prostori daju u zakup u viđenom stanju, a zainteresirani ponuditelji mogu ih razgledati prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu. Ponude se podnose do 18. rujna 2026. godine u 12 sati, dok će javno otvaranje ponuda biti održano istoga dana u 13 sati u prostorijama Državnih nekretnina u Zagrebu, Frana Vrbanića 50.